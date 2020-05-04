鴨洲吉澳一日遊行程　12大食玩買推介　遊走岩石打卡｜假日好去處

鴨洲和吉澳曾經屬於交通十分不便的離島，只能報團或者租船才能到達，因此以往都較少人踏足。不過，自來往馬料水、鴨洲及吉澳的街渡航線於是2018年9月開通，大家又多了一個離島遊的選擇。《香港01》旅遊記者為大家整理鴨洲與吉澳的一日遊路線，並推介12大食玩買提案。

鴨洲和吉澳都是歷史悠久的漁村，雖然島上居民大多已經遷至市區生活，島上留下的人文歷史都十分值得一訪。這兩個位於新界東北的離島，因獨特的地貌，都屬於香港地質公園的景點。兩個離島只是相差約15分鐘船程，因此不少人會選擇一次過到兩個小島遊玩。

☀12大食玩買提案

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🌳一日遊路線推介

吉澳和鴨洲只相差約15分鐘船程，因此不少人會選擇一次過到兩個小島遊玩。記者建議大家先到鴨洲，再到吉澳吃午餐並漫步吉澳自然步道。若你打算深度探索吉澳，則可直接到吉澳遊玩，漫步山徑之中。

街渡到達鴨洲後會停留約一個半小時，而遊覽鴨洲大約需時一個小時。街渡由鴨洲開往吉澳後會停留約3個半小時，大家可計算好自己的遊玩時間。

⛴️交通

來往馬料水碼頭至吉澳/鴨洲的航線逢星期六、星期日及公眾假期運行，但每天只有一班船，而來回收費為$90。大家可以根據自己的一日遊需要，計算好時間以趕及街渡船程，亦可參考以下圖片的時間表 👇👇

（運輸署街渡渡輪服務詳情截圖）

另外，每日還有來往沙頭角碼頭及吉澳/鴨洲的船隻，但沙頭角碼頭位於禁區內，只限禁區居民使用。

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