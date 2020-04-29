塔門一日遊　打卡必去觀海亭　7大食玩買推介附交通｜假日好去處

提起塔門，都會令人想起海上小島有片青翠的大草原，上面還有牛隻漫步。假如想趁假日來個離島一日遊，不妨選擇這裡，簡單的古老漁村配以無敵大海景，令人心情舒暢。《香港01》旅遊記者為大家整理塔門短遊路線及7大食玩買攻略。

位於西貢以北的塔門遠離煩囂，四面都被蔚藍的大海包圍，加上十分適合野餐、露營的大草地，是放空的好地方。不過，除了草地和牛隻，塔門也有必食的名物和值得買回家的手信。

😋7大食玩買推介

+ 5 + 4 + 3

☀輕鬆環島路線

塔門充滿古老漁村的氣息，除了塔門碼頭附近的幾間餐廳和小攤檔，就是大海和草地。記者建議大家根據旅發局提供的路線，順時針地環繞主要路線步行。

地圖上數字標示的是沿途經過的主要景點，與記者的7大食玩買推介不盡一樣。（旅發局網頁截圖）

⛰山友挑戰路線

上到龍景亭的話，再往上走有前往龍頸筋及茅平山的路，不過記者絕不建議一般遊客挑戰，因為路段有一定危險性，沒有行山經驗及裝備千萬不要去挑戰！

🐂牛牛出沒注意

塔門上有非常多牛隻，都是被前人留在島上的流浪牛，但亦因為牛牛太多，遊人們隨時一不小心就踩到牛糞。

牛牛並不怕人，而且比大家更享受島上的生活，經常在草地上半躺下曬太陽。（Instagram @enterbaybill）

大家遇到牛牛千萬不要驚慌，也不要攻擊牛隻，要尊重牠們才是塔門的原居民。大家亦要謹記要帶走自己的垃圾，避免牛牛吃下垃圾及塑膠。

⛴️交通

由市區乘船到塔門，可經沙田馬料水碼頭或西貢黃石碼頭前往，平日每程收費$18，週末及公眾假期每程收費為$28。到塔門的船班次每天只有1至3班，要去郊遊的朋友必須留意船程表。記者建議大家從交通方便的馬料水碼頭出發。要到馬料水碼頭，只需由港鐵大學站B出口，左轉步行約10多分鐘。

（Instagram @felix85713）

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