酒店優惠2020｜海洋公園萬豪住宿送門票　3間親子酒店優惠$1350起

海洋公園將於本周六（13日）重開，同時推出一系列港人專享優惠，園內的萬豪酒店亦乘勢推出食住玩優惠。其實除了海洋公園Marriott外，香港還有不少主打親子主題的酒店。《香港01》旅遊頻道記者精選了3間酒店優惠，包括海洋公園萬豪酒店、黃金海岸酒店和挪亞方舟度假酒店。除了有超靚的主題房間，還有不少玩樂設施。既然暫時未能到外地旅行，不妨帶著小朋友在本地度假！

【1】海洋公園萬豪酒店 —— 送門票、酒店/公園餐飲消費額

趁著海洋公園即將重開，園內的Marriott酒店隨即推出優惠。每房每晚為$1998元起，包括豪華客房住宿一晚、海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張、兩位成人及一位小童自助早餐，以及$1000餐飲現金券，適用於酒店或海洋公園内指定餐廳。兩大一小的門票加餐飲現金劵價值已經$2245，充分抵銷到房價，今次優惠可謂超抵！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【2】黃金海岸酒店 —— 海景露台房買二送一

香港黃金海岸酒店有8款特色主題房間，包括森林、海盜、恐龍、太空、公主等。今次推出的主題房間優惠，訂兩晚即額外送一晚，兩大一小入住每晚$2588起，免費的一晚更可之後再住。另外亦包括一次早餐及主題下午茶（兩大一小）。

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+ 5 + 4 + 3

黃金海岸酒店 地址：香港青山灣青山公路1號 電話：2452 8888

【3】挪亞方舟度假酒店 —— 主題房每晚人均$450

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店推出三款全新主題客房，分別以叢林、宇宙和消防為主題，同時推出住宿套票優惠。三人入住的話一晚$1350起，四人入住則一晚$1650，包豐盛閣餐廳晚餐及海景早餐，亦可免費享用酒店大堂的遊戲設施及免費借用桌上遊戲，小朋友可以盡情玩樂。

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挪亞方舟度假酒店 地址：新界馬灣珀欣路33號 電話：3411 8868

💡同場加映：全港酒店6月優惠推介💡

除了以上3間酒店食加住優惠外，6月還有不少酒店推出超抵優惠套票，包括四季酒店、Ritz Carlton、半島、文華東方、瑰麗酒店、美利酒店、W酒店、港麗酒店、海景嘉福洲際酒店、九龍香格里拉及Kerry Hotel等。

【1】Kerry Hotel —— 歎大灣咖啡廳自助餐

酒店推出的Staycation優惠，入住一晚即送$1000的酒店消費額，適用於酒吧、Spa等，亦可以用於大灣咖啡廳，品嚐一下口碑甚好的自助餐。住客亦可以使用健身設施及游泳池，及免費通宵泊車優惠。優惠期只到2020年6月30日，心思思嘅朋友快點行動啦！

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嘉里酒店 地址：紅磡灣紅鸞道38號 電話：3069 9788

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