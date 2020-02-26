【京都住宿】近地鐵站CP值高！五間酒店推介：自選寢具、靚景浴池

京都車站作為京都旅遊的據點，去哪裡都很便利，周邊也有許多飯店和住宿設施。住在車站附近不但方便去各個觀光景點，早上也能夠悠哉渡過，不用趕時間，真是好處多多呢。 不但飯店會提供觀光地圖，飯店工作人員也很習慣和觀光客應對，也能向他們詢問各種旅遊相關情報，讓京都之旅能夠更加順利。LIVE JAPAN就來為大家介紹五間離京都車站近，又能夠享受京都特有景色和款待之道、以及舒適的住宿環境的飯店。

+ 5 + 4 + 3

位於京都塔附近！位置絕佳的「京都塔飯店 ANNEX」

2017年3月全館改裝翻新的「京都塔飯店 ANNEX」於距離京都車站步行只要3分鐘，飯店內的設計明亮摩登，令人印象深刻。櫃檯人員除了日文之外，也能夠以英文和中文溝通。內有休息空間和酒吧，說不定旅客們就在此自然地產生交流互動呢。休息空間還免費提供使用了當季水果的加味水。

給人時尚印象的客房皆採用世界知名飯店亦有使用的名牌床組，部分房間還可近距離眺望京都塔。若來此入住，還能夠以較優惠的價格登上京都塔和使用京都塔大浴場。飯店有提供英文導覽指示，並備有英文、中文、韓文版的市營巴士地圖及京都車站前巴士總站的導覽地圖。

飯店內設置了枕頭專櫃以及盥洗用品專櫃。枕頭備有知名品牌的枕頭供選擇，備品則是由女性員工親自嚴選，房客可依自己的喜好選擇枕頭和盥洗用品來使用。早餐提供日式和西式的自助式早餐，裝潢時尚的餐廳以京都的傳統工藝作裝飾點綴，提供抹茶風味的豆乳法式吐司、京都風玉子燒三明治等麵包，還有暖呼呼的日式料理及湯品。適合喜歡有很多選擇，能享受適合自己喜好的住宿的朋友。

京都塔飯店 ANNEX 京都タワーホテルアネックス 地址：〒600-8216 京都市下京區新町七條下 東鹽小路町595-1 最近車站：京都車站步行3分鐘 電話：075-361-7261（訂房專線） 075−343−3111（飯店總機） 住宿費用：一晚純住宿不含早餐雙床房8,000日圓起（含稅）※住宿稅另計 客房數：126間 浴室：客房有衛浴設備。使用京都塔地下浴場可享折扣。 入住：14:00～；退房：～11:00 可應對語言：英文、中文。官網有英文、中文、韓文版本

+ 3 + 2

用紙鶴溫暖你的心！位於京都車站正對面超方便的「京都法華俱樂部酒店」

「京都法華俱樂部飯店」地理位置優越，從京都車站徒步1分鐘即可抵達。為了讓房客在入住時也能像在家裡一樣地放鬆，客房裝潢採用沉穩素雅的色調，使房客能在安穩的空間中悠閒地休息。

所有客房都具備免費的Wi-Fi服務。清潔人員打掃完客房時放在房裡的清掃完畢小卡旁還會附上一隻紙鶴，小小的心意卻能讓人有賓至如歸的感受。官網有英文版本，櫃檯也有會說英文、韓文的工作人員，入住時也能拿到英文版的飯店指南。

飯店1樓的餐廳早上提供日式定食與早粥定食（需付費），晚上則改為以日式料理為主的居酒屋。京都車站就在對面，各式店家、東本願寺及京都塔等觀光景點也在附近。最適合想要積極地感受京都風情的人住宿。

京都法華俱樂部酒店 ホテル法華クラブ京都 地址：〒600-8216 京都府京都市下京區京都車站烏丸中央口正對面 最近車站：JR京都車站中央出口出來步行約1分鐘 聯絡電話：075-361-1251 住宿費用：一晚附早餐（2人使用小號雙人床）含稅4,630日圓起 客房數：172間 浴室：客房有衛浴設備（無溫泉） 入住：15:00～； 退房：～10:00 可應對語言：提供英文的飯店指南，官網有英文版本

+ 3 + 2

可感受到有如生活在京都般的「Citadines京都烏丸五条」

「Citadines京都烏丸五条」位於地鐵烏丸線五条站，離京都車站只有一站，從車站徒步1分左右即可抵達。飯店外觀採京都町屋風格，看起來摩登時尚。每間客房都有附廚房。櫃台工作人員可用英文、中文、韓文溝通。飯店裡也有英文標示，就算不懂日文也不用擔心。

每間客房都附廚房，餐具和調理器具也非常齊全，只要備好食材就能輕鬆地挑戰在飯店煮食。飯店距離稱之為京都廚房的「錦市場」只要徒步15分鐘，附近也有24小時營業的超市，去當地居民日常也在使用的店家購物，讓人感覺簡直就像是住在京都一樣呢。

有需要的話，也可以請櫃檯安排付費的體驗型旅遊和觀光計程車、租借腳踏車。想要來個京都特有的日本文化體驗，例如穿著租來的和服在京都觀光遊覽、或是學習茶道或參觀劍舞都可以請櫃檯預約喔。官網有多國語言版本，方便外國旅客訂房。最適合想要多住幾晚，充分感受京都風情的人。

Citadines京都烏丸五条 シタディーン京都烏丸五条 地址：〒600-8105 京都府京都市下京区 五条通烏丸東入松屋町432 最近車站：從地鐵五条站步行約1分鐘 聯絡電話：075-352-8900 住宿費用：1晚附早餐13409日圓起（未含稅） 客房數：124間 衛浴：客房附衛浴設備（無溫泉） 入住：15:00～；退房：～12:00 可應對語言：英文、中文、韓文。官網有英文、中文、法文、德文、西文版本

+ 7 + 6 + 5

可眺望古都的大浴場和自助餐大受好評的「ARANVERT HOTEL 京都」

「ARANVERT HOTEL 京都」有著石造牆壁外觀，相當時髦。從地鐵五条站只要徒步2分鐘，地理位置優越，2018年才剛全館翻修重新開幕。飯店備有英文的周邊地圖提供外國旅客觀光時使用，附近也有公車停靠站，方便前往知名的觀光景點。

客房統一採用高雅簡約的色調，並裝飾了與京都有因緣的藝術家作品。頂樓有在京都市內的飯店之中少見的大浴池，從女子浴池可以眺望京都塔和東本願寺，男子浴池則可以一覽比叡群山。大浴池從早上6點就開始開放，可趁離開飯店前一邊飽覽京都美景，一邊體驗早晨的溫泉呢。

早餐提供日式和西式的自助式早餐，料理是使用京都產蔬菜來製作。飯店自製的柑橘醬和麵包布丁深受歡迎，除此之外一早還能吃到炸天婦羅以及許多當季食材，因此大受遊客好評。這間以大浴池和自助餐為名的飯店最適合想要悠哉地度過京都時光的人。

ARANVERT HOTEL 京都 アランヴェールホテル京都 地址：〒600-8107京都府京都市下京區五条通東錺屋町179 最近車站：地鐵五条站2號出口步行2分鐘 聯絡電話：075-365-5111 住宿費用：1晚附早餐單人房7,800日圓起 客房數：183間 浴室：有1處大浴池（男女各1） 入住：14:00～；退房：～11:00 可應對語言：提供英文的飯店週邊地圖。官網有英文，櫃檯可對應英文。

+ 5 + 4 + 3

笑容可掬和舒適的暖心款待是最大魅力「相鐵FRESA INN 京都車站八条口」

2017年4月才開幕的「相鐵FRESA INN 京都車站八条口」從JR京都車站八条口步行3分鐘即可抵達，工作人員滿臉笑容的暖心款待和潔淨的環境是這間飯店的魅力所在。飯店裡並有可對應英文、中文、韓文的工作人員。

簡單又時尚的客房由專業的工作人員徹底清掃維持環境清潔。每間客房都備有具加濕功能的空氣清淨機，並可免費連接Wi-Fi和高速有線網路，讓住宿時能夠過得舒適愉快。此外，這家飯店是全日本唯一使用美國舒達床墊的飯店，還提供觸感舒適的華夫格紋睡衣，相信一定能夠睡得又香又甜。

可自由選擇的免費房間備品也深受旅客喜愛。早餐是每日替換菜色的自助式早餐，可以享用到京都特有的家常菜「番菜」，以及從錦市場訂購的醃漬菜。另外飯店設有24小時的禮賓服務，適合想要有個簡單舒適的住宿時光的人。

相鐵FRESA INN 京都車站八条口 相鉄フレッサ イン 京都駅八条口 地址：〒 601-8003京都府京都市南區東九條西山王町11番地 最近車站：從京都車站八条口步行3分鐘 聯絡電話：075-284-0203 住宿費用：1晚不附早餐單人房7,000日圓起 客房數：138間 浴池：房間有衛浴設備 入住：15:00～；退房：～10:00 可應對語言：可對應英文。官網有英文、中文版本。

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

【京都自由行必看】搭車不必怕！京都電車路線圖總整理

第一次玩京都就上手！京都觀光、美食、伴手禮各種情報懶人包