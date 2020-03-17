【馬來西亞旅遊】檳城10間復古情懷酒店推介　特色裝潢兼歎靚景！

相較於吉隆坡的繁榮都會感，身為馬來西亞第2大都會區的檳城倒是保留了更多歷史文化軌跡，其中在1786年成立的首府喬治市更是聯合國教科文組織的世界文化遺產之一，加上過去長久以來的殖民、移民色彩，讓這個城市增添多元的異國風情，若是今年有計劃將馬來西亞檳城列入旅遊名單的人，這篇V編精選的10間承襲移民情懷的風格酒店絕對不能錯過！

1. 【依恩奧酒店 Eastern & Oriental Hotel】（Booking.com評分：9.0）

坐落於充滿歷史風情的喬治市，同時也是喬治市歷史最悠久的酒店之一，建築以19世紀的復古風格為設計概念，走進酒店宛如穿越時空回到過去。

每間客房選用木製家具與雕花圖騰作為裝飾，襯托酒店的豪華氣派，其它家飾的擺設則在奢華中不失質感，讓每個入住的房客都能有19世紀貴族的感受。酒店也提供直接面向檳威海峽的戶外泳池，純白的酒店外牆、泳池邊的熱帶植栽點綴，搭配寬廣的海景，讓人心曠神怡。

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2. 【Victoria Garden Hotel】 （Booking.com評分：9.2）

坐落於檳城巴士總站旁的絕佳地理位置，距離當地熱門景點都在步行範圍內，酒店設計方正氣派中又融入一些植栽點綴增加溫度。

至於酒店設計同樣以歐式洋房為設計概念，同時再穿插一些歐式復古元素，讓房客走進大廳又是另一種不同感受。酒店內部與客房則走現代時尚又帶點不突兀的復古風格，是質感旅人的入住推薦。

點擊下圖看其餘8間承襲移民情懷酒店推介，細看當中裝潢設計！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chill哪玩／異國風情引人入勝！馬來西亞「檳城」10間承襲移民情懷的風格酒店盤點】