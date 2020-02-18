曼谷旅遊2020｜10大夜市推介　必去翟道翟、ASIATIQUE歎冷氣行街

泰國是不少人短途旅行的熱門選擇，多元化的美食、CP值極高的Spa都是賣點之一。除此之外，逛當地的夜市亦是指定行程，可以一次過品嘗地道美食和購買紀念品。曼谷的夜市數目非常多，令人眼花繚亂，難以抉擇。《香港01》旅遊頻道記者精選了其中10個人氣特色夜市，大家可以按自己的喜好選擇。

【1】翟道翟周末市集 —— 泰國最大市集

翟道翟周末市集（簡稱JJ Market）是泰國最大的市集，佔地約有15個足球場，約有1萬5千個攤位，規模非常大，留意大部分攤位都是周末營業。市集內售賣各式各樣特色美食、二手衫褲、泰國手信、創意小物等應有盡有，加上價錢便宜，吸引不少遊客前往「掃平貨」。

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【2】ASIATIQUE The Riverfront —— 歎住冷氣逛街

河濱碼頭夜市位於昭皮耶河畔，由舊碼頭改建而成，分為戶外區、室內區，有不少連鎖餐廳和販賣特色商品的小店，不少商店更設有冷氣，行得舒服！最特別的是市集外有巨型摩天輪，以及大型旋轉木馬，兩者都是人氣打卡位！夜晚燈光亮起時，更增添浪漫氣氛！

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【3】Ratchada Train Night Market —— 必試燉排骨及海鮮拼盤

拉差達火車夜市鄰近地鐵泰國文化中心站，旁邊還有Big C和Esplanade百貨，位置非常方便，是一站式逛街的好去處。夜市範圍雖然不是非常大，但商品種類頗多，除了美食，還有手工飾品、手袋、服飾等。

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【4】Talad Neon Downtown Night Market —— 交通最方便

Talad Neon夜市位於水門區，附近有著名水門雞飯、Big C，The Berkeley酒店就在旁邊，非常適合住在這區的朋友。夜市佔地不算很大，比較新淨，空間亦比較寬敞，有超過400個攤檔，地道小食和飾品、手作精品各佔一半，價廉物美。

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【5】Hua Mum Night Market —— 當地人最愛

華馬夜市附近沒有BTS及MRT站，對於一般遊客來說交通不太方便，因此顧客多數是當地人，物價亦比市區中心的夜市更為便宜一點。夜市規劃完善，空間非常寬敞，售賣基本地道小食、飲品、創意精品等，非常適合不喜歡人擠人的朋友。

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【6】The Camp Vintage Flea Market —— 文藝懷舊風格

夜市開業約2年，位於JJ Market附近，整個市場走文青懷舊路線，除了小食外，還有很多創意文藝精品。位於商店街的精品以自創品牌和手工藝品為主，價錢較高；而市集則主要以創意商品和二手衣物為主，價錢較為便宜。

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【7】ARTBOX Thailand —— 文青必去

ARTBOX市集起源於2015年，以快閃貨櫃市集風格崛起，現時轉為以閃亮大型燈飾裝飾，主打年輕市場，2020年轉為每日營業的模式。如果想知道舉辦日期，可以查看Facebook專頁或官方LINE賬號。市集約有350攤位，老闆多為年輕人，售賣著許多創意手作小物。

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【8】BOX SPACE Ratchayothin —— 打卡必去貨櫃市集

市集主打年輕活潑路線，由大大小小的貨櫃組成，是打卡的好地方。攤檔老闆大多是年輕人，英文流利，露天廣場更有live band表演，氣氛非常好。而且BTS淺綠色Sukhumvit線延長路線後，在Ratchayothin站下車就能極速到達BOX SPACE市集，交通比以前方便。

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【9】The Knack Market - The Jam Factory —— 改建自舊倉庫

位於昭披耶河畔的The Jam Factory由舊倉庫改造，保留了老舊廠房原本的面貌，有泰菜餐廳、咖啡店、書店等，但最大吸引力的是每個月最後一個周末舉行的創意市集The Knack Market。走道搭起一排白色的帳篷，多個攤檔售賣特色的手作食物、皮革、衣服、美食等，很受當地年輕人歡迎，亦經常被當地媒體報導。

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【10】Chang Chui Plane Night Market —— 全日營業

市集最知名的地標就是空地中央的老飛機，是熱門的拍照打卡地點，因此有「飛機市集」的稱號。與一般夜市不同，除了休息日外，這裡每天都由早上營業到晚上，售賣很多由本地設計師設計的精品首飾、衣服等，很多店舖包括食肆都有冷氣。戶外更有live band表演，可以邊在露天酒吧小酌邊享受音樂。

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