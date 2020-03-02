傳港男日本溫泉偷拍女生裸體　事敗態度囂張　附女生旅行防狼11招

港男子闖進日本一溫泉旅館的女湯（女性專用浴室）偷拍，最終只是寫悔過書了事。事件傳回香港，引起不少網民大罵「影衰晒香港人！」。 女生們人在異地，真的不論何時也要提高警覺，提防自己成為下一個受害者，本文也附上女生外遊時要注意的11個貼士，以防被性騷擾。

根據「北海道自遊達人」版主在個人Facebook發布的帖文所指，這次的偷拍事件發生於2月28日晚大概10時半左右。版主的女性朋友最近在日本山梨縣一間溫泉旅館浸溫泉時，發現一名男子持手機偷拍。點擊睇港男偷拍經過 👇👇👇

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當事人對偷拍男的同伴是否置身事外也十分質疑，因為當初旅館幫忙找偷拍男時，起初只能找到男子的旅伴，而該旅伴聽到質詢時也不感愕然、漠不關心。而事發的女湯外是有閉路電視，但要待翌日才可重看。事主希望旅館能認真跟進並交代，也希望溫泉業相關部門可關注事件，保障女性權益。

事件揭示了女性外遊時的潛在危險。其實除了溫泉，外遊時都有不少有機會被性騷擾的高危場所，例如人多的交通工具上容易被「鹹豬手」和偷拍、沙灘穿泳衣被人乘機「抽水」、更衣室和洗手間裡被偷拍等，更誇張的是有印度男乘客在飛機上不時偷摸前方女乘客。面對被性騷擾的情況要怎麼做？外遊期間又可以如何自保？點擊睇女生必學外遊防狼11招 👇👇👇