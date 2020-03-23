【匈牙利旅遊】一文看清布達佩斯交通、匯率　精選7個熱門景點

有著「多瑙河上的珍珠」之稱的匈牙利首都「布達佩斯（Budapest）」，是由在1873年以前，兩個以多瑙河為界的「老布達」和「新佩斯」所組成的，布達佩斯的歷史可是既豐富又慘痛，從古至今先是被羅馬帝國、土耳其帝國佔領，隨後又被納粹、蘇聯統治，也因此孕育了現在多采多姿的布達佩斯，如此豐富的歷史背景，勢必造就了不少值得探訪的古蹟、教堂，以下就為大家來介紹，布達佩斯市區有哪些必逛景點吧！在認識景點之前，不妨先去看這篇匈牙利懶人包，輕鬆了解匈牙利匯率，以及布達佩斯市區交通！

1.聖伊什特萬聖殿

又稱之為「聖史蒂芬大教堂」，是布達佩斯新城區最重要的教堂，也是這裡最高的建築物，就是「聖伊什特萬聖殿」，這棟新古典主義風格的教堂，建造至今才短短114多年，起初是為了紀念聖伊什特萬國王，以及慶祝1896年匈牙利建國千年而建立，建造過程中因圓型穹頂傾塌，大部分的工程必須拆除重建，最後歷時了54年之久才建造完成；好景不常，二戰又遭戰火摧殘，1950年重新進行修整工作，一直到了近幾年才修復完成。除了參觀教堂內部，也可以付門票登頂俯瞰布達佩斯新城區市景！

+ 4 + 3 + 2

• 地址：Budapest, Szent István tér 1, 1051 • 票價：教堂內部免費／寶物殿400HUF／鐘塔登頂600HUF

2.匈牙利國會大廈

座落於多瑙河畔的「匈牙利國會大廈」，是匈牙利最大、歐洲第二大議會建築，全長有268公尺、最寬處123公尺，花費了17年才建造完成，裡頭是可以開放參觀的，也有提供導覽的服務，可以一睹建築內部富麗堂皇的設計，真的只有浮誇可以形容，然而欣賞國會大廈的最佳時機，是入夜後到多瑙河對岸，可以完整欣賞被燈點亮的國會大廈，與多瑙河倒影的動人夜景！

+ 3 + 2

• 地址：Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3, 1055 • 開放時間：平日08：00～18：00／假日08：00～16：00 • 票價：成人5400HUF／6-24歲2800HUF／6歲以下免費

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3.恐怖之屋

這個名為「恐怖之屋」的博物館，記錄了匈牙利最悲慘的兩個歷史，納粹的侵占、血腥虐殺，以及二戰後，蘇聯的解放、史達林共產獨裁政權，這棟建築也是當時的刑罰室、地牢，裡頭詳細記錄、展示了當時大大小小的慘痛事蹟，地牢的完整樣貌、市民的口述歷史，從視覺到聽覺，冷冽的氣息如寒風刺骨，裡頭的氣氛極為凝重，從頭逛完約2小時，給你最貼近二戰納粹的感官體驗，對歷史稍微有興趣的朋友，一定要來一探究竟！

• 地址：Budapest, Andrássy út 60, 1062 • 開放時間：10：00～18：00，週一公休 • 票價：成人2000HUF／6-25歲、62-70歲1000HUF／6歲以下、70歲以上免費

4.紐約咖啡館

要說是「全世界最美的咖啡廳」也不為過的「紐約咖啡廳」，光是建築外觀就有宮殿之姿，這棟建築有120年的歷史，曾是匈牙利文化界的活動中心，進到裡頭，好比羅浮宮裡拿破崙三世的套房金碧輝煌，浮誇的水晶吊燈、穹頂上的壁畫、大理石紋的牆面，加上大量的金飾點綴，完全像是走入的中世紀皇家的電影場景裡，絢麗奪目，連看菜單一眼的時間都沒有，店內消費以布達佩斯的物價來說算高，建議避開中午熱門時段，才不會排隊等太久！

• 地址：Budapest, Erzsébet krt. 9-11, 1073 • 開放時間：08：00～00：00 • 票價：成人2000HUF／6-25歲、62-70歲1000HUF／6歲以下、70歲以上免費

5.塞切尼鏈橋

塞切尼鏈橋橫跨多瑙河，連接的老城佈達與新城佩斯，建造於1849年，全長375公尺，在這座橋建成以前，要來往佈達與佩斯是必須透過渡輪的，而當時匈牙利的政治改革家「塞切尼伯爵」，因天候不佳過不了河，錯過了父親的葬禮，氣憤之下便下令建造了這座橋樑。然而這座橋再而暫時曾被炸毀，如今看到的樣貌是在1949年重建的，走在橋上可以同時遠眺多瑙河畔左右的布達皇宮，和新城區國會大廈的美景！

• 地址：Budapest, Széchenyi Lánchíd

6.布達皇宮

從新城區佩斯通過「塞切尼鏈橋」便會來到布達城堡區，直直走便會抵達通往「布達皇宮」的山丘，可以選擇搭乘纜車，或是徒步上山，約5～10分鐘，布達皇宮建於1247年，最初是為了防禦匈牙利的敵人，隨後在不同時期被羅馬帝國佔領、被土耳其人當成清真寺，再被哈布斯堡王朝重建成巴洛克式，如今被列為世界遺產，用來展示藝術品的美術館、博物館和圖書館。其中最主要的「匈牙利國家藝廊」展出中世紀和文藝復興時期的藝術品，和近代歷史浪漫主義的繪畫作品；除了欣賞藝術展覽，皇宮周圍的風景也是一大看頭，從這裡可以完整俯瞰對岸新城區的風光，將布達佩斯兩岸的美景盡收眼底！

• 地址：Budapest, Szent György tér 2, 1014 • 匈牙利國家藝廊開放時間：10：00～18：00，週一休館 • 匈牙利國家藝廊票價：成人1800HUF／26歲以下、62歲以上900HUF／語音導覽800HUF

7.漁人堡、馬加什教堂

布達城堡區的另一大看點，也是欣賞布達佩斯夜景的絕佳地點，就是這個位在山丘上的「漁人堡」，漁人堡是由7座小堡壘與全長140公尺的城牆所組成的，中心圍繞著「馬加什教堂」，這座教堂最初建於1015年，是布達中世紀第二大教堂，也是歷史上許多重要加冕儀式所舉行的地點，而漁人堡建於1895年至1902年之間，和「聖伊什特萬聖殿」一樣，是為慶祝匈牙利國家誕辰一千年所建造，現在的樣貌是在二戰後重建的，登上這裡可以將布達佩斯最美的風景盡收眼底，到了傍晚，更是看夜景的絕佳位置！

+ 3 + 2

• 地址：Budapest, Szentháromság tér, 1014 • 馬加什教堂門票：成人1500HUF／學生1000HUF／6歲以下免費 • 馬加什教堂開放時間：週一～五09：00～17：00／週六09：00～12：00／週日13：00～17：00 • 漁人堡門票：1000 HUF／10月15日～隔年3月10日免費 • 漁人堡開放時間：08：00～21：00

有著「東歐小巴黎」之稱的布達佩斯，不但交通十分便利，要逛新鮮的市區街景，還是回顧歷史遺跡，小小的城市一次滿足你，加上親民的物價，是不少遊客和自助旅行的朋友們流連忘返的地方，如是神秘又動人的城市，一生一定要來走訪一次！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「匈牙利布達佩斯｜多瑙河上的珍珠！老布達城堡、新佩斯教堂等必逛市區景點」。】