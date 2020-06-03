酒店優惠2020｜6月住宿餐飲26間推介　望海景歎自助餐　持續更新

各大酒店紛紛推出食宿套票優惠，吸引本地人消費。《香港01》旅遊頻道記者精選了全港酒店Staycation 6月優惠，包括九龍酒店、金域假日、富豪香港、富豪機場、城市花園、四季酒店、Ritz Carlton、半島、文華東方、瑰麗酒店、美利酒店、W酒店、港麗酒店、海景嘉福洲際酒店、九龍香格里拉及Kerry Hotel。有部分可以住海景房，並免費或以優惠價歎米芝蓮星級美食。記住bookmark，一有新優惠記者就會更新！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】九龍酒店 —— 人均$550起住半海景房

酒店推出超抵「食• 住雙重賞」食宿套票優惠，入住高級客房、半海景客房或半海景行政套房一晚，即可享與房價同等價值的餐飲消費現金回贈，例如入住$1100一晚的半海景房間，就能獲得$1100的餐飲消費額，享用酒店內的中菜、自助餐的美食，亦可以到酒吧小酌一杯。

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九龍酒店 地址：尖沙咀彌敦道19 - 21號 電話：2734 3777

【2】金域假日酒店 —— 任食生蠔

酒店推出「完美假期」Staycation優惠，可以每晚低至$1000入住豪華客房，並獲得$1000的餐飲回贈，可於酒店內享用中菜、意大利菜和特調雞尾酒，更可以歎自助餐，任食波士頓龍蝦和生蠔！

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金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

【3】富豪香港酒店 —— 食米芝蓮1星中菜

酒店的食宿套票優惠計劃，於酒店官方網站預訂房間，入住一晚只需$998起，12歲以下小童更可免費加床，同時可獲得價值$1000的餐飲現金回贈，於曾經獲得米芝蓮1星的中菜廳「富豪金殿」享用高級粵菜及精緻點心。

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富豪香港酒店 地址：香港銅鑼灣怡和街88號 電話：2837 1786

【4】富豪機場酒店 —— 歎中菜、雞尾酒

酒店位置鄰近機場，雖然未能搭飛機去旅行，但搭車前往酒店的途中亦可以感受相似的激動心情。酒店推出住宿套餐優惠，入住一晚即可獲得與房價同等價值的餐飲回贈，享用中菜、扒房、午市自助餐（6月1號開始供應） 甜品、雞尾酒，更可於父親節自助餐任食龍蝦海鮮等等。

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富豪機場酒店 地址：赤鱲角香港國際機場暢達路9號 電話：2286 6888

【5】城市花園酒店 —— 食米芝蓮推介粵菜

酒店的優惠Staycation推廣計劃，每晚$680就可以入住全新裝修的城市客房，入住期間同時享有$750餐飲消費額，享用曾獲的米芝蓮推介粵菜、任點任食自助餐，餐飲回贈同時亦適用於房間餐飲服務。

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城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2806 4090

【6】四季酒店 —— 6折住宿優惠

四季酒店推出限時住宿優惠，豪華山景房原價一晚$4180，6折後只需$2508（包服務費），非常難得！豪華山景房有484呎，房間內有Nespresso咖啡機，同時提供 L'Occitane 日用品，每日更有免費水果、飲用水及茶點。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【7】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可享用The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。此外更有香港人專屬優惠，持香港身份證登記入住即可免費升級房間，今次優惠期至2020年9月30日。

香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【8】半島酒店 —— 送總值$1000餐飲/酒吧/Spa禮劵

半島酒店今次推出的住宿優惠，豪華客房每晚房價由3,880港元起，高級套房每晚房價由5,880港元起，包每房每晚兩位客人早餐，入住期間可享$500餐飲、酒吧或半島水療，歎法國菜和米芝蓮一星中菜。

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半島酒店 地址：九龍梳士巴利道 電話：2920 2888

【9】文華東方酒店 —— 7折歎米芝蓮星級餐廳

文華東方酒店一晚通常要價$3000以上，這次推出的周末住宿優惠，城市景觀客房一晚低至$1963，同時可以7折優惠享受3間米芝蓮星級餐廳的美食，包括米芝蓮兩星的法國菜Pierre、米芝蓮一星的文華扒房和中菜文華廳，優惠非常罕有！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【10】香港瑰麗酒店 —— $1800元餐飲及SPA回贈

奢華5星級酒店品牌瑰麗酒店推出食住套票優惠，入住除了可以享用單程轎車接送服務，亦可享用盡覽維港景致的行政廊瑞閣 (Manor Club) 的設施。另外還附送適用於酒店餐廳及酒吧的$1000餐飲消費額及$800 Asaya消費額，享受美食和SPA等體驗。

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香港瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 電話：3891 8888

【11】香港美利酒店 —— 包早餐再送$1200餐飲消費額

位於中環的美利酒店推出超抵酒店優惠，入住一晚包雙人早餐，可於酒店花園樓層的The Tai Pan享用早餐，同時有每晚$1200的餐飲消費額。最平房價Superior Room要價$3240，計返每晚只需$2040，優惠期至2020年8月31日。

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【12】W酒店 —— 住海景房歎自助餐

W酒店推出住宿套餐優惠，每日可享高達$700的餐飲消費額，適用於酒店內所有餐廳及酒吧，包括海景自助餐廳KITCHEN。入住Fantastic/ Marvelous Suite，更可享高達$1,500餐飲消費額，優惠及入住日期由即日起至2020年11月30日。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【13】港麗酒店 —— 住海景房歎意大利菜

港麗酒店擁有絕美維港及山頂景觀，KLOOK推出抵住套票優惠，價錢為$2800，包一晚行政海景住宿客房及兩位免費早餐，可享受11:00提早入住服務及14:00延遲退房服務。客人更可以到Nicholini's享用4道正宗意大利菜，原價價值接近$2000！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2521 3838

【14】海景嘉福洲際酒店 —— 包米芝蓮一星中菜

酒店新推出的「夏日美食住宿之旅」，每晚房價$1527起，除開每人只需$764，優惠超抵！今次Staycation包一晚尊尚城市客房住宿、雙人早餐，同時可於意大利餐廳Theo Mistral by Theo Randall或米芝蓮一星中菜海景軒享受美食。

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀東部麽地道 70 號 電話：2721 5161

【15】Kerry Hotel —— 歎大灣咖啡廳自助餐

酒店推出的Staycation優惠，入住一晚即送$1000的酒店消費額，適用於酒吧、Spa等，亦可以用於大灣咖啡廳，品嚐一下口碑甚好的自助餐。住客亦可以使用健身設施及游泳池，及免費通宵泊車優惠。優惠期只到2020年6月30日，心思思嘅朋友快點行動啦！

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嘉里酒店 地址：紅磡灣紅鸞道38號 電話：3069 9788

【16】九龍香格里拉大酒店 —— $1000酒店消費額

酒店推出的食住套票優惠，優惠期至2020年9月30日。入住一晚即送$1000的酒店消費額，適用於酒吧、自助餐餐廳cafe TOO、日本料理、意大利餐廳等。住客可透過提前預訂享用單程市區至酒店的接載服務。

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九龍香格里拉大酒店 地址：尖沙咀東部麼地道64號 電話：2721 2111

【17】Eaton HK —— 包米芝蓮星級中菜晚餐

酒店推出超抵住宿加飲食優惠，其中的四人套票（兩位大人及兩位小童），$2200起包住宿一晚、免費普慶酒店雙人自助早餐，同時亦有逸東軒$1200餐飲消費額，享用高質米芝蓮一星中菜，招牌菜是厚切叉燒，想食記得要提前預訂！

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【18】帝京酒店 —— 免費歎自助晚餐

酒店推出的住宿計劃，兩人入住豪華客房一晚只需$1344起（連服務費），5歲以下同行小童更可免費入住，同時所有住客可免費歎全時段自助晚餐。帝京酒店的自助餐餐廳「花月庭」一向評價不錯，平日自助晚餐正價每位都要$628，兩位連服務費共$1382，現在變相免費入住，優惠非常吸引！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【19】海洋公園萬豪酒店 —— 送門票、酒店/公園餐飲消費額

趁著海洋公園即將重開，園內的Marriott酒店隨即推出優惠。每房每晚為$1998元起，包括豪華客房住宿一晚、海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張、兩位成人及一位小童自助早餐，以及$1000餐飲現金券，適用於酒店或海洋公園内指定餐廳。兩大一小的門票加餐飲現金劵價值已經$2245，充分抵銷到房價，今次優惠可謂超抵！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【20】黃金海岸酒店 —— 海景露台房買二送一

香港黃金海岸酒店有8款特色主題房間，包括森林、海盜、恐龍、太空、公主等。今次推出的主題房間優惠，訂兩晚即額外送一晚，兩大一小入住每晚$2588起，免費的一晚更可之後再住。另外亦包括一次早餐及主題下午茶（兩大一小）。

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黃金海岸酒店 地址：香港青山灣青山公路1號 電話：2452 8888

【21】挪亞方舟度假酒店 —— 主題房每晚人均$450

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店推出三款全新主題客房，分別以叢林、宇宙和消防為主題，同時推出住宿套票優惠。三人入住的話一晚$1350起，四人入住則一晚$1650，包豐盛閣餐廳晚餐及海景早餐，亦可免費享用酒店大堂的遊戲設施及免費借用桌上遊戲，小朋友可以盡情玩樂。

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挪亞方舟度假酒店 地址：新界馬灣珀欣路33號 電話：3411 8868

【22】迪士尼探索家度假酒店 —— 一家四口一晚$1378起

與迪士尼樂園酒店的典雅風格不同，迪士尼探索家度假酒店充滿熱帶風情的特色。今次酒店推出的住宿優惠，一家四口入住一晚連服務費只需$1378起，同時包雙人指定早餐套餐，更可以玩晒三間酒店的玩樂設施。

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迪士尼探索家度假酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000

【23】Hotel Icon —— 包一家四口自助午餐

酒店推出食住優惠，兩位成人及最多兩位小童入住Club 65套房一晚，即包The Market半自助早餐、免費下午茶點心，更包埋自助午餐！套房內更會設置特色兒童帳幕，充滿童趣。另外還可免費享用康樂設施如PS4、PlayStation VR、足球機等，啱晒一家大細一齊玩！

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Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【24】帝京酒店 —— 任玩任天堂Switch遊戲機

酒店推出的住宿餐飲優惠，豪華尊貴親子客房一晚連服務費$1760起，可以免費任玩任天堂Switch遊戲機及收睇電影頻道，更包埋帝京軒四位用中式晚市套餐！優惠有效至2020年7月31日。

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帝京酒店 地址：旺角太子道西193號 電話：2928 8822

【25】港威酒店 —— 人均每晚低至$310起

由即日起，凡訂購尖沙咀港威酒店 Gateway Hotel「饗樂．購物．休閒之選」食宿套票，並於2020年6月1日至7月31日期間入住，即可享客房升級，提前中午12時入住及延遲退房至下午6時，一晚住宿長達30小時！另外送上價值港幣＄600元的餐飲回贈，享受酒店餐廳及客房送餐服務精心炮製的各國美食。

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【26】馬哥孛羅香港酒店 —— 人均每晚低至$420起

由即日起，凡訂購尖沙咀馬可孛羅酒店 Marco Polo Hong Kong Hotel「饗樂．購物．休閒之選」食宿套票，並於2020年6月1日至8月31日期間入住，即可享客房升級，提前中午12時入住及延遲退房至下午6時，一晚住宿長達30小時！另外送上價值港幣＄600元的餐飲回贈，享受酒店餐廳及客房送餐服務精心炮製的各國美食。

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💡同場加映：鹽田梓一日遊8大打卡/美食推介💡

鹽田梓擁有近300年歷史，是個融洽了客家和天主教文化的小島，距離西貢碼頭只有約15分鐘船程。島上的村落主要以客家陳氏組成，但隨著城市發展，村民以遷離或移民到外國，令它一度荒廢。

直至2013年，鹽田梓在各方推動下正式活化復修，開始接待旅客。要細味鹽田梓村的歷史及風景，絕對是大半天就能走完，一於睇睇環島攻略，由碼頭到達順時針行，跟住Checkpoint次序行就無錯 👇👇

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