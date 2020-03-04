【和歌山】大阪搭兩小時JR！熊野本宮溫泉鄉　自己溫泉自己掘？

和歌山縣・熊野自古以來就被稱作是「復甦之地（よみがえりの地）」，當人們跨越苦難，來到熊野進行參拜，必定能讓靈魂得到淨化且再生。 多數人登門拜訪的熊野三山之一的「熊野本宮大社」，這裡有著熊野本宮溫泉鄉（熊野本宮温泉郷）的觀光聖地，在參拜前先將身體洗淨，消除旅途疲憊，無論過去還是現在，這塊土地都熱情接待著到訪的旅行者。這次就要來好好介紹這個讓眾人傾心不已的「熊野本宮溫泉鄉」，到底藏有哪些魅力吧。

熊野本宮溫泉鄉指的是共3處組成的溫泉鄉。（熊野本宮觀光協會）

「熊野本宮溫泉鄉」是什麼樣的地方?

熊野本宮溫泉鄉指的是，約在1800年前發現的「湯之峰溫泉（湯の峰温泉）」、挖掘河灘湧出溫泉而聞名的「川湯溫泉（川湯温泉）」、以及能夠同時享受戶外休閒樂趣的「渡瀨溫泉（渡瀬温泉）」，共3處組成的溫泉鄉。

這一區涵蓋了一部分的世界遺產「紀伊山地的靈場與參詣道（紀伊山地の霊場と参詣道）」、離熊野本宮大社也近，吸引許多來自世界各國的遊客。

前往熊野本宮溫泉鄉的交通方式？

熊野本宮溫泉鄉位在和歌山縣南部、田邊市東角，從新大阪站或關西機場可搭乘JR特急，至作為玄關口的紀伊田邊站（紀伊田辺駅）下車，十分方便。

（熊野本宮觀光協會）

■JR新大阪站⇒JR紀伊田邊站（特急KUROSHIO、約130分鐘）：5,170日圓（含特急指定席費用） ■JR關西機場站⇒JR日根野站（約10分鐘）⇒JR紀伊田邊站（特急KURISIO、約90分鐘）：4,280日圓（含特急指定席費用）

到了JR紀伊田邊站下車後，轉乘巴士。出了車站，左邊就是田邊市觀光服務中心（田辺市観光センター）（9:00～18:00無休），內有會說英文的工作人員，若是轉乘巴士時有任何問題，都可以請他們協助的喔。

巴士路線名為「熊野本宮線」，選擇開往「本宮大社前」的巴士，路程約120分鐘。明光巴士（明光バス）與龍神巴士（龍神バス）2家班次加起來，1天有7班（6:00左右～16:00左右）巴士輪流載客。

■紀伊田邊站⇒渡瀬溫泉・川湯溫泉（各1,930日圓）⇒湯之峰溫泉（1,980日圓）⇒本宮大社前（2,100日圓） 龍神巴士每一站都會停靠，不過明光巴士不會經過湯之峰溫泉・川湯溫泉，請多加留意～搭乘明光巴士時，或許可先直接搭到本宮大社前之後，再轉回程的巴士到想去的溫泉。 ■本宮大社前⇒川湯溫泉、渡瀨溫泉、湯之峰溫泉（各310日圓） ※巴士內沒有廁所，上車前記得先去一趟廁所，車子上路後約60分鐘左右抵達「NAKAHECHI美術館前（なかへち美術館前）」，會有約5分鐘的休息，讓人解一下急。

搭乘巴士由後門上車，拿取放在右側的整理券1張，快到目的地時，按下車按鈕，通知司機要下車。等巴士停下之後，將整理券與現金一起投入司機旁的透明收費箱，再從前門下車就OK囉！巴士只收現金，事先準備好零錢更安心喔。（巴士内可換1,000日圓紙鈔與硬幣）

擁有1800年歷史的「湯之峰溫泉」，散發濃厚日本風情

湯之峰（湯の峰）溫泉在離現在約1800年前被人發現，是日本最古老的溫泉，湯之谷川（湯の谷川）兩岸有許多溫泉旅館，從河裡冒出來的熱氣，使整個溫泉鄉更有fu，這裡的溫泉水讓肌膚非常咕溜！

湯之峰（湯の峰）溫泉（熊野本宮觀光協會）

走到河灘上會發現設有可以加熱食材的湯筒，是免費的，能用約90℃的溫泉水將食材加熱，把購買自附近商店的雞蛋，直接放進湯筒裡，煮個10分鐘左右就可吃囉！等待煮雞蛋的時間，可以到東光寺參拜，或是逛逛溫泉街之類。

登記為世界遺產的「TSUBO湯（つぼ湯）」人氣極高，現在仍開放遊客使用的TSUBO湯，是從谷合湧出的天然岩風呂，據說是幾乎鬼門關走一回的小栗判官（おぐりはんがん）泡了這個溫泉之後，便奇蹟似的甦醒了。另外，溫泉水的顏色隨著時間改變，又被稱作「七色湯（七色の湯）」，泡進如此特別的溫泉裡，感受再度活起來的感覺吧～

湯之峰溫泉有4家溫泉旅館（各8～22間客房）、9間民宿（各4～15間客房）、1間Guest House（7間客房），難得體驗傳統的日式溫泉住宿，放鬆一下。

TSUBO湯 つぼ湯 地址：和歌山県田辺市本宮町湯の峰 營業時間：6:00～21:30 費用：780日圓（含稅） ※每組限定30分鐘。（無法事先預約） 公休日：無休 注意事項：禁止使用肥皂或洗髮精，也請不要將毛巾泡進溫泉內，無任何有關刺青的入湯限制 ※可在TSUBO湯入浴前或入浴後，進入公衆浴場

挖掘河灘湧出溫泉！全球唯一「川湯溫泉」

熊野川支流・大塔川沿岸溫泉旅館林立，踏上河灘一挖，湧出約70℃的溫泉水，這裡正是大名鼎鼎的川湯溫泉（川湯温泉），可以在這裡自己挖溫泉自己泡，打造一個獨一無二的個人露天浴池。

如果覺得溫泉水太燙的話，加些河川裡的冷水吧，自行調整溫度超讚的，像是初夏～初秋這段時期，玩水玩到有點冷了的話，就用溫泉暖和一下身體！一邊泡湯一邊眺望群山美景或美麗星空，太幸福啦。

每到冬季，把河川攔堵後做成大型露天浴池，「仙人風呂」是川湯溫泉冬季獨有的景象，而且在星期六的傍晚，「燈籠點燈（燈籠灯ろう）」周圍一齊亮燈，整個超級夢幻。仙人風呂還會在毎年1月的第3個星期日舉行「紙牌大會（かるた大会）」，一般的「抓紙牌（かるたとり）」為1人念紙牌，由其他多人搶正確答案紙牌，一種日本傳統的室內遊戲。

而「仙人風呂紙牌大會（仙人風呂かるた大会）」很不一樣，大家一聽到穿著平安衣裳等裝扮的念牌人的聲音，就紛紛衝向飄浮在仙人浴池內的木製牌！魄力滿點的有趣活動，平常悠閒安靜的河灘只在這一天，充滿活力與大聲歡笑。

川湯溫泉能讓身體由內而外暖和起來，無論是寒冷的季節、夏季玩水，玩到冰涼的身體也能瞬間變得暖呼呼喔。

川湯溫泉有3間旅館（各29～90間客房）、1家商務飯店（78間客房）、5間民宿（各3～11間客房）、1間簡易旅館（6間客房）、1間獨棟，住宿選擇不少。

仙人風呂 仙人風呂 地址：和歌山県田辺市本宮町川湯 營業時間：2019年12月1日～2020年2月底 費用：免費 公休日：無休 ※因天候關係可能有無法下水的情況 注意事項：需穿著泳衣、禁止使用肥皂與洗髮精，無任何有關刺青的入湯限制

享受戶外休閒樂趣「渡瀨溫泉」

渡瀨溫泉（渡瀬温泉）有3間飯店（5～30間客房）、1間Guest House（3間客房）、1區小木屋（11棟）住宿以外，還有溫泉中心、露營場等戶外設施，推薦給喜愛室外活動的人。

渡瀨溫泉（渡瀬温泉）（熊野本宮觀光協會）

沿著四村川，「渡瀨之里（渡瀬の里）」除了戶外活動多采多姿，更有包含飯店附設西日本最大等級的露天浴池（900日圓・含稅），共9個露天浴池，全身肌膚泡得幼咪咪！

在渡瀨溫泉中心「OTONASHI之鄉（おとなしの郷）」另有氣泡湯、躺著泡的寝湯等入浴設施，雖然都是室內浴池，種類豐富適合各個年齡層，家庭一起同樂。

渡瀨溫泉中心離小木屋與露營場很近，走路就能到，悠閒泡個溫泉，身心都重新振作起來了。

渡瀨溫泉中心「OTINASHI之鄉」 渡瀬温泉センター「おとなしの郷」 地址：和歌山県田辺市本宮町渡瀬 營業時間：13:00～21:00 費用：620日圓（含稅） 公休日：星期四 注意事項：請不要將毛巾泡進溫泉內，無任何有關刺青的入湯限制

隸屬熊野本宮溫泉鄉的3個溫泉，在熊野本宮觀光協會官方網（英文）內有詳細介紹，另在KUMANO TRAVEL網站也能進行預約。

熊野本宮觀光協會（日文）：http://www.hongu.jp/stay/KUMANO TRAVEL（英文）：https://www.kumano-travel.com/en

絕品熊野牛！熊野本宮溫泉鄉必吃美食

-「熊野牛」溫泉涮涮鍋

熊野本宮溫泉鄉必吃美食首推熊野牛的溫泉涮涮鍋！溫泉內所含的碳酸氫鈉成分，將熊野牛的美味徹底引出，使肉質更加柔軟，入住前記得先查詢、預約唷。

- 古人便當「MEHARIZUSHI」

古人便當「MEHARIZUSHI」（熊野本宮觀光協會）

MEHARIZUSHI（めはりずし）是用醃過的芥菜葉包成一個大飯糰，使用醋飯或是拌芝麻的白飯，有多種吃法，有時在咖啡廳還能吃到溫熱的飯糰，即使冷掉也一樣好吃，做便當超方便。

- 日式甜點撫慰旅途疲憊「熊野MODE餅」

熊野MODE餅（熊野もうで餅）（5個入650日圓・含稅）是用來祈求無病無災的食物，只在熊野三山的3個地方進行販售，內餡不過於甜膩，搭配香氣十足的玄米粉，真是絕配。熊野本宮大社所販賣的包裝上印有八咫烏圖案，特別版本怎能錯過！

熊野古道～熊野本宮大社～大齋原觀光

熊野溫泉旁就是世界文化遺產「紀伊山地靈場與參詣道（熊野古道）」，過去到現在一直以來都是人們前往熊野參拜行走的步道，穿越森林的古道充滿神秘感，帶著跟古人對信仰的相同信念前進～接下來要介紹適合半日遊的路線。

從熊野古道向熊野本宮大社方向邁進，沿路有許多令人難忘的動人美景（熊野本宮觀光協會）

那就先從熊野古道開始吧，在本宮大社前搭巴士（車程約15分鐘・470日圓）至發心門王子（発心門王子）下車，向熊野本宮大社方向邁進，全程約7km（步行約3小時），沿路有許多令人難忘的動人美景。

首先抵達的熊野本宮大社，作為「復活的聖地（蘇りの聖地）」，至今仍為許多人信仰的重要場所，熊野本宮大社在平安時代時以「前往淨土的入口」，提供皇族或貴族進行參拜，是全日本人夢寐以求的聖地，熊野神的使者「八咫烏」三隻腳的烏鴉，亦是JFA財團法人日本足球協會的LOGO，印有八咫烏設計的物品被視為「COOL DESIGN」，在日本年輕人或外國遊客間都很有人氣。

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親自感受社殿莊嚴的氛圍，長途跋涉的勞累似乎瞬間消除，社殿分為四社，一社一社進行參拜，參拜順序：面對正面，從右邊數來第二社為第1個參拜，再來是左邊的、左端、最後右端，參拜方法：二敬禮二拍手一敬禮礼，各殿相同。社殿原設在大齋原，自1892年開始祭祀，卻在1889年的大洪水時遭到毀壞，才遷移至此。大齋原位在離這裡步行10分鐘左右的位置。

橫跨國道，往熊野川的方向前進，就能看見大鳥居了，大鳥居的背後是過去熊野本宮大社舊址的大齋原，高約34m、寬約42m的大鳥居，走近之後愈顯得雄偉，大齋原傳說是熊野神明降臨之地，是知名的能量景點，石造的祠堂仍宮奉著眾神，別忘了進去參拜一下。

熊野本宮觀光協會常駐會說英文的工作人員

熊野本宮大社往大齋原途中（本宮大社前巴士站東側）則是熊野地區的觀光據點・世界遺產熊野本宮館，館內播放相關影像與物品展示，還貼心準備有英文版的簡介。

位於南棟的熊野本宮觀光協會常駐會說英文的工作人員，外國遊客也能放心參觀，結束後往溫泉移動，靜靜享受一趟洗滌身心的旅程！

熊野本宮觀光協會 熊野本宮観光協会 地址：〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮100-1 世界遺産熊野本宮館内 聯絡電話：0735-42-0735 營業時間：8:30～17:00 公休日：無休

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