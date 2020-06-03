酒店優惠2020｜ 6月住宿餐飲16間推介　望海景歎Buffet　持續更新

各大酒店紛紛推出食宿套票優惠，吸引本地人消費。《香港01》旅遊頻道記者精選了全港酒店Staycation 6月優惠，包括九龍酒店、金域假日、富豪香港、富豪機場、城市花園、四季酒店、Ritz Carlton、半島、文華東方、瑰麗酒店、美利酒店、W酒店、港麗酒店、海景嘉福洲際酒店、九龍香格里拉及Kerry Hotel。有部分可以住海景房，並免費或以優惠價歎米芝蓮星級美食。記住bookmark，一有新優惠記者就會更新！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】九龍酒店 —— 人均$550起住半海景房

酒店推出超抵「食• 住雙重賞」食宿套票優惠，入住高級客房、半海景客房或半海景行政套房一晚，即可享與房價同等價值的餐飲消費現金回贈，例如入住$1100一晚的半海景房間，就能獲得$1100的餐飲消費額，享用酒店內的中菜、自助餐的美食，亦可以到酒吧小酌一杯。

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九龍酒店 地址：尖沙咀彌敦道19 - 21號 電話：2734 3777

【2】金域假日酒店 —— 任食生蠔

酒店推出「完美假期」Staycation優惠，可以每晚低至$1000入住豪華客房，並獲得$1000的餐飲回贈，可於酒店內享用中菜、意大利菜和特調雞尾酒，更可以歎自助餐，任食波士頓龍蝦和生蠔！

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金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

【3】富豪香港酒店 —— 食米芝蓮1星中菜

酒店的食宿套票優惠計劃，於酒店官方網站預訂房間，入住一晚只需$998起，12歲以下小童更可免費加床，同時可獲得價值$1000的餐飲現金回贈，於曾經獲得米芝蓮1星的中菜廳「富豪金殿」享用高級粵菜及精緻點心。

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富豪香港酒店 地址：香港銅鑼灣怡和街88號 電話：2837 1786

【4】富豪機場酒店 —— 歎中菜、雞尾酒

酒店位置鄰近機場，雖然未能搭飛機去旅行，但搭車前往酒店的途中亦可以感受相似的激動心情。酒店推出住宿套餐優惠，入住一晚即可獲得與房價同等價值的餐飲回贈，享用中菜、扒房、午市自助餐（6月1號開始供應） 甜品、雞尾酒，更可於父親節自助餐任食龍蝦海鮮等等。

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富豪機場酒店 地址：赤鱲角香港國際機場暢達路9號 電話：2286 6888

【5】城市花園酒店 —— 食米芝蓮推介粵菜

酒店的優惠Staycation推廣計劃，每晚$680就可以入住全新裝修的城市客房，入住期間同時享有$750餐飲消費額，享用曾獲的米芝蓮推介粵菜、任點任食自助餐，餐飲回贈同時亦適用於房間餐飲服務。

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城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2806 4090

【6】四季酒店 —— 6折住宿優惠

四季酒店推出限時住宿優惠，豪華山景房原價一晚$4180，6折後只需$2508（包服務費），非常難得！豪華山景房有484呎，房間內有Nespresso咖啡機，同時提供 L'Occitane 日用品，每日更有免費水果、飲用水及茶點。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【7】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可享用The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。此外更有香港人專屬優惠，持香港身份證登記入住即可免費升級房間，今次優惠期至2020年9月30日。

香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【8】半島酒店 —— 送總值$1000餐飲/酒吧/Spa禮劵

半島酒店今次推出的住宿優惠，豪華客房每晚房價由3,880港元起，高級套房每晚房價由5,880港元起，包每房每晚兩位客人早餐，入住期間可享$500餐飲、酒吧或半島水療，歎法國菜和米芝蓮一星中菜。

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半島酒店 地址：九龍梳士巴利道 電話：2920 2888

【9】文華東方酒店 —— 7折歎米芝蓮星級餐廳

文華東方酒店一晚通常要價$3000以上，這次推出的周末住宿優惠，城市景觀客房一晚低至$1963，同時可以7折優惠享受3間米芝蓮星級餐廳的美食，包括米芝蓮兩星的法國菜Pierre、米芝蓮一星的文華扒房和中菜文華廳，優惠非常罕有！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【10】香港瑰麗酒店 —— $1800元餐飲及SPA回贈

奢華5星級酒店品牌瑰麗酒店推出食住套票優惠，入住除了可以享用單程轎車接送服務，亦可享用盡覽維港景致的行政廊瑞閣 (Manor Club) 的設施。另外還附送適用於酒店餐廳及酒吧的$1000餐飲消費額及$800 Asaya消費額，享受美食和SPA等體驗。

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香港瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 電話：3891 8888

【11】香港美利酒店 —— 包早餐再送$1200餐飲消費額

位於中環的美利酒店推出超抵酒店優惠，入住一晚包雙人早餐，可於酒店花園樓層的The Tai Pan享用早餐，同時有每晚$1200的餐飲消費額。最平房價Superior Room要價$3240，計返每晚只需$2040，優惠期至2020年8月31日。

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【12】W酒店 —— 住海景房歎自助餐

W酒店推出住宿套餐優惠，每日可享高達$700的餐飲消費額，適用於酒店內所有餐廳及酒吧，包括海景自助餐廳KITCHEN。入住Fantastic/ Marvelous Suite，更可享高達$1,500餐飲消費額，優惠及入住日期由即日起至2020年11月30日。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【13】港麗酒店 —— 住海景房歎意大利菜

港麗酒店擁有絕美維港及山頂景觀，KLOOK推出抵住套票優惠，價錢為$2800，包一晚行政海景住宿客房及兩位免費早餐，可享受11:00提早入住服務及14:00延遲退房服務。客人更可以到Nicholini's享用4道正宗意大利菜，原價價值接近$2000！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2521 3838

【14】海景嘉福洲際酒店 —— 包米芝蓮一星中菜

酒店新推出的「夏日美食住宿之旅」，每晚房價$1527起，除開每人只需$764，優惠超抵！今次Staycation包一晚尊尚城市客房住宿、雙人早餐，同時可於意大利餐廳Theo Mistral by Theo Randall或米芝蓮一星中菜海景軒享受美食。

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀東部麽地道 70 號 電話：2721 5161

【15】Kerry Hotel —— 歎大灣咖啡廳自助餐

酒店推出的Staycation優惠，入住一晚即送$1000的酒店消費額，適用於酒吧、Spa等，亦可以用於大灣咖啡廳，品嚐一下口碑甚好的自助餐。住客亦可以使用健身設施及游泳池，及免費通宵泊車優惠。優惠期只到2020年6月30日，心思思嘅朋友快點行動啦！

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嘉里酒店 地址：紅磡灣紅鸞道38號 電話：3069 9788

【16】九龍香格里拉大酒店 —— $1000酒店消費額

酒店推出的食住套票優惠，優惠期至2020年9月30日。入住一晚即送$1000的酒店消費額，適用於酒吧、自助餐餐廳cafe TOO、日本料理、意大利餐廳等。住客可透過提前預訂享用單程市區至酒店的接載服務。

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