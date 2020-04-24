疫情顛覆未來飛機座椅設計？新款「倒頭機隔板」稱防飛沬私穩度高

全球新冠肺炎疫情尚未平息，但在有效的疫苗和藥物問世之前，人遲早得逐漸恢復正常生活。那麼，此刻令人談色變、避之唯恐不及的搭機旅遊，應該如何進行才能確保安全？

據財經新聞網站MarketWatch報導，已有一家意大利製造商提出創新的客機座椅設計，可讓一排三個乘客比肩而坐，但卻不必擔心遭可能中鏢的鄰座飛沫傳染。

根據Aviointeriors剛發布全新改版的「Janus」座椅設計，一排三張的座椅之間都有高度超過乘客頭部的玻璃板相隔，且左、右座椅面朝前方，中間座椅面朝後 ，藉以降低病毒傳播風險。

這家意大利飛機座椅製造商說：「這種安排讓三位乘客都能並肩而坐，座位中間以透明材質的防護板彼此相隔，讓人人都有防護屏障。每位乘客都有自己與別人隔開的孤立空間，甚至也能與走道上的路過者隔開。」

Aviointeriors指出，這種材質的防護隔板提供深淺不一的透明度。

搭機乘客會不會接受這種座椅設計，目前不得而知。Aviointeriors顯然希望創新的「Janus」座椅能比兩年前推出的「Skyrider 2.0」立式座椅獲得更多好評。

「Skyrider」系列座椅的設計初衷是讓客機機艙座位的安排「超高密度」，2010年推出1.0版；2018年發表的2.0版標榜能讓乘客容量增加20%，同時提供「充足的舒適性」；2019年發表3.0版立式座椅。 但顯然這些創新的設計尚未獲市場大量採用。

「Skyrider 2.0」立式座椅專門Target廉航市場，標榜能為飛機省去更多位置，以接載更多乘客，惟推出自今反應不佳（aviointeriors.it）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】