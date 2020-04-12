【台中】8大遊藝打卡景點合集！921地震教育園區震憾還原災後現場

近年來許多人出門遊玩前，都會安排該地區熱門的拍照打卡景點，而紀錄美照的同時，若能對該景點有多一點認識與了解，便能增加旅行的豐富度，《ETtoday新聞雲》特搜台中8大文藝景點，除了沉浸濃厚的藝術氣息，還能在這些景點像是博物館、美術館等，參觀不同的展覽、體驗各式活動，放假來趟文青的深度之旅！

1. 國立台灣美術館

一秒化身文青！致力於推廣和研究台灣美術史的國立台灣美術館，供民眾可欣賞多元的藝術展覽，而館內的展覽往往不只一個，透過藝術創作，讓參觀民眾去了解當代藝術家對於亞洲地區在政治、歷史、經濟層面的議題進行解讀，入館門票免費且館藏十分豐富，是美術愛好者的必去之選。

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地址：台中市西區五權西路一段2號

2. 新天地西洋博物館

新天地西洋博物館的老闆將餐廳與博物館文物共同營運，讓到訪的民眾欣賞藝術作品也能留下來用餐，整體氣氛打造歐洲宮廷般的氛圍，館內收藏上千件，且這些古董文物皆是老闆的私家收藏，整體以濃厚的復古氣息佈置著，氣派的牆面彩繪更是以3D立體形式設計出，讓拍照的人身歷其境。

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地址：台中市東區旱溪東路一段456號

3. 國立自然科學博物館

富有教育意義的國立自然科學博物館，同時也是許多學校安排校外教學時必去的景點之一，以人為中心透過結合科技、生活、藝術三大方面來展示介紹，其中館內最具特色的非「巨大暴龍」莫屬，動態＋音效兩者共同的展現出恐龍逼真的模樣，十分吸睛也是許多到此必拍的景點之一。

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4. 植物園

地點同樣位於國立自然科學博物館的植物園，有着全台最大「熱帶雨林溫室」以及「巨大珠光鳳蝶」，熱帶雨林溫室打造中國式風味的玻璃溫室，內含四百多種植栽，占地面積廣大約有4.5公頃；巨大珠光鳳蝶的設於植物園前，而珠光鳳蝶本身也是台灣原生蝶類中體型最大，以馬賽克的裝潢方式來鑲嵌，其中若是夜晚造訪的民眾還能看到有螢光效果的珠光鳳蝶。

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地址：台中市北區館前路一號

5. 九二一地震教育園區

全館位置直接坐落於九二一地震遺址上，園區同時也是國立自然科學博物館的分館之一，因地點的設置可以完整保存當時的地震樣貌，現在園區透過毀損校舍和展示館的說明，給予參觀民眾進行地震的相關教育及警惕，而進入館內前會先經過一座橋，還可以看到當時地震的波動圖，館外也有進行牆面、階梯的彩繪，彩虹的繽紛色系成了另類的打卡點。

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地址：台中市霧峰區坑口里新生路192號

6. 台中市纖維工藝博物館

台中首座市有博物館，是台灣首座以纖維工藝為主的博物館，提供編織人才展示作品的空間，館內除了有各式展覽外，假日時也提供民眾可以參與的手作DIY課程可以體驗，館內多元的展示欣賞完，還可到館外走走，可以看到有著強烈的編織感佈置，以多個竹竿打造「竹竿隧道」，交叉擺放充分展現整館的特色。

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地址：台中市大里區勝利二路1號

7. 亞州大學現代美術館

由日本建築大師安藤忠雄以清水混凝土打造的美術館，地點就在台中的亞洲大學內，有著簡單的線條設計及顏色配置，主體是一個三角形的模樣，館內收藏著亞洲各地年輕藝術家的作品，且不定期與國外大學的美術館交流，像是美國哈佛、英國劍橋、日本東京大學等學校合作，希望打造出台灣特色的大學美術館，而亞洲大學內的建築設計本身就有歐式風情的樣貌，因此走在校園內也能感受到滿滿國外風情。

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地址：台中市霧峰區柳豐路500號

8. 廣興紙寮

廣興紙寮是目前台灣手工造紙業僅存的少數業者之一，依舊保存著傳統手工造紙文化，現在是以觀光工廠的形式來營運，除了導覽解說傳統造紙業的過程，也另有提供民眾可以體驗各式的DIY活動，像是可以自己造紙、拓印，製作出屬於自己的扇子及明信片，以手動方式去深入了解傳統產業背後的故事及意義。

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地址：南投縣埔里鎮鐵山路310號

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