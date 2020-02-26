網民熱數10個理由愛台灣　「台灣人心地好」　最後那原因意想不到

「台灣最美的風景是人。」因為熟悉的文字和語言、美食，加上友善的人民風情，不少香港人都把台灣當作自己第二個家，一年飛幾轉走訪台北、台中、高雄、墾丁等地。 有因留學居住台灣近3年的香港網民，在連登發問「有冇人好鍾意台灣呢個國家？」引來大批網民熱烈討論，《香港01》旅遊整理當中的10個原因，的確解釋了香港人為什麼很喜歡台灣。

或許市內的舊樓較多，又或許發展和工資跟香港有很大落差，但台灣卻是讓人放鬆、願意放慢腳步的一個地方，正如網民「十月五」所講：「台灣去幾多次都唔厭，去親個人都好放鬆。」香港人喜歡台灣的原因有很多，這次記者就整理其中10大理由。😍😍😍 點擊地港人愛台灣的10個理由，看看大家會否有共鳴 😍😍😍

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提起台灣，當然少不了去夜市掃街，食盡各種美食。不過，當中有不少食物的稱呼與本港大不同，你又識得幾多個？🐸🐸🐸 點擊挑戰下你識唔識青蛙下蛋啦！ 🐸🐸🐸

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台灣有趣的用語又點止咁少，一於繼續挑戰下自己識幾多個。👉👉20個台灣用語測你是否台灣通！青蛙下蛋是什麼？｜旅遊通識