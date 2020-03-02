新冠肺炎｜台灣正忠排骨飯拒接醫院外賣　事後道歉捐款台幣100萬

台中某間醫院的護理師日前在Facebook上發文爆料，表示台灣著名連鎖便當店「正忠排骨飯」以新冠肺炎疫情為由，拒絕送外賣到台中某間醫院，令她覺得遭到歧視。事件引起台灣網友熱烈討論，紛紛揚言要抵制。事後「正忠排骨飯」發出道歉聲明，同時表示會捐100萬台幣給中央防疫中心。

「正忠排骨飯」起源於高雄，有接近30年裡歷史，在全台灣擁有多間分店。台灣的排骨飯即等於香港的豬扒，「正忠排骨飯」的排骨便當裝有三種配菜，並放上一大塊豬扒，只售約18港元，非常受台灣人歡迎。

台中榮民總醫院一名護理師日前在Facebook表示，他們平常在工作中，都不斷自我提醒，對於疑似或確診新冠肺炎的感染案例，言行都非常小心翼翼，深怕讓病人感到歧視。但聽說急症室常訂的「正忠排骨飯」，以新冠肺炎疫情為由，拒絕送外賣到急症室，即使表明在醫院門口交接，店家依然拒絕，事件引起眾多網友不滿。

事件發生在台中福科店的分店。（圖為店面示意圖，來源：ig @ jiiiiiiiiiiiiiiiiiitian）

事後「正忠排骨飯」總公司品牌經理隨即在台中福科店鞠躬道歉，表示該分店店長在沒經過公司同意私自拒接醫院的外賣訂單，已懲處降為職員；同時發表道歉聲明，表明會再加強服務人員的教育，以及會優先服務醫護人員，更透露會捐贈100萬台幣（約26萬港元）給中央防疫中心，致敬在防疫工作第一線的醫務人員。

之後該名護理師在Facebook上貼出與「正忠排骨飯」廚務課長的完整對話，表示接受店家的道歉，並希望大家能繼續彼此理解與支持。

👇👇👇 按圖看「正忠排骨飯」的道歉聲明及廚務課長私訊該名護理師的道歉內容 👇👇👇

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