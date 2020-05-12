鬼滅之刃｜日本足利花卉公園紫藤花滿開絕美！航拍片超壯觀｜睇片

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致日本進入緊急狀態，著名旅遊景點足利花卉公園也因此暫停營業，不過園方就讓傳媒以航拍手法，拍下紫藤花滿開盛況，讓人可以隔空賞花。

因為動漫大作《鬼滅之刃》大熱，故事中能夠克制「鬼」的紫藤花，也得到更多人關注，不少人都想以重現《鬼滅之刃》情景為名去賞紫藤花打卡，不過為了防疫，早前有地方組織狠心剪花，以防人群聚集 👉👉👉日本600歲黑木大紫藤因新冠肺炎被剪 歷戰火不死獲封國家紀念物

足利花卉公園twitter更新花情👇👇👇

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至於鄰近東京、位處栃木縣的足利花卉公園，一向以賞花作招徠，4、5月原是紫藤花盛開日子，但因為新冠疫情，公園仍然關閉，園方則利用Twitter等社交媒體，上載花園內的美圖，最近更讓傳媒航拍紫藤花滿開的盛況，讓網民可於網上賞花。

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