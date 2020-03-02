【飛行體驗】CNN專家整理搭機最想改善的9件事　乘客最想是…？

科技進步使得人類可以從地球的一端飛行至另一端，但是現今的飛行經驗老實說並不舒適，乘客被困在狹小的座位上，餐食可能另外收費，以及一些航空公司甚至沒有提供電子產品的充電插座。CNN Travel特別找來航空專家，整理出一些時常搭乘民航機的人們對航空公司的期望。

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1.允許病人更改班機呆在家裡

在這個病毒傳播速度比人類生育率快的時代，航空公司應允許“生病”的旅客更改航班，這樣他們就不會感染其他健康的乘客，旅行部落客Johnny則建議航空公司“降低昂貴的機票變更費“，提高生病的乘客留在家裡的意願。

2.增加更多飛小城市的航班

航空歷史學家Janet Bednarek表示，雖然有飛機往來不能保證帶給小城市有力的經濟發展，但“航空服務的缺乏無疑會阻礙城市吸引新產業的能力”。她特別讚賞捷藍航空創始人David Neeleman的營業宗旨，即通過新航空公司Breeze Airways的成立，服務較小的城市。「作為一個掙扎中的大都市地區的居民，我相信這將幫助許多地區，尤其是東北和中西部地區，因為增強的航空服務可以支持傳統城市的發展，以吸引新的產業和居民入住。」

3.更多機場安檢自動化

大多數受訪者都希望可以在機場獲得更好的安檢體驗。航空專家Benét Wilson說：「我個人希望看到更多技術層面的東西，例如自動垃圾箱。」

4.多一些乘客休息室的選擇

聯合航空的老客戶Peter Sasaki，至今飛行了超過一百萬英里，並擁有該航空公司的全球機場禮賓服務資格，他則希望能夠在機場看到更多安靜的空間。他說：「很多機場在人群、噪音、零售空間管理方面實際上是超載了，甚至比1980年代落成的購物中心還差。航空公司提供的休息室很不錯，但還是希望能在主要機場看到更多的放鬆空間。」

Wilson更希望能夠有獨立的付費機場休息室。「我在任何一家航空公司中都沒有足夠的資格可以使用休息是，大的航空公司幾乎都沒有提供付費使用休息室的方案。所以，我很希望可以有這種進入休息室的選擇。」

聯合航空的老客戶Peter Sasaki，至今飛行了超過一百萬英里，並擁有該航空公司的全球機場禮賓服務資格，他則希望能夠在機場看到更多安靜的空間。(GettyImage)

5.多一些臨時置物空間

Bednarek還希望能在登機口的區域有更多舒適的座椅以及更多的人行道，這些有助於長時間停留或航班延誤的旅客，讓他們在遇到意外時可以存放行李，這樣就不必拖著行李跑遍整個機場了。她說：「在1970年代的機場爆炸後，機場的置物櫃開始消失，並在9/11之後被完全消失。請機場放回置物櫃是乎不太可行，但一定有別的替代方案。」

6.高個子需要腿部空間

身高比較高的人在搭乘飛機時總有受困的感覺，航空安全顧問Jeff Price表示：「這讓我們沒有足夠的空間可以行動，無法達到美國聯邦航空管理局要求的90秒內撤離飛機。我希望航空公司可以為高個子著想，並提供足夠的活動空間。像我搭飛機時雙腿可是緊緊地夾在座位之間，光離開座位就要花上90秒的時間，更不用說想要逃離飛機了。」

7.多一些飛機充電站

Wilson說，很多航空公司都具被良好的Wi-Fi，並提供免費電影、電視以及簡訊服務，但在較長的航班上，卻無處可插電子設備。「飛機充電站不僅受到歡迎，而且是必需才對。」

8.改善飛機安全性

Bednarek說，波音公司和美國聯邦航空局需要解決波音737 MAX的問題並使其重新飛行。「不過更重要的是，我希望他們能以一種可以加強安全和法規文化的方式來解決。在某種程度上航空業之所以如此龐大和強大，是因為針對飛行安全的法規幫助消除了阻礙人們成為乘客的因素：恐懼。」

9.提高氣候預報精準度

去年美國的許多跑道太熱而無法使用，某些飛機則是氣溫和密度問題、水淹沒跑道，以及難以導航的風暴。Sasaki表示：「不管是不是人為造成的，氣候變化真實存在，我個人預估因氣候造成的航班問題會更加平凡。雖然我只是我的妄想，但如果美國國家海洋和大氣管理局、美國聯邦航空管理局能組一個特別的飛安小組就好了。」

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：CNN：航空專家整理乘客搭機最想改善的9件事】