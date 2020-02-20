【瑞士】跟隨《愛的迫降》拍攝地　由避世的蘇黎世至仿朝鮮的蒙古

遠赴蘇黎世小眾地取景，還有神似朝鮮的烏蘭巴托。

最近， MISS 看了多次被刷上熱搜的韓國虐戀大戲《愛的迫降》。

說的是南韓財閥千金因為滑翔傘事故，迫降朝鮮後和特級軍官談起戀愛的故事。讓我從第一集開始，嘴角就不停地瘋狂上揚。

劇中的取景地更是引發了網友們的討論。除了讓人好奇的朝鮮鏡頭，更有宛如人間仙境的蘇黎世的畫面，簡直就是一部旅行宣傳片。尤其有不少小眾的絕美地點，大家只看出是蘇黎世，但卻又不熟悉的景點。雖然瑞士目前還未對港人封境，但出境旅行還需要暫緩，現在就讓我們先飽一下眼福吧。

林登霍夫公園後的蘇黎世大教堂

片頭定格鏡頭是在蘇黎世老城的中心地區，林登霍夫公園（Lindenhof）裡拍攝的。這裡是羅馬時代的稅關遺址。

片頭定格鏡頭是在蘇黎世老城的中心地區，林登霍夫公園（Lindenhof）裡拍攝的。 這裡是羅馬時代的稅關遺址。（《愛的迫降》截圖）

從這裡可以眺望到蘇黎世的全景，環境非常安逸靜謐，深受當地市民喜愛。到處都是來看風景，喂鴿子，下象棋的本地市民。而遊客在這裡可以感受到蘇黎世傳統街區的古韻風情。背後則是瑞士知名的蘇黎世大教堂（Grossmünster），這個始建於十一世紀的雙塔結構建築，融匯了羅馬與哥特風格，是蘇黎世公認的地標建築。

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女主還在大教堂的橋上曬過太陽，畫面太美就像是一幅畫。

（《愛的迫降》截圖）

林登霍夫公園 Lindenhof 蘇黎世大教堂 Grossmünster 地址：8001 Zürich,Switzerland

把主角看呆，全年都可以放飛的滑翔傘

劇中男女主角第一次相遇，就是在 「歐洲脊樑」 少女峰的 Kleine Scheidegg 站，這裡是上層鐵路（Jungfraubahn）的出發點。這趟鐵路是登山專用 「齒軌鐵路」 的代表，終點海拔3454米的火車站，被稱為是歐洲最高的火車站。

從 Kleine Scheidegg 開往少女峰的火車全長約7公里，大約50分鐘的途中可以看遍湖光山色。少女峰是伯恩高地最迷人的景點之一。

從 Kleine Scheidegg 開往少女峰的火車全長約7公里，大約50分鐘的途中可以看遍湖光山色。少女峰是伯恩高地最迷人的景點之一。（Unsplash@carolran）

作為全劇導火線的滑翔傘，是因特拉肯很流行的一項戶外運動。這裡有著獨特的自然條件，景色壯美、常年有風、還有大片的草地可供降落。只要你超過15歲，就可以全年放飛。而且這裡還是安全記錄保持最好的地區，是全球滑翔傘的三大基地之一。

無論春夏秋冬，因特拉肯四周殘留的白雪，被天空中漂浮的滑翔傘點綴著。最多時候有幾十頂在一起飛翔，極其壯觀。這也難怪，男女主人公在這裡看呆了。

少女峰上層鐵路 Kleine Scheidegg 地址：Berner Oberland,Interlaken,Switzerland

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愛的迫降結局｜12大拍攝取景地朝聖 玄彬孫藝珍走遍韓國瑞士蒙古

瑞士十大富豪私藏博物館之一

還記得劇中女主萬念俱灰下，想要尋求安樂死。她當時來到的這家漂亮醫院，實際上是西北處 Baden 市里的一家私藏博物館。朗瑪特博物館（Museum Langmatt）隸屬於西德尼．布朗和珍妮．布朗基金會，創立者是一對夫婦，兩人是瑞士的第一批收藏家。

他們的後裔把這棟建築捐獻出來，成為了展出印象派作品的博物館。從1990年開始，莫内、塞尚、雷諾瓦和梵古等藝術家的作品都在這裡陳列過。也是瑞士十大富豪私藏博館之一。這裡風景優美，除了可以鑒賞藝術，還是野餐聖地。不少遊客拿著野餐籃子，躺在精緻優雅的花園裡享受浪漫。

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朗瑪特博物館 Museum Langmatt 地址：Romerstrasse 30,Baden 5401,Switzerland

全景懸索橋：恐高者的噩夢

位於圖恩湖（Thun）上的錫格裡斯維爾全景懸索橋（Sigriswil），便是女主在醫院求死不成後來到的地方。這座造型獨特像是白色細線的步行懸索橋，全長340米，而寬度僅有1.2米。屹立在距地面180米高的 Gummi 峽谷上，連接著兩邊的小鎮。

這座造型獨特像是白色細線的步行懸索橋，全長340米，而寬度僅有1.2米。屹立在距地面180米高的 Gummi 峽谷上，連接著兩邊的小鎮。（myswitzerland官網圖片）

站在橋上，圖恩湖及其背後的尼森山（Niesen）和施托克峰（Stockhorn）的壯景盡收眼底。這裡為遊客提供了新的遠足觀景點，是名副其實的 「全景橋」 。但其實，懸索橋很高又是懸空的，讓人有些害怕。劇中女主就被嚇到五官變形，站不起來。總之恐高者要小心了。

。劇中女主就被嚇到五官變形，站不起來。總之恐高者要小心了。（《愛的迫降》截圖）

錫格裡斯維爾全景懸索橋 Sigriswil 地址：Bachstrasse 3654,Sigriswil

也是在這座橋上，男主又一次遇到了女主，並要她替自己和未婚妻同志拍攝合照。鏡頭一轉，三個人就到了位於格林德瓦（Grindelwald）東北邊的菲爾斯特（First），是更接近少女峰的地方。

菲爾斯特峰全長2172千米，是一條十分有趣的徒步線路。屬於入門級，普通人也可以輕鬆完成。這裡景色絕佳，可以看到海拔四千米的高山和透亮如鏡的天池，還有廣袤清新的草地，深受徒步愛好者們喜歡。

菲爾斯特 First 地址：First,Grindelwald,Sigriswil

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坐擁瑞士最高瀑布的百年古堡酒店

劇中軍官男主的是曾在瑞士音樂學院留學歸來的，所以少不了紀錄他校園生活的鏡頭。而據網友爆料，這所學校其實是一間擁有百年歷史的四星古堡酒店。

酒店位於瑞士最高瀑布吉斯河（Giessbach Falls）的邊上。入住的客人需要乘坐全長345米的古老索道纜車，4分鐘的車程會穿過茂密的樹林和令人歎為觀止的吉斯河瀑布。

整個建築充滿了讓人著迷的歷史感，有70間房間和套房，共13種房型可選。每間客房設計都各不相同，有的房間還放著百年的古董傢俱。酒店地勢較高，從餐廳和觀景平臺都可以看到雄偉的山景和美麗的布裡恩茨湖，冬天更可以欣賞瑞士最讓人嚮往的雪景。

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Grandhotel Giessbach 地址：Giessbach,3855 Brienz,Switzerland 參考價格：港幣1200元／晚起

翡翠色湖畔邊的鋼琴碼頭

劇中男主彈琴的碼頭，女主口中的 「積雪很漂亮的湖邊」是一個名叫伊瑟爾特瓦爾德（Iseltwald）的小鎮。這裡也是 MISS 認為全劇最漂亮的地方了。

小鎮位於瑞士布裡恩茨湖（Brienzersee）的南岸，被稱為是「湖畔珍珠」。湖水是少見的翡翠色，據說還是瑞士最潔淨的水。兩邊是森林和陡峭的山崖，放眼望去充滿了讓人沉靜的魅力。完全不需要濾鏡，簡直就是治癒仙境。

其實這個碼頭是伊瑟爾特瓦爾德小鎮的一個交通站，遊客可以在這裡坐船，大多數的瑞士熱門的湖泊都可以通過乘船到達。

伊瑟爾特瓦爾德小鎮 Iseltwald 地址：Iseltwald，Brienzersee，Sigriswil

蒙古國：行駛在烏蘭巴托上的綠皮火車

《愛的迫降》講述的是南韓和北韓的故事，免不了會有涉及到朝鮮的鏡頭。但朝鮮比較特殊，禁止任何形式的採訪、取材和工作。就連新聞工作者赴朝，也被禁止攜帶任何拍攝器材。劇組在踩點了很多地方之後，最終決定在蒙古國拍攝相關的劇集。

讓 MISS 印象深刻的一場戲，是男女主角前往平壤的火車途中，由於停電火車無法運行，大家只能都跑到室外，在茫茫草原上點起篝火來取暖過夜。這都是在蒙古烏蘭巴托拍攝的，我們看到的火車是真實的，因為外蒙的蘇聯式車廂與朝鮮的十分相像。就連去過朝鮮的小夥伴，都驚呼分不清太像了。可見導演選景真的是用了不少心思。

這場戲還見識到了朝鮮特色的「螞蚱商人」，他們是一群專做旅客生意的當地居民。朝鮮常常會突然停電，他們會帶著食物和日用品，在這裡伺機等待。

《愛的迫降》已迎來大結局了，男女主角在北朝鮮談完戀愛轉戰南韓，之後又經歷分別，實在讓人揪心。據透露，兩人最終會在蘇黎世相聚，不知道劇組又在什麼神仙地方拍攝了，我們一起期待吧。

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