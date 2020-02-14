【武漢肺炎】豪華郵輪的5大秘辛！有錢真係大晒、停屍間在左右…？

集美食、住宿、娛樂、交通、購物於一身的郵輪旅遊，近年來已成為旅人熱愛的新型態旅遊模式，台灣躋身亞洲第二愛搭郵輪的國家，大型郵輪少則數百人，多則4、5000名旅客，有如一座海上小鎮。

集美食、住宿、娛樂、交通、購物於一身的郵輪旅遊，近年來已成為旅人熱愛的新型態旅遊模式。大型郵輪少則數百人，多則4、5000名旅客，有如一座海上小鎮！（unsplash＠noodlenelson）

1. 賭場、跳傘、溫泉 一座海上迪士尼

高雄科技大學副校長、台灣郵輪研究發展中心主任俞克維說，大型郵輪擁有衛星網路，提供旅客上網與行李追蹤服務，更有游泳池、碰碰車、籃球場、溜冰場等豪華設施，甚至可享受海上跳傘體驗、溫泉等，另外還有酒吧、賭場、餐廳、商品街，遊客不以現金消費，而使用船卡，下船後再統一結帳：「郵輪就像是一座海上迪士尼樂園」。

近來武漢新冠肺炎疫情衝擊郵輪旅遊，俞克維說，船上會依旅客人數配置足夠的醫師與護理人員，也會有家庭常備藥品。旅客最常見的是感冒、暈船或者外傷等小毛病，很少需要到緊急醫療；若真發生緊急狀況，會聯絡直升機後送，因此郵輪一定會配置停機坪。

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2. 船長也可以喝酒 多數設有停屍間

通常一艘郵輪除數千名的各國旅客，工作人員也有幾百到一千多人。俞克維說，船上工作人員約略分成3種，一種是負責開船的航海及輪機人員，另外還有事務性和服務性人員，服務性可再分成住宿、餐廳、休閒娛樂三類。

據了解，郵輪通常由大副、二副、三副輪值，注意海上狀況、查看雷達、電子海圖，判別航路是否安全等。手握方向盤掌舵的則是舵工，也因船隻不會隨時改變方向，多數靠電腦自動駕駛，只要計算好離岸距離，並確保不會有觸礁的危險。

郵輪船長和飛機機長不同，不用全天待在駕駛艙內，沒值班時還可以喝點小酒；且郵輪不像飛機往返迅速，多數設有停屍間，以防遊客猝死。

3. 廚師過千人 不用明火變美食

美食是郵輪重要一環，早、中、晚餐加上下午茶和消夜，有的餐廳甚至24小時供餐，除餵飽遊客，還要為員工備餐，一天至少提供2到3萬份餐食。廚房最壯觀的就是餐點及點心一字排開的畫面，大型郵輪的廚師規模，可能達到上千人，從早忙到晚。且郵輪規定不能用「明火」，都用電力烹煮食材，煮出來的口感和一般餐廳不同，得靠大廚用材料和手藝來克服。

一艘郵輪動輒數千人，光是民生用品，一周的採購金額就高達4、500萬元，周遭相關產業及經濟效益十分可觀。盛世公主號郵輪廚師就透露：「船上遊客加工作人員近6000人，每人早中晚一顆雞蛋，一天就要用1萬8千隻，還不包括入菜用的雞蛋。」

俞克維說，為同時滿足數千人的飲食需求，郵輪的物流都有標準化流程，對食材的規格、品質、檢疫等，都有制式化規定，供貨量也要力求穩定，所以必須由物流公司來搭配，一般小農無法介入。

4. 多少錢的船票 規範了你的活動範圍

俞克維表示，郵輪基本上是完全的資本主義社會，花多少錢買船票，就規範了在船上的活動範圍，艙等等級愈高，享受愈多，有些甲板限定VIP進入，還可享有優先下船等禮遇。

因為郵輪航行速度較飛機慢，船員必須在海上連續工作數月，輪流值班，但必須隨CALL隨到，超過九成時間待在船上，除非靠岸才可下船輕鬆一下。

5. 資深船長月薪30萬 基層員工賺小費

薪水部分，船長入門級月薪約25萬元，資深一點的可達30萬元，基層服務人員月薪約僅3到4萬，但一趟航程下來，收到的小費不少，甚至是薪水的兩、三倍。此外，船上「包吃、包住」，也享有看電影等員工福利。

台灣郵輪旅遊發展20多年，近5、6年來因為國際大型郵輪公司將台灣納入停靠點，加上媒體推波助瀾，這幾年國人愈來愈瘋，擠下新加坡，成為僅次於中國大陸，亞洲第二熱中搭郵輪旅遊的國家。

專家：台瘋郵輪旅遊 應深化在地文化

宜蘭一名從事旅遊業的達人劉先生從6年前開始，每年必定帶家人搭郵輪出國遊玩；他說，郵輪旅遊好吃又好玩，還能走逛異國港口城市，體驗不同文化風情，遊程輕鬆，從7、80歲的長輩到小朋友都很適合。

新冠肺炎疫情衝擊郵輪旅遊，俞克維認為，什麼時候能夠復甦，要看疫情影響；另一方面，他表示，台灣的文化很有特色，應該開發更多、更深化的文化類郵輪旅遊產品，讓蓬勃的郵輪觀光不只是載台灣人出國，也能把外國觀光客帶進來，真正讓台灣觀光升級。

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