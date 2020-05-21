鉅記手信咀香園英記餅家以外　澳門當地人推薦7間好味抵買手信店

去澳門買手信一定要去咀香園？誰說的？其實澳門有不少老店和小店，出品好過不少連鎖手信品牌，但因為沒怎樣宣傳，一般遊客都可能不知。《香港01》旅遊記者趁澳門計劃分階段復甦旅遊的同時，為大家整理澳門人親自推介的7間手信店，讓你在鉅記手信、咀香園、英記餅家以外有更多選擇！

澳門正計劃分階段復甦旅遊，甚至向過夜旅客提供免費半天遊體驗。長時間無法外遊的大家，不妨去澳門來一次兩日一夜的短途旅行，順道買些手信回家。

去澳門必定要買的手信有什麼？大家有無心水？（Instagram @liner0221）

除了最有名的鉅記手信、咀香園和英記餅家，其實出售杏仁餅、肉乾、紐結糖和花生糖等都有不少小店。而且，大家或許想不到連罐頭沙丁魚都是手信之一呢！點擊睇由澳門人才知道並推薦的7間手信店 👇👇

+ 11 + 10 + 9

同場加映：2020出入境限制｜日本回港行李10大規定 化妝品手信不能重過2KG？😍

除了短程旅行，相信香港人在各國逐步解封後，最先想去的一定是日本！那麼不如先看日本有什麼出入境限制，以免買完手信都「賠了夫人又折兵」。👇👇👇 立即點擊圖片睇出入境限制手信清單 👇👇👇

+ 2

除了食品類，女士們最愛的化妝品也是限制多多，立即點擊睇全文 👉👉2020出入境限制｜日本回港行李10大規定 化妝品手信不能重過2KG?