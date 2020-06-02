酒店優惠2020｜文華/四季/半島8間豪華住宿低至6折　米芝蓮菜7折

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，香港很多酒店都推出住宿連餐飲套票優惠吸客，多間頂級五星級酒店都有份，包括四季酒店、麗思卡爾頓酒店、半島酒店、文華東方酒店、瑰麗酒店、美利酒店、W酒店及港麗酒店，最平低至6折！

【1】四季酒店 —— 6折住宿優惠

四季酒店推出限時住宿優惠，豪華山景房原價一晚$4180，6折後只需$2508（包服務費），非常難得！豪華山景房有484呎，房間內有Nespresso咖啡機，同時提供 L'Occitane 日用品，每日更有免費水果、飲用水及茶點。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【2】麗思卡爾頓酒店 —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可享用The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。此外更有香港人專屬優惠，持香港身份證登記入住即可免費升級房間，今次優惠期至2020年9月30日。

香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【3】半島酒店 —— 送總值$1000餐飲/酒吧/Spa禮劵

半島酒店今次推出的住宿優惠，豪華客房每晚房價由3,880港元起，高級套房每晚房價由5,880港元起，包每房每晚兩位客人早餐，入住期間可享$500餐飲、酒吧或半島水療，歎法國菜和米芝蓮一星中菜。

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半島酒店 地址：九龍梳士巴利道 電話：2920 2888

【4】文華東方酒店 —— 7折歎米芝蓮星級餐廳

文華東方酒店一晚通常要價$3000以上，這次推出的周末住宿優惠，城市景觀客房一晚低至$1963，同時可以7折優惠享受3間米芝蓮星級餐廳的美食，包括米芝蓮兩星的法國菜Pierre、米芝蓮一星的文華扒房和中菜文華廳，優惠非常罕有！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【5】香港瑰麗酒店 —— $1800元餐飲及SPA回贈

奢華5星級酒店品牌瑰麗酒店推出食住套票優惠，入住除了可以享用單程轎車接送服務，亦可享用盡覽維港景致的行政廊瑞閣 (Manor Club) 的設施。另外還附送適用於酒店餐廳及酒吧的$1000餐飲消費額及$800 Asaya消費額，享受美食和SPA等體驗。

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香港瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 電話：3891 8888

【6】香港美利酒店 —— 包早餐再送$1200餐飲消費額

位於中環的美利酒店推出超抵酒店優惠，入住一晚包雙人早餐，可於酒店花園樓層的The Tai Pan享用早餐，同時有每晚$1200的餐飲消費額。最平房價Superior Room要價$3240，計返每晚只需$2040，優惠期至2020年8月31日。

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【7】W酒店 —— 入住歎海景自助餐

W酒店推出住宿套餐優惠，每日可享高達$700的餐飲消費額，適用於酒店內所有餐廳及酒吧，包括海景自助餐廳KITCHEN。入住Fantastic/ Marvelous Suite，更可享高達$1,500餐飲消費額，優惠及入住日期由即日起至2020年11月30日。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【8】港麗酒店 —— 住海景房歎意大利菜

港麗酒店擁有絕美維港及山頂景觀，KLOOK推出抵住套票優惠，價錢為$2800，包一晚行政海景住宿客房及兩位免費早餐，可享受11:00提早入住服務及14:00延遲退房服務。客人更可以到Nicholini's享用4道正宗意大利菜，原價價值接近$2000！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2521 3838

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酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

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