「比薩斜塔」驚現美國?爆破工程史詩級失誤!傾斜商廈人人爭住打卡

美國德州達拉斯（Dallas）一棟辦公大樓，日前進行爆破拆除卻失敗，中間電梯井屹立不搖，被網友戲稱是美國版的「達拉斯斜塔」，事件創出了#leaningtowerofdallas的hashtag，意外成為當地的熱門打卡地標！

「達拉斯斜塔」可能已經成為咗意大利比薩斜塔以外，最多人同佢打卡嘅「傾斜建築名勝」，按圖睇#leaningtowerofdallas「旅遊攝影大賽」：

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這棟位於達拉斯的11層樓高辦公大樓，原定於16日早晨進行爆破拆除，但近300磅的炸藥似乎還不夠完全夷平這棟大樓。在倒數啟動爆破之後，可見大樓外圍逐漸崩落，但位在中央的電梯井和樓梯卻屹立不倒。

因為些微傾斜，這棟樓被當地民眾拿來與意大利知名景點比薩斜塔（Torre di Pisa）相媲美，戲稱它為「達拉斯斜塔」，迅速成為當地最熱門的打卡地標。

負責爆破的公司「Lloyd D. Nabors Demolition」表示，這種狀況並不罕見，但這次算是意料之外。之後會用比較傳統的方式，將出動起重機和大鐵球來拆除未倒下的部分。

事件引起廣泛關注，已經有人出埋紀念TEE，將「達拉斯斜塔」提升到猶如旅遊名勝一樣去看待。係唔係好似平時買倒嘅景點手信咁呢？（Twitter@thatsbullzerk）

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