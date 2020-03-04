兌換日圓2020｜日本換錢必讀7大唱Yen方法比併　香港點唱先最抵？

日本是港人熱門旅遊目的地之一，如果是旅行新手，必先知道如何兌換日圓（円）。《香港01》旅遊頻道記者以下介紹7種港幣兌日圓方法，及7個精明唱錢貼士。

方法【1】香港銀行兌換

銀行兌換外幣常見2種方法，電匯或現金找換。現金找換即是直接到分行排隊換錢，電匯（簡稱TT）需經該銀行的港幣及外幣戶口兌換貨幣。

⭕優點：隨時於網上銀行（E-banking）也可兌換貨幣，全港外幣提款機也可以提取日圓。較安全可靠，較少機會換到偽鈔。

❌缺點：街客要收手續費，不想付手續費則需先花時間開設目標銀行的戶口。銀行提取外幣需提前預約，外幣提款機提錢則有每日提取上限。

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方法【2】香港找換店兌換

香港有多間獨立及連鎖找換店，街邊總有一間，亦有不少樓上店，通常拿著現金便能兌換貨幣取走。

⭕優點：匯價有機會比銀行好，店多方便，手上有現金便能即時兌換到。

❌缺點：不同店舖的匯率差距大，部分會收手續費，而且大多只收現金。若不幸光顧信譽差的「黑店」，有機會換來偽鈔。

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方法【3】香港機場兌換

若出發前沒有時間到銀行或找換店兌外幣，還可以在臨起飛前把握時間在香港機場的找換店兌換，禁區外、離境及抵港禁區內也有兌換店。

⭕優點：方便省時，不收手續費，接受多種支付方法如電子貨幣。

❌缺點：匯價較差。

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方法【4】日本機場兌換

如果忘了換錢，或盤川用盡，日本當地換錢也有多種方法可選。世界各地的機場也有找換店，有些地方如台灣，到當地機場換錢會有較佳匯率。不過在日本，當地機場的銀行找換店一定不及香港兌換抵，比較起來匯價可以貴逾20%！

⭕優點：旅行必經，方便行程。

❌缺點：在眾多兌換方法之中，匯價最差。

方法【5】日本ATM兌換

憑港幣提款卡或信用卡，可以在日本當地的指定櫃員機（ATM）直接提取日圓。

⭕優點：提款點多，24小時可提取日圓現金，不需帶備港幣現金兌換。

❌缺點：必須事先在香港開通海外提款服務。

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方法【6】日本找換店兌換

日本的找換店稱為「両替店」，在標示有「両替」的商店一般都可以兌換日圓。一般在觀光熱點附近或商場如新光三越、Big Camera的「両替店」可能匯價較差，不過有一種提供找換服務的「票券商店」如大黑屋、Tickety等，則有較好的兌換率。

⭕優點：匯價較好，市區旺區易見，即兌即用。

❌缺點：店員可能只懂日語，溝通較難，旺區以外兌換點較少。

👇👇👇両替店在哪找？按圖看大黑屋及Tickety的分店👇👇👇

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方法【7】日本外幣兌換機兌換

全日本有不少地點如遊客中心「観光案内所」、商店街、地鐵站、酒店甚至機場都會設置自動外幣兌換機如「Smart Exchange」等。而便利店如Family Mart和Lawson亦有部分分店有設置，有多種語言顯示選擇，自行操作，可把多達14種貨幣包括港幣、美金及人民幣等即時換成日圓。

⭕優點：可24小時提取日圓現金（限部分便利店），設置點多。

❌缺點：匯率較為浮動，大多只限換成日圓，不能不日圓換回外幣。

👇👇👇按圖看Lawson外幣兌換機6個使用步驟👇👇👇

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以上7個兌換方法，究竟記者最推介哪一個？日圓兌換價幾多才為之抵？又有哪個方法可以通宵換錢？💰💰💰按圖看7大兌換日圓貼士💰💰💰