台中夜生活︳隱身「天上地下」　7家在地潮人帶路才懂的秘密酒吧

去年首度加入Bar Surfing陣容的台中，一出場就端出精選好料，從時髦咖啡店、地下Speakeasy、高空酒吧、餐酒館到藏在牛肉麵店樓上的神秘酒吧，完美實踐從早喝到晚，最原汁原味的Bar Surfing精神！ 文：李佳芳, Viola Lin, Cathy Shih（GQ Taiwan）

【台北夜生活】來這10家潮流精品酒吧 邂逅最寂寞的都會靈魂

1. Coffee Stopover Black

第一家要介紹的嚴格來說是一家咖啡館——在台中咖啡界具有濃厚實驗精神的Coffee Stopover，本身自烘咖啡館的雄厚基礎，從創立以來即不斷思考跨界，把咖啡風味延伸到其他飲食領域，而在Bar Surfing活動期間，二店Coffee Stopover Black更是趁勢進擊，應用五支配方豆設計出一套咖啡調酒。

猶如小型工廠的二店Coffee Stopover Black，可自由群聚空間設計，給人一種不設限的感覺。老闆兼咖啡師書華專為二店調製了五款配方豆，使用賽風與義式萃取兩種皆是浸泡式為主的沖煮技法，奠定一種老派紳士的沈穩厚實調，而這五款配方豆分別與琴酒、威士忌等調和，完全不複製的全新滋味，無論是咖啡或調酒愛好者，肯定都會愛上。

咖啡因B52B52的調製法起源於法國的咖啡店，以轟炸機為名的理由是，使用了三種不同咖啡因，呈現轟炸口腔味蕾的醒腦滋味。上層有琴酒與紅茶冷泡的香氣引領，中段有中深焙咖啡表達的甜味，尾韻有可可的苦甜感，一口喝下帶出多層次享受。

+ 2

Coffee Stopover Black 台中市西區福龍街7號 (04) 2208-0580

2. Matches

首見Matches的入口，肯定會感覺困惑：完全放空的一樓空間，就只有一座黑得發亮的樓梯，神神祕祕通往未知的二樓。如此高調詮釋地下酒吧的Matches，有著非比尋常的豪霸氣度，這點的確很台中！ 取自安徒生童話「賣火柴的小女孩」的店名，Matches集合來自餐飲、烈酒、管理等領域人才，有如把許多店的特性集合在這家餐酒館裡，凝聚成溫暖台中人的明亮光芒。

「調酒師是為了滿足客人的需求而存在。」調酒師Vanness如是說。 在經典與創意並行的酒單中，尤以創意調酒深受台中人喜愛，像是「諷刺劇的女爵」擺上可食金箔製作的面具裝飾，簡直浮誇至極。集合各種不同葡萄風味的「曖昧」，在杯中大玩食材創意，喝得到概念，也喝得到技術。



When West Ｍeet East當東西文化碰撞一起的時候，會融合出什麼樣的驚喜風味呢？運用了代表西韻味的仕高利達，與代表東方的巨峰紫葡萄利口酒，混搭出新滋味。深色蘭姆酒則是平衡整體風味的橋樑，激發出更多的辛香料與木質調的氣息。最後鋪上一層伯爵茶泡沫，使用西方茶飲，演繹出東方的飲茶文化，每口都喝的到清香的茶感。

+ 6 + 5 + 4

Matches 台中市西區東興路三段238號2樓 (04) 2310-1968

3. Ruler Bar

開在台灣大道上的Ruler Bar，不刻意躲藏卻有點難找，屬於非自願性被列入Speakeasy的酒吧。 Ruler Bar小到不可思議，裝潢也極度簡單（甚至也可說是沒有），但擔當調酒師Tim卻是個愛說故事的人，他把自己在台北酒吧打滾多年，遭遇過好笑的、感傷的、歡樂的各種故事，都寫進了酒單裡。

這裡的調酒有一半是經典調酒改編，而每杯酒背後都有段故事，在酒款介紹下拉拉雜雜的一串文字，像是心情感言、又像是幹話的，那其實就是Tim的人生筆記。 不過，更多人愛點的，是沒寫在酒單上的原創調酒。使用台中地方食材麻薏，與琴酒、綠茶調製的「麻薏茶」，或是Ramos Gin Fizz零氣泡水的酒體加厚版本「大奶微微」，又可稱是酒鬼的牛奶，都是流傳在酒客間，你敢點、才做給你的調酒。

VESPER 尋茶味便利商店飲料的無厘頭發想，集合熱泡與冷泡技術大全，用四季春冷泡琴酒，用伏特加熱泡烏龍茶，加上柚子醬調味義式開胃酒，附上黃檸檬皮自行擠壓皮油，before & after的變化鮮明，比全能主宅改造王還厲害！

+ 6 + 5 + 4

Ruler Bar 台中市西屯區臺灣大道三段38 (04) 2312-2979

4. FRANK Taichung

從台北信義區移師到台中七期的FRANK Taichung，延續「高空酒吧」的核心精神，選定老虎城商場開闊的頂樓，直接眺望市中心夜色燈海的無價美景，堪稱最奢華的下酒菜。 由英國籍室內設計師林馬克操刀的空間，使用大量撞色與詼諧隱喻，而融入「公園」概念的露天區域，則是肆無忌憚設置了盪鞦韆與草皮，野餐飲酒的悠然氣氛格外使人放鬆。

FRANK Taichung除了本身氣氛歡樂，每週日更是都會舉辦午後派對，邀請台北或台中品牌，像是LadyＭ、Ice Monster、丁山肉圓等跨界合作，時常製造新鮮感。 承襲台北店的原創精神，FRANK Taichung亦將陸續推出以台中在地食材為發想，只在台中才有的「Made in FRANK」原創系列調酒。

YAN-ZHI 胭脂設計這杯調酒的用意，是為了抹在身上當成香水，使用芭樂、接骨木、覆盆子等元素，調製出清爽酸甜的口味，而瀰漫著接近香水的濃郁氣息，舉杯立即感受不同一般調酒。

+ 3 + 2

FRANK Taichung 台中市西屯區河南路三段120號7樓 0958-023-838

5. 鐵克諾餐酒館．Techno W Bistro-忠明南店

打小混酒吧長大的Vincent，有感台中酒吧文化斷層嚴重，抱著重起酒吧文化的理想，結合Bistro小酒館概念創立了鐵克諾餐酒館，以輕鬆、多元、豐富的經營模式，讓大眾可以沒有門檻地接觸調酒。 鐵克諾餐酒館的酒款兼具經典與創意，但在創意調酒著墨較多，有不少針對年輕女性設計的酒款，具有酒體輕盈、風味酸甜、好入口等特色，加以引人發噱的酒款命名，例如「綠茶婊」、「庄脚囝仔」、「厚片配嘎逼」等，即便是第一次喝調酒的人，也能被點燃好奇心，欣然嘗試不同風味。 鐵克諾餐酒館的餐點類型豐富，主打西方異國料理，蝦味超濃郁的海鮮燉飯是招牌，尚有老墨起司烤餅、羊肉捲餅等，都是點擊率頗高的下酒餐食。

Passion Bomb 熱情的番仔火以仕高利達薑汁風味酒與手工熬煮的薑糖為主題，加上百香果與接骨木花所蘊含濃厚的花香與果香，最後用啤酒花的香味與氣泡感，讓調酒更加輕盈且爽口。

+ 7 + 6 + 5

鐵克諾餐酒館．Techno W Bistro-忠明南店 台中市西區忠明南路329號 (04) 2302-0006

6. 騷包 SaoBao Bar

取自「騷人墨客」之意的SaoBao Bar，亦可解讀為崇尚新潮設計的騷包態度。SaoBao Bar以搶眼的摩登酒窖風格，彰顯了位在設計旅店「紅點文旅」的獨特地理，也為老城區夜生活增添了些許火花。

在酒單設計上，SaoBao Bar主要著墨在「The White Lady」與「Last Word」之類的經典調酒以其變奏版本，次之則有SaoBao Bar才喝得到的原創調酒，使用蘭姆酒INFUSE法式軟糖薰香，以及法國伯爵茶、干貝熊軟糖的「Teddy bear」，為深受歡迎的人氣款。 SaoBao Bar也與飯店L'ARÔME 法式餐廳合作，使用抹茶、番茄冷湯、紫蘇等，把料理概念延伸入酒，加上L'ARÔME特製下酒小食，使酒吧更多了點餐搭酒的概念。

Fantasy Journey以經典調酒「血腥瑪麗」為雛形，融合西方料理的冷湯概念，用櫻桃與番茄的組合，襯托出羅勒的甜香與蘋果醋的果酸，形成一款含豐富層次的調酒，微酸而不膩的口感誘人細細品味。

+ 7 + 6 + 5

騷包 SaoBao Bar 台中市中區民族路202號 (04) 2226-6866

7. 好吧 Goût Bar

找到藏在書櫃的神秘機關，揭曉隱藏在樂沐牛肉麵店Gubami樓上的秘密酒吧；從Goût Bar的所在位置，不難想像它與樂沐的深厚關係。 擔綱首席調酒師的Elvis，多年以前就曾與樂沐合作，而這次受邀Goût Bar坐鎮大位，主要是他詮釋經典調酒的實力，那不更改或增添任何元素，而是透過微妙的比例拿捏，表達經典調酒的耐人尋味。。好比說「Pisco Sour」，Elvis講究使用特定葡萄品種釀造的秘魯國酒Pisco Sour，擠入萊姆汁、苦精、糖漿，最後覆蓋一層綿密的發泡蛋白。

依照原原本本的配方走，卻沒有照本宣科的死味道，入喉還是驚喜。 Goût Bar表面走的是英倫紳風，可骨子裡卻有日系酒吧的貼心內涵。入座首先奉上蔬菜清湯暖胃，再來一小碟煙燻豬板油炒堅果下酒。或許是因為樂沐的關係吧，這兩樣小東西看來不起眼，卻是讓人上癮的魔物，也足見隱藏在酒吧背後的料理實力。 酒鬼語錄Elvis

Bacardi百花齊放Bacardi百加得蘭姆酒搭配上台灣在地野薑花製的糖漿以及熱帶水果味，描繪專屬夏日的繽紛熱情，想體驗什麼是舌尖上的百花齊放，點這杯準沒錯。

+ 5 + 4 + 3

好吧 Goût Bar 台中市西區存中街46號 (04) 2376-3203

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：GQ 2019台中酒吧地圖：台中也能BarSurfing！這7家時髦酒吧讓你從早喝到晚】