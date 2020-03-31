【志村健X金城武】2002年拍台灣旅遊廣告　網民驚見７個今昔對比

日本喜劇天王志村健前日（3月29日）因感染新冠肺炎病逝，令人惋惜。不少台灣網民翻出他在2002年與金城武應日本亞細亞航空的邀請，到台灣拍攝宣傳當地旅遊的廣告影片，並表示畫面令人印象深刻，同時更感歎18年間台灣的變化。

志村健在淡水的路邊攤檔用普通話買胡椒餅的畫面，獲台灣網民大讚腔調超地道。（Facebook @ 廣告裁判 影片截圖）

廣告成功推廣了台灣旅遊，從影片畫面和花絮照片中可以看到10多年前台灣的模樣，台灣網民懷念志村健的同時，亦驚覺原來物價漲幅竟然如此驚人，但同時發現有些事物至今依然被保留著。

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台北的早餐店非常多，很多人去旅行都會特地在早起到早餐店享用蛋餅或炭烤吐司等美食。雖然現在暫時未能到台灣旅遊，不過依然可以bookmark定待疫情結束後一次吃個夠！

【1】烤司院 —— 流心蛋炭烤吐司

最受歡迎的款式是「失控起司肉蛋吐司」，就如它的名字一樣，半融的芝士配上流心蛋，非常澎湃，中間的豬扒口感亦非常鬆軟，難怪會令人失控。

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