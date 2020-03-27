廟街、女人街、花墟…5處最具本土特色的街道　未去過唔算香港人！

相比購物，小編更喜歡在香港的大街小巷上走走。在金魚街逛逛「水族館」；在廟街等天黑燈亮；在鴨寮街淘電子產品；在波鞋街買運動鞋。有時我會到花墟，只為花香；我會到園圃街雀鳥花園，只為鳥鳴。在一公里長的女人街瘋狂用眼睛購物，在玩具街尋回童年的記憶——一條條富有人情味的特色街道，透視了香港的過去與未來。

1. 感受最地道的香港情懷- 廟街夜市

如果只能選一條街代表香港，小編會毫不猶豫選擇廟街，這裡蘊含着我心中的香港情懷。走在這條由無數小販組成似乎沒有盡頭的街上，你可能會感到莫名的熟悉。畢竟《新不了情》、《食神》等多部港產片都曾在這裡取景。來廟街一定要晚上——因為它的靈魂屬於夜晚。每天入夜之後，這條白天安靜的小街便會湧入無數的遊人，小攤會亮起通明的燈光。對了，相對於旺角的「女人街」，這裡其實也被叫做「男人街」 。因為大部分攤販所售的商品都以男性用品為主，牛仔褲、鋼筆、腕錶、激光唱片、電子產品和玩具等琳瑯滿目、應有盡有。



此外，廟街還是一個美食的聚集地。馬路兩旁就是一排排的大牌檔，能在廟街立足味道都還不錯的，推薦品嚐港式煲仔飯和《食神》中的「嗱喳麵」 。

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地址：九龍油麻地廟街如何前往：1、從港鐵佐敦站A出口右轉往佐敦道，沿彌敦道往旺角方向步行，於甘肅街轉入廟街。 2、從港鐵油麻地站C出口，沿文明里步行至廟街，約3分鐘。 最佳遊覽時間：下午4:00 -晚上12:00（晚上7:00 - 10:00最熱鬧）

2. 開啟尋寶之旅- 摩羅上街（古董街）

對於喜歡過去事物的我來說，摩羅上街可能是我最喜歡的香港街道了。在街上你可以看到70年代李小龍的電影海報、過去的舊月曆、舊報紙、舊雜誌…各種屬於過去時光的老物件就這樣洋洋灑灑的鋪滿了整條街！想在香港尋寶的朋友，這裡絕對是最佳選擇。這條不到200米的狹小街道的歷史可以追溯到上世紀20-30年代。摩羅上街的「摩羅」是以前香港對印度人的稱呼，過去不少香港警察都是印度人，他們在這條街出售各種二手貨品，這裡因此得名「摩羅上街」 。雖然鄰近出名的皇后大道和樓梯街，但這裡卻意外的沒有大批遊客！漫步在這條現在與過去交錯的街上，總能有種尋回舊時光的錯覺。

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地址：香港島上環荷李活道及摩羅上街如何前往：1、從港鐵中環站D2出口右轉至戲院裡，沿皇后大道中往中環中心方向走，｣後搭乘中環至半山自動扶梯往荷李活道。 2、在金鐘太古廣場外乘26號巴士，至荷李活道在文武廟附近下車。

3. 走近香港「水族館」- 通菜街（金魚街）

歡迎來到香港「水族館」！第一次來一定會大開眼界——畢竟都不用走進店鋪，單是走一遍這條街就可以觀賞到來自世界各地五顏六色的各式觀賞魚。而且，和其他地方都不一樣的是，一條條魚被放在充了氧氣的塑料袋中，袋子上寫着價錢和品種，整整齊齊的掛在鐵架上任君挑選。是的，這裡就是深受香港人喜歡的「金魚街」了。在這裡除了可以買到和養魚相關的一切物品，最近還開設了不少寵物店呢！不僅有可愛的貓貓狗狗，還有稀奇古怪的昆蟲和蜥蜴…對了，在金魚街逛街不要錯過「金華冰廳」，畢竟這裡有着號稱全港最好食的菠蘿油！親測，味道確實不錯。

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地址：九龍旺角通菜街如何前往：1、從港鐵太子站B2出口，沿太子道西向東走。 2、於港鐵旺角東站C出口，沿人行天橋往洗衣街再沿指示牌走。 最佳遊玩時間：上午10:00 - 晚上10:00

4. 品味老香港的雅趣- 園圃街雀鳥花園

這是一處不太像香港的地方，因為一走進這裡，喧囂的車馬聲便消失了，耳邊只有此起彼伏的鳥鳴。在這充滿中國傳統美的園圃街雀鳥花園。數十間雀鳥攤子依着街道開放。每一家店門口都掛着大大小小的鳥籠。可以聽到各種鳥兒在裡面歌唱。這裡售賣飼養雀鳥所需的一切用品，我還在這發現了只存在於記憶中的童年玩具。不知為何這裡似乎仍存有已經逝去了的老香港的悠然雅趣。我坐在雀鳥花園的大樹下聽着四周的鳥聲啁啾起落，聞到不知何處飄來的淡淡花香，此時最好能再配上一壺好茶。在香港，這樣度過一個下午，也是偷得浮生半日閒。

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地址：九龍太子太子道西（入口處於界限街及園圃街）如何前往：從港鐵太子站 B1出口，沿太子道西向旺角大球場方向步行15分鐘開放時間：全年06:00-20:00

5. 歡迎來到花的海洋- 花墟

這裡專屬的花的世界！近百家鮮花零售和批發商店聚集在此，來自新界和世界各地的鮮花就這樣擺滿了整條街道。鄰近園圃街的雀鳥花園，我想在花園聞到的淡淡花香可能就是從這飄來的吧！對了！建議大家黃昏時分前來，因為這是進口鮮花新鮮運到的時候，也是花墟空氣中的花香最濃郁的時候。在每年的農曆新年前夕，這裡都人山人海。如果想感受過年的氣氛，可以來這裡湊湊熱鬧。

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地址：九龍太子花墟如何前往：1、從港鐵太子站B1出口，沿太子道西向東走。 2、地鐵旺角東站C出口，沿人行天橋往洗衣街再沿指示牌走。 最佳遊玩時間：早上7:00 -晚上7:00

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