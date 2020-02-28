新冠肺炎︳京都昔日嫌遊客太多今叫苦　無奈推「空無一人的旅遊」

日本京都經常擠滿來自世界各地的遊客，但目前受到新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，遊客大幅減少，商家乾脆聯合起來提倡「空無一人的旅遊」，希望吸引遊客上門。

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疫情趕客 馬騮多過人

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，京都西郊旅遊勝地嵐山五條商店街的商家，設計了一張海報，主旨是「空無一人的嵐山」。海報分成四大區塊，呈現嵐山地區四個著名景點，並分別配上俏皮文字。

京都西郊旅遊勝地嵐山五條商店街的商家，設計了一張海報，主旨是「空無一人的嵐山」。海報分成四大區塊，呈現嵐山地區四個著名景點，並分別配上俏皮文字（Twitter@sagaarashiyamao）

左上方區塊是兩隻馬騮，圖說則寫道：「猴子比人多已有一段時間了。」右上方區塊則是嵐山竹林，配上幾個主題標籤，包括「#冇人」、「#現在正是時候」等。左下方區塊是著名的渡月橋，由於周邊嵐山地區是觀賞櫻花和紅葉的勝地，橋上原本時常擠滿照相的遊客，但圖中的橋上空無人煙。

商家吸人潮 籲「拿出更多熱情」接待

過去幾年，嵐山就算是冬天，也有大量遊客造訪。然而由於新冠肺炎疫情嚴峻，當地人表示，今年初到現在的遊客數，比去年同期大減。

因此，嵐山地區旅遊官網寫說，當地商家會「拿出比平常更多的熱情」接待遊客。嵐山居民推派的旅遊事務發言人下藤修一說：「我們這個區域最近遇到很多天災，像是颱風、洪水和新冠肺炎。我們要繼續抬頭挺胸，不被挫折擊倒。」

京都的旅遊業者紛紛愁無客上門（Twitter@sagaarashiyamao截圖）

之前的京都老是「嫌棄遊客」

京都旅遊業先前經常因為旅客的脫序行為而登上新聞版面，例如去年10月25日，藝妓區祇園的居民貼出日文、英文、中文公告，規定「私有道路內任意攝影者，罰款1萬日元」，以免遊客隨意攝影，妨礙居民隱私。另外，地方人士也在花見小路發送宣傳單，呼籲觀光客不要在未經許可的情況下，拍攝藝妓和舞妓照片。

自從新冠肺炎疫情爆發後，不只日本，亞洲各地旅遊景點的遊客數都下降超過十個百分點。內地上月宣布，全國旅行社必須暫停經營團隊旅遊。這對日本衝擊特別大，因為去年赴日陸客有960萬人次，這些人的消費額佔外國旅客總消費額三分之一。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】