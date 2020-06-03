PortoEuropa｜Twitter熱傳和歌山歐陸小鎮超夢幻！網民教免費打卡

受到新型冠狀病毒（COVID-19）影響，很多日本網民暫時都不能夠外出旅遊，於是紛紛在社交網站上大曬過去的旅遊照片。近日，有網友就上載了和歌山Porto Europa的照片引起一陣熱議！

和歌山Porto Europa。（圖片來源：Twitter@S660501SW）

看著這張照片，很容易就令人聯想起法國、意大利等歐洲國家的小鎮。不過，日本網民就在Twitter發帖，告訴你：「這個地方竟然是在超級鄉下的和歌山哦！」照片和留言發佈後瞬間引來大量讚好和轉發，很多日本人都表示不知道原來和歌山有這麼夢幻的歐陸式小鎮！

Porto Europa（歐羅巴港）是和歌山遊艇城其中一個人氣景點，園區內的建築洋溢著濃厚歐洲風情👇👇👇 按下圖看如何抵達Porto Europa，以及如何免費打卡影靚相 😍😍😍

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同場加映：日本為食小男孩IG爆紅😍

日本小男孩aito邊吃紅薯乾邊睡覺的影片，早前在社交平台上引起廣大網民的關注。最近影片觀看次數超越540萬，而這位「小吃貨」在疫情下最近過得如何呢？

👇👇👇按下圖即看更多aito的照片！👇👇👇

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