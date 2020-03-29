夜生活︳來這10家台北精品酒吧　假設你希望邂逅最寂寞的都會靈魂

不囉嗦，想跟最時髦的男女們混個幾晚——走進台北這幾家潮流酒吧準沒錯！ 除了空間時髦、氣氛輕鬆，這些酒吧裡的人們也相當好看，坐在店裡光是觀察時髦男女們的互動就夠有趣；當然，bartender們不斷端出精彩調酒也是必須的，喝個幾杯之後，大家也都變得更好看了呢！ 文：李佳芳, Viola Lin, Cathy Shih（GQ Taiwan）

1. Attic trade co.

「Attic trade co.」被許多藝文愛好者視為都會裡的心靈綠洲，然而往上走到二樓，卻意外出現應徵水手的霓虹燈招牌，循著手指方向望去，一道像是通往未知世界的大門，等待有心人士入內探險。 通過密碼測試，恭喜獲得進入Attic貿易公司的機會，如同大航海時代的東印度公司，這裡專營中南美洲酒精和非酒精的銷售。沉穩的木質空間內，妝點老闆收藏的黑膠、老音響、擴大機等物件，根於殖民時代的復古情調，讓酒客們像是意外闖入定格在十七世紀的時空旅人。

既然以中南美為主題，酒單自然用Rum酒、龍舌蘭、卡沙薩、皮斯可等拉丁美洲四大烈酒為基酒；有意思的是，調酒師Alan在調酒時並不直接使用品牌酒，反而是精選各家不同比例的蘭姆酒，混製出調酒基底，讓專屬Attic貿易公司的細緻味道，開展你的味蕾冒險。

「Flying Gaucho, Yee-Haw !」以綠色草本為軸線，採集草本和茶的香氣，用來堆疊皮斯可和苦艾酒的厚重，最後一滴的柳橙苦精，是畫龍點睛的妙提味，一口口說著，來自南方的印地安和西班牙混血牛仔，喝著海尼根的自由奔放氣息。

+ 5 + 4 + 3

Attic trade co. 台北市信義區基隆路二段12號3樓 (02) 2720-1150

2. Bar After Nine Whisky & Cocktail Bistro

雖然店名很直白的陳述是九點以後，但實際上的開業時間卻從六點開始。原來Bar After Nine其實是一間餐酒館，厲害的是，它不是只有平面的一間，而是一整棟，老闆乾脆大器的分層規劃，將一樓設計為吧檯，二樓是有座區的餐酒館，而原本作為威士忌吧的三樓，如今則改為抽雪茄的放鬆之境。



這樣的設計有個好處，就算和朋友吃吃喝喝到九點還不想回家，只要走下樓，馬上就能轉換心情來到酒吧，或是留在原地，等待店家切換空間的燈光和音樂，讓你一秒到酒吧，直接來一杯續攤美好時光。 Bar After Nine的酒單提供經典和自創各十款，若有什麼喜好，自然也可請調酒師另外特調；調酒師Alan特別介紹，店內有一款取紹興酒為基底的Concubine，還可點選紅油炒手或富貴烤雙方來搭食，另外也有熱的調酒，讓九點以後的熱辣爽快，都在這裡被滿足。

「BA9Cocktail 九後」讓雪莉酒成為風味的基礎，飾以接骨木花的花香，與琴酒的杜松子來堆疊層次，最後加入柳橙糖油為酒體增加香氣，每晚九點後就是要這一杯，作為深夜療癒的迷人開場。

+ 6 + 5 + 4

Bar After Nine Whisky & Cocktail Bistro 台北市大安區信義路二段152號 0975-731-803

3. Bar春花（The Primrose）

春花位於少有酒吧之新生南路的某條巷弄中，若無熟人引領，可能會發生走過路過絕對錯過的遺憾。推開酒吧的門，首先映入眼簾的是一幅中式花朵水墨畫，映襯著純黑酒櫃與大塊原木吧台桌，予人中西融合的氛圍。 春花沒有正式酒單，資歷豐富的調酒師Dale詳細了解每位客人喜歡喝的口感喜好後，調製最適合的調酒送到客人的面前。



為何將酒吧取名為「春花」？調酒師Dale表示，春是四季之始，萬物生長始於春，最具生命力的時候，花是結合美學與幾何學且色香味兼具的自然元素，恰如調酒般五感兼備，讓人瞬時紓壓愉悅。 在春花的精神底下，調酒師Dale延伸咖啡風味輪的精神，用六大基酒結合四季十二個月份，配合不同時令推出變化，讓風味盡情在雞尾酒裡綻放。

「透明鳳梨奶茶」——想喝奶茶又不想要甜膩，何不來杯清爽的奶茶？是這杯飲品的主要發想。使用秘魯的香水白蘭地，配上台灣當季土鳳梨、充滿熱帶風情的辛香料，搭配辣螃蟹餅乾呈現餐酒搭配的概念。

+ 8 + 7 + 6

Bar春花（The Primrose） 台北市中正區新生南路一段56巷8號

4. Le Kief 菱玖洋服

集合餐飲管理與調酒專業人士所共同創立的菱玖洋服，與台北知名訂製西裝店STYDER合作，進行了一次空間實驗。菱玖洋服的空間概念來自電影【金牌特務】，必須按下轉盤電話的暗鍵才能打開鏡門，還得必須走過一段漆黑的隧道，才能進到極為神秘的酒吧空間。 出身自MOD的Bar manager Nick，受到日系酒吧影響，擅長改編經典調酒，招牌特調「床指之間Between the Sheets」堆疊了蘋果白蘭地、柑橘酒、檸檬的風味，酒杯夾上一片培根，上酒手法浮誇漂亮，先咀嚼培根品嚐肉脂的油香，再飲一口帶有蘋果風味的調酒，那感覺就像吃了一口蘋果派。 「酒精絕對要有，但怎麼不讓人備感壓力，得要靠柔和的詮釋手法。」團隊之一的Seven說。菱玖洋服供應從清爽到濃烈的雞尾酒款，以及多種適宜佐酒的料理，菱玖洋服翩翩優雅的紳風不僅吸引男性，連女性也深深著迷！

「捌壹」諧音「Bye」的這杯酒，是以童年的回憶滋味「麵茶」發想，白色蘭姆酒與榛果利口酒、健力士、檸檬汁、可可的組合，意外有種古早味的錯覺。猶如回憶往事由甘轉甜的滋味，則藉由黑啤酒的點綴來展現。

+ 2

Le Kief 菱玖洋服 台北市大安區光復南路308巷36號 (02) 2752-5009

5. PUN

在台北新開酒吧名單之列，PUN貌似優雅洗鍊，卻是處處用盡心機，從入門的機關遊戲到迷惑心神的飲料，飲者要特別戒備小心的，則是那無孔不入的氣味——老祖宗迷戀玩味上千年的沈香，在甫踏進門瞬間就襲上鼻頭。切勿懷疑，此時此刻，你已中計。 PUN的老闆Howard年輕流浪紐約讀書，受到國外酒吧文化影響，從紐約、銀座、台北的長年跳吧之旅，終使Howard對這項迷人嗜好認真起來。在Howard召集的團隊裡，集合了各種調酒師好手，而臨門一腳加入的Elaine，則是方圓一脈的茶道暨香道師。湊齊了茶、酒、香三大元素，調香師為了入酒特別調製的和香，通過調酒師的專業技法以燃燒、煙燻、掛杯、浸漬等手法取香，使得雞尾酒的香氣表現更加細膩。

「PUNgroni」概念來自「沉香」，結合經典調酒「Negroni」，使用蘋果白蘭地以及沉香帶出整杯酒體的豐富感，是一杯風味上非常典雅的經典變化雞尾酒。

+ 7 + 6 + 5

PUN 台北市大安區信義路四段378巷5號 (02) 2700-5000

6. ROOM by Le Kief

推開黑色大門，穿過光束甬道，你以為走進異世界的太空艙，實際上卻是都會裡的風味實驗室。ROOM by Le Kief不是單純的酒吧，如果想要來杯經典調酒，很抱歉，這裡並沒有，但穿著白色實驗服的調酒師，能給你的驚喜，可能比想像中來的多很多。 ROOM by Le Kief為台北知名地下酒吧菱玖洋服團隊的又一力作，原本他們只是藏酒吧，這次卻玩很大，宛若科學家，從各食材中提煉出香氣和風味，解構再重組，直接把調酒變成超未來的實驗性飲品。「與其說是調酒師，不如說我們是廚師，如果要給一個定義，這裡就是調飲廚房。」老闆Seven說。 這裡的酒單並不複雜卻充滿驚喜，每一季固定更換，款款妥貼地緊扣當季主題，從人生、旅行一路來到了回憶，讓每一杯調飲，可以喚起生命不同階段的心情記憶，把想像力變成你的超能力，在深夜裡自由飛行。

「愛玉」甘冽奔放的金門高粱，是夜晚的氣味勳章，用以紫蘇和烏梅作加冕提出Umami（鮮味），還有能增添口感並包覆高粱發酵香的膠原蛋白及蘆薈，讓前段醇厚、中段甘順、尾韻綿延的階段式變化，在杯中嘗到台灣特有種的風華。

+ 4 + 3 + 2

ROOM by Le Kief 台北市大安區復興南路一段107巷5弄10號 (02) 2711-6007

7. TigerLily Taipei

隱身於台北東區巷弄的TigerLily，霧面玻璃微微透著店內的燈光，低調簡約的外觀，有時會讓人不小心錯過。TigerLily雖然低調，這裡的調酒卻是扎實有勁。無論是店內招牌調酒或經典調酒，各式琴酒、威士忌、伏特加與水果相搭出曼妙的滋味，成為許多人心中默默的口袋名單。 TigerLily店內非常放鬆舒服，一分為二的空間，一邊是純黑長型吧台，擺放了各式基酒；一邊是舒適簡約的餐酒空間，大小不一的沙發區域，無論是多人聚會或好友小酌，都讓客人舒服地談天用餐。此外，這裡的餐食也是一絕，像是骰子肋眼牛排、生牛肉卡帕丘等，一道道滿足味蕾的精緻料理，加上帶點微醺的感覺，正好享受美好夜晚。

「Mountain Rose」靈感來自經典調酒「White lady」，特別選用高粱製成的玫瑰利口酒，混合琴酒、蜂蜜、檸檬等，在酸甜之間轉換的風味強烈直接，以玫瑰的香氣出發，以玫瑰的餘韻收尾。

+ 7 + 6 + 5

TigerLily Taipei 台北市大安區敦化南路一段236巷38號 (02) 2771-2471

8. 瑰秘

引人遐思的瑰秘，在華麗浮誇之名底下，對於調酒創意的態度，卻是意外的認真魔人。走進融合中式花窗的工業風空間，強烈混搭精神亦延伸到調酒上，借西方調酒為伸展台，引中藥材、茶葉、燃香、白酒，洋洋灑灑寫了12杯創意調酒，每杯皆是匠心獨具。 瑰秘的招牌之作有豪氣萬丈的「廾龍門」，酒甕裝著五八金門高粱配上南投金萱茶葉，加上南投青梅糖漿、西式利口酒的調和，展現不燒和且回甘的東方白酒釀味。有西餐背景的老闆蘇正坤亦擅長「以食入酒」，琴酒配上麻油、白醋、鹽水、干貝的奇想組合，乍看匪夷所思，但只要入喉，就是知道這一切都很合理。 有廚師坐鎮，瑰秘的餐食自然不馬虎，把耗時費工的「帕瑪森芝心雞翅」與「川味水煮牛」搬上桌，簡直逼人再來一杯！

「杯底花香 Floral Bottom」帶花香的琴酒與茉莉香片結合，可聞到茉莉淡淡清香以及接骨木花香氣，入口後可喝到琴酒與茶釋放的花香口感，是杯可聞香、味清潤、同時帶有酒感的一杯。

+ 9 + 8 + 7

瑰秘：台北市大安區通化街259號 (02) 2732-4436

9. 紙醉金迷 Relax Taipei

你沒誤會自己走錯地方，眼前古色古香的中藥櫃，玲瑯滿目擺滿各類酒精。融合東方元素與美式簡約風格的紙醉金迷Relax Taipei，不是抓藥把脈的中藥房，卻是都市人解壓的心靈寄託。 掌櫃的調酒師Henry Chang，受到美日兩系酒吧的訓練，自經典調酒延伸出的現代創意調酒，譬如把龍眼蜜、萬壽菊、鐵觀音結合英國精釀啤酒，加強放大東西方滋味，撞擊出一杯使人驚喜的「李白的酒」。 Henry Chang更近一步帶領團隊年輕調酒師Elmo、Jay、Joe，研究把零剩食的概念與調酒技術結合，將新鮮食材萃取剩餘的果肉或果泥轉化為可食的Garnish（裝飾物），藉此在雞尾酒裡喚醒人們的環保意識，而首波概念調酒將在今年Bar Surfing新獻。

「Early Time 舊時光」在仕高利達威士忌的主軸下，酒體與新鮮芝麻洗油之後，加入油蔥酥糖漿，搗碎傳統花生糖點心「娃娃酥」抹在杯口，呈現出台灣早期農村時代，令人懷念的鹹甜滋味。

+ 4 + 3 + 2

紙醉金迷 Relax Taipei 台北市大安區延吉街62巷12號 (02) 2776-0603

10. 無向 Bar Without

透過明亮落地的大片採光玻璃，可以清楚一覽無向Bar Without的內部樣貌，沒有酒吧給人的神秘距離感，正是無向Bar Without所要表達的精神：讓調酒與生活沒有距離，成為一件輕鬆的日常。 坐上吧台，牆壁上的陳列展示著各種材料、器材、包括店家自製的蘇打水，瓶瓶罐罐，及各式材料，讓人充分感受到每杯酒從無到有的過程。「我們要喝酒自然，簡單，直接。所以把全部都大方展示給所有人看。」調酒冠軍林冠辰說。 在酒單上，林冠辰也以極簡的方式去設計。他選用人類文明最具意義的9個食材，像是蜂蜜、鹽、胡椒、牛奶、糖等。在同個命題框架下，他不斷推陳出新，探索每種素材與味道的可能性，並訴說從採集漁獵到農耕航海時代的歷程，用調酒向人類文明致敬。

「Tea#1」這是一杯，喝起來是茶，看起來是茶，聞起來是茶——你以為你在喝茶，但裡面沒有茶的茶酒。以廣藿香為主軸做出深沈的木質調，再將琴酒結合葡萄柚的單寧酸口感，最後以綠茶去延伸風味，呈現一杯怎麼看怎麼喝都是茶，後勁襲來的醉意就不是一個微醺能夠形容的了。

+ 4 + 3 + 2

無向 Bar Without 台北市大安區安和路二段27號 (02) 2706-2567

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：GQ 2019台北酒吧地圖：台北最時髦的男女們都在這幾家混，10家潮流酒吧清單】