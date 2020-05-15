防曬推薦｜@cosme日本人氣Top10　ANESSA成大贏家　戶外遊必備

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夏天的陽光非常猛烈，無論平時外出或到沙灘玩水，最好做足防曬措施，以免形成色斑和細紋。日本美妝品評網站@cosme每星期都會公布防曬用品的人氣排名，《香港01》旅遊頻道記者整理了截至5月15日的日本防曬乳Top 10，包括知名品牌ANESSA、Bioré、ALLIE等。

炎炎夏日，在室外遊玩必定要做好防曬措施。（ig @ evilko）

在10款防曬乳中，Bioré和資生堂旗下品牌ANESSA都各自有兩款上榜，成為大贏家。另外當中亦有低敏配方的防曬產品，適合敏感肌膚。

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