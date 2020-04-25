【台灣屏東】4間海邊度假風民宿推薦！浸住浴飽覽墾丁無敵海景

在這裡，你和大海的距離只剩下一面窗，能夠聽著海聲入眠，起床時就能眺望大海。《ETtoday旅遊雲》特別整理台灣屏東4間無敵海景民宿，不管是水管屋、地中海風或是純白簡約風通通都有，眼前整片海景美到讓人想多住幾天，將這片蔚藍回憶深深烙印在心中。

1. 日和灣居 Sunshine Liv.

2020年全新開幕的「日和灣居 Sunshine Liv.」，打造超美雙人、四人客房，幾乎每間客房都有大大的落地窗和陽台能夠看海，而且距離南灣海灘只有50公尺，比堅尼隨時準備好就可以直接跳下海玩水曬太陽了！

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日和灣居 Sunshine Liv.的「頂級漂浮花園雙人房」適合閨蜜或是小倆口入住，大片落地窗的設計搭配純白的裝潢，只要躺在床上就能看著蔚藍海洋發呆，而且房間裡有浴缸，玩了整天還可以浸浴放鬆身體。

若是一群朋友或是家庭出遊，可以選擇「頂級臨海庭園四人房」，站在陽台就能把浮誇海景看到飽，房內簡約卻又不失設計感的裝潢風格讓人一踏進就會有徹底放鬆的感覺。

地址：屏東縣恆春鎮南灣路48號

2. 愛琴海岸海景休閒渡假園區

在墾丁本身就擁有超高人氣的「愛琴海岸海景咖啡餐廳」，全新打造水管屋和冰屋住宿，不僅能將墾丁最美金黃夕陽盡收眼底，睡醒還能眺望整片藍色大海，超級享受。

面海的「水管屋雙人房」適合兩人入住，每一間水管屋都有不一樣的彩繪主題，外觀看起來繽紛鮮艷，雖然空間不大，不過該有的衛浴設備和用品都很齊全。

+ 3 + 2

如果是一群朋友或是家庭就能選擇「冰屋四人房」，冰屋乍看之下很像蒙古包，室內空間相當寬敞，衛浴設備和用品一樣完善。打開冰屋的門也能眺望藍海，而且還能在日落時分迎接最美夕陽，浪漫的不得了。

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段37號 入住時間：15:00-20:00 退房時間： 11:00 營業時間：周一～周五10：00～20：00／周六、日10：00～22：00

3. 墾丁海境渡假民宿

地中海風純白「墾丁海境渡假民宿」就在紅柴坑上方，佇立在綠油油的草皮上特別顯眼，擁有無敵山海環景。房型分為雙人房A、B、四人房及VIP雙人房共4種房型。

其中「VIP雙人房」擁有35坪超大的空間，整片落地窗透進墾丁最熱情的太陽，大大的雙人床直接面對大海，不管是躺著或坐著都能看海，而且房內還有一個浴缸，旁邊就是一扇透明窗，能讓旅客一邊泡澡一邊看海。

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VIP雙人房還有一個超狂無敵海景露台，整片「希臘藍海」盡收眼底，來到這裡手機都可以關掉了，躺在椅子上靜靜看著眼前的風景，非常享受。另外，民宿還有打造露天玻璃屋，能夠在裡面享用免費下午茶和早餐，睡飽之後吃飽飽。

地址：屏東縣恆春鎮山海里2－6號

4. 小屋克里夫

「小屋克里夫」每個房間都能看海，而且每個房間就像一個「家」，擁有獨立的進出空間。房內該有的設備一樣都不少，不管是冰箱、礦泉水或是吹風機通通都有，甚至還有膠囊咖啡機，能讓旅客喝杯咖啡發呆。浴室裡的備品使用L'Occitane系列，還有專屬的浸浴池，就是要讓房客好好放鬆。

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位於頂樓的「露天泡澡池」也是小屋克里夫的最大特色。這裡有發呆涼亭和3座不同角度的泡澡池，全部都面向蔚藍大海，每個時間能欣賞的景色皆不同，下午能邊賞夕陽邊泡水，到了晚上就能賞星星。

隔天一早，民宿管家就會依據入住時選擇的早餐時間送餐至房內，早餐時間為8點半到10點，餐點算是豐富，吃得到生菜沙律、奄列和厚多士，飲料則是可以選擇咖啡、水或果汁，讓旅客一大早就能滿足味蕾，繼續下一段旅行。

地址：946屏東縣恆春鎮大光路79-95號 入住時間：下午3:00 退房時間：中午11:00

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