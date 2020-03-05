【瑞士】走過自然與發展之都日內瓦　乘火車一覽壯麗山川

瑞士雖然富有而平和，但好像似乎從來都不是歐洲旅行的首選。除了高昂的物價讓人望而卻步之外，大部分人對它的了解和興趣也遠少於瑞士旁邊的德法意。事實上， 瑞士是一個非常適合自由行的國家。 1. 是因為這裡向來治安良好 2. 則是因為這裡公共交通極其方便，不僅四通八達，而且到站時間精準，一天之內多次換乘也不會覺得疲憊。 最重要的是，瑞士雖然沒有太多必去不可的打卡景點，但在每個偏僻寧靜的景點，都有驚艷難忘的風景。

瑞士少有高大壯美的建築群，更多的是以動人心魄的山光水色吸引來客。瑞士素有「阿爾卑斯山國」之稱：少女峰氣勢磅礴、馬特洪峰巍峨險峻、瑞吉山蔚然深秀、羅什德內山曠遠開闊。

除了瑞士人最愛的徒步和滑雪這兩項山間運動，其實還有一百種親近群山的方式！你可以乘坐小火車翻山越嶺、或在山間溪谷中漂流、又可騎著滑板車在花海中滑行，膽子大的話，你還可以直接乘著滑翔傘在空中翱翔，飛躍群山！

瑞士少有高大壯美的建築群，更多的是以動人心魄的山光水色吸引來客。（Unsplash/Patrick Robert Doyle）

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日內瓦 (Geneva)

日內瓦是瑞士第二大城市，被群山環繞，坐擁湖光山色勝景。蔚藍明澈的萊芒湖（lac de Genève）上，天鵝成群，水鳥嬉戲。綿延的阿爾卑斯山成為城市的背景色，遠眺勃朗峰，山尖的一抹雪獨自寂靜。如此美景曾引來許多歷史名人在此停留，比如盧梭在這裡誕生、伏爾泰在此生活、拜倫和雪萊在這裡相逢、加爾文、列寧等各個時代的革命家曾在這裡慷慨陳詞，茜茜公主美麗的倩影消失在街巷盡頭。

但現如今的日內瓦更因其「國際化」而為大眾所熟知。小小的一座城，卻擁有20多個國際組織總部，設有超過250家非政府組織、170多家常駐代表團、近百所協會、基金會及外國銀行。新聞中常聽到的那些遙遠的詞彙如聯合國、世界貿易組織（WTO）、世界衛生組織（WHO）、紅十字會、ISO9000等組織的真身都在這裡。高密度的國際組織和數量龐大的國際人口，使日內瓦成為一座名副其實的「國際城」。著名的《日內瓦公約》的簽署，也使日內瓦成為了「和平之都」。

作為日內瓦地標的萊芒湖在陽光照射下，噴泉半腰會出現彩虹。（IG@nath_lie.ch）

每個城市都有自己的地標，而日內瓦的地標就是在萊芒湖上的大噴泉了。天氣晴朗時，噴射高度達145米的大噴泉閃著一道白光，水霧洋洋灑灑散落，遠遠看去，像湖上揚起的風帆。在陽光照射下，噴泉半腰會出現彩虹。

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度假勝地︰蒙特勒 (Montreux)

「如果你想追求心靈的寧靜，請來蒙特勒！」—— Queen主唱Freddie Mercury曾這樣說過！蒙特勒位於新月狀萊芒湖東北角，是個風景優美、氣候宜人的度假勝地。這裡最負盛名的景點是西庸城堡（Chillon Castle ），這座中世紀城堡曾在詩人拜倫的名篇《西庸的囚徒》（the Prisoner of Chillon）中出現過。而且蒙特勒作為金色山口快線 (GoldenPass Line) 的起點，遊客可以非常方便的一路向東走遍瑞士山水風光的景點。

在這裡給大家五星推薦Hotel Eurotel，每一個房間都能欣賞到無敵湖景，並且下樓就能開始沿湖散步。

+ 8 + 7 + 6

金色山口快線 (GoldenPass Line)

金色山口快線連接萊芒湖、圖恩湖（Lake Thun）、布里恩茨湖（Lake Brienz）和盧塞恩湖（Lake Lucerne）等瑞士風光最好的湖泊。透過全景車廂可以盡情欣賞雄偉的阿爾卑斯山、挺拔的森林和悠閒的高山牧場，是萊芒湖區延伸旅行的絕佳選擇。由於列車軌幅不同，該線路由三段組成，途中經過站點為蒙特勒（Montreux）—— 茨魏西門（Zweisimmen）（約1小時50分鐘）—— 因特拉肯東（Interlaken Ost）（約1小時10分鐘）- 盧塞恩（Luzern）（約2小時）。

如果購買的是瑞士旅遊通票(Swiss Travel Pass)，就會包含瑞士全境內所有的交通和門票（除了少女峰的門票和火車票），給予無限的自由和靈活度。在所購車票效期內，持票者可以無限次乘搭瑞士境內 75 個城鎮的公共交通工具，包括國鐵火車 (SBB)、公車及遊湖船泊等等。使用瑞士旅行通行證，你更可享超過 20 種登山優惠以及超過 500 間瑞士博物館優惠，讓您大大節省到瑞士旅行的旅費。比如坐到某一站，想下車看看風景，也可以隨時都可以再搭乘下一趟車。三天通票的一等座票價為400美金。

瑞士少女峰登山火車

此路段列車由 Interlaken Ost 出發，行駛到 Zweilutschinen 分為兩側路段，一側段開往勞特布隆嫩 Lauterbrunnen ，一側路段開往格林德瓦 Grindelwald，旅客可以依喜好選擇欲體驗的路段。盧達本納（Lauterbrunnen）、格林德瓦（Grindelwald）這兩地是阿爾卑斯山中的度假勝地，從此兩處換乘登山火車，都可到達小夏戴克（Kleine Scheidegg） ，再換乘紅色的少女峰觀光火車。

少女峰觀光火車將穿越長 7,122 公尺的隧道，途中在艾格峰（Eigerwand）和艾斯美 （Eismeer） 兩站各有 5 分鐘的停車時間，以供乘客眺望美景，最後將到達歐洲最高的火車站 —— 少女峰峰頂火車站 Jungfraujoch Top of Europe，參觀少女峰鐵路紀念 100 週年的體驗館「阿爾卑斯的震撼」，並前往斯芬克斯（Sphinx observation）觀景台與普拉特展望台，觀賞阿萊奇冰川最壯麗的景色，漫步在位於地底下的冰宮隧道，享受登上阿爾卑斯山獨有的難忘體驗。

【本文獲「KKday」授權轉載。】