假日好去處｜新界9大單車路線推介　歷奇公園、賞花遊、浪漫日落

新界踩單車有多條路線可選，《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了9條簡易好玩的單車路線，有浪漫花海、拍拖賞夕陽的打卡路線，亦有新奇好玩、具挑戰性的選擇。一於由新界東玩到新界西，每星期放假不愁玩樂！

【1】旅發局推薦最經典路線

由沙田或大圍踩至大美督是最經典的單車路線之一，很多初學人士都會嘗試這條簡單路線，連旅發局都推薦。沿路倚畔城門河，風景宜人，而且有少量上落斜，測試身手。如果體能佳，更可以原路回程，玩足全日踩回沙田交車。

路線：沙田公園＞馬場＞沙田科學園＞大埔海濱公園＞大美督＞船灣淡水湖水壩

需時：約兩小時（大圍站起步約需三小時）

👇🚴👇有款解暑小食是此路線必吃！按圖看「大美督路線」沿途美景👇🚴👇

+ 5 + 4 + 3

【2】「香港的澎湖」烏溪沙浪漫遊

從大水坑單車公園出發，沿馬鞍山海濱長廊單車徑可以踩至烏溪沙，路線簡單平坦，一直沿海邊踩，風景宜人。終點位烏溪沙石灘更有「香港的澎湖」之稱，是本地浪漫打卡景點之一，不少情侶會在這留待到黃昏拍攝magic hour。

路線：大水坑單車公園＞過橋＞馬鞍山海濱長廊＞烏溪沙石灘＞原路回程

需時：約一至兩小時

👇🚴👇石灘著名的「海之心」是怎樣？按圖看「烏溪沙路線」打卡位靚相👇🚴👇

+ 5 + 4 + 3

【3】馬鞍山小瀝源挑戰歷奇

除了向北走，馬鞍山亦有南行路線至大圍。並非一味沿河邊走這麼悶，可以沿單車徑往石門方向，經過港鐵站後到達小瀝源的歷奇單車場。這是全港唯一一個歷奇單車場，內裡有好玩又安全的特色路段設計，不妨體驗一下這種挑戰。

路線：大水坑＞石門＞歷奇單車場＞小瀝源遊樂場＞城門河海濱花園＞車公廟＞大圍

需時：約一至兩小時

👇🚴👇歷奇單車場有幾好玩？按圖看「小瀝源路線」走法及靚相👇🚴👇

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【4】將軍澳特色春櫻遊

將軍澳的單車專用路徑規劃得比較完善，所以在這裡踩單車安全又方便，四通八達。推介沿單車徑踩一圈，遊覽將軍澳及坑口站附近景色。如喜歡看花，必選春夏季踩這路線，途經的公園百花爭艷，連櫻花品種也有機會看到！而臨近端午更有機會觀摩健兒練習龍舟。

路線：香港單車館公園＞坑口文曲里公園＞寶順路＞唐賢街＞海濱長廊＞灣畔徑＞單車館公園

需時：約一小時

👇🚴👇有幾多賞花熱點？按圖看「將軍澳路線」打卡位靚相👇🚴👇

+ 7 + 6 + 5

【5】上水雙魚河chill歎豆花

這條從上水出發的路線屬入門級，路短易踩平路多。沿雙魚河，除了會見充滿電影感的大水管，還有機會看到滿地野芒草。而最大特色則是會經過豆品廠，假日可歎超抵食的「豆漿+豆腐花放題」，如在炎炎夏日歎一歎冰凍甜品，一解暑氣。

路線：上水港鐵站＞雙魚河旁單車徑＞豆品廠＞過橋＞大水管＞上水港鐵站

需時：約半小時

👇🚴👇有種風景只有夏天先見到！按圖看「上水路線」走法及打卡位靚相👇🚴👇

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【6】天水圍下白泥賞夕陽之旅

要數新界北最浪漫的單車路線，推介由天水圍踩至下白泥觀賞夕陽。於天秀墟附近租單車後，可沿天瑞路公園附近的的單車徑踩往下白泥，到著名賞日落佳點鴨仔灣。路線較長，不過鴨仔灣附近有間木屋士多，休息及醫肚也方便。

路線：天水圍＞天瑞路＞流浮山道＞下白泥＞鴨仔灣＞天水圍

需時：約2至3小時

👇🚴👇想影「天空之鏡」效果有技巧！按圖看「下白泥路線」靚相👇🚴👇

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【7】豐樂圍尋找隱世藍花海

元朗豐樂圍曾經是全香港最大的淡水魚塘，現時雖然已荒廢，但每逢5月開始，魚塘會開滿紫藍色的花海！這種漂浮水生植物鳳眼藍（又名：布袋蓮、水中風信子），據說只開花一天便會凋謝，所以賞花必須選對時節和時間！

路線：朗屏站＞元朗工業邨＞大井圍＞盛屋村＞豐樂圍＞南生圍對岸＞朗屏

需時：約一小時

👇🚴👇想知幾點賞花最靚？按圖看「豐樂圍路線」走法及打卡位靚相👇🚴👇

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【8】南生圍白楊樹路朝聖之旅

南生圍是香港著名打卡點之一，其白楊樹路、小木橋、橫水渡等，更是不少港產片、電視劇的取景地點。如果想踩單車去遊覽，最佳方法是由元朗出發，踩完還可以回到港鐵站附近的咖啡小店歎玫瑰意粉作結。

路線：元朗站＞橫水渡＞南生圍白楊樹路＞婚紗橋＞土人村＞元朗咖啡店

需時：約一小時

👇🚴👇南生圍有個新景點？按圖看「南生圍路線」打卡位靚相👇🚴👇

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【9】大棠楓香林追逐紅葉

每年大約12月至1月，都是追楓好時節。由元朗踏單車到大棠楓香林，路程不長算輕鬆，相當適合拍拖，在紅葉之下浪漫一番。在非紅葉季節，也可以踏到有機生態園，親親小動物。

路線：元朗＞朗河路＞水蕉新村路＞大棠山道＞吉慶橋＞元朗

需時：約一至兩小時

👇🚴👇影紅葉影得靚有技巧！按圖看「大棠路線」打卡位靚相👇🚴👇

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💡同場加映：馬鞍山美食💡

如果到馬鞍山踩單車，附近有不少區內街坊也大讚好吃的餐廳，以作補給。👇👇👇按圖看部分美食推介👇👇👇

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有間還可以帶同寵物一起吃！想知全部4間食店推介？請按【假日好去處｜大水坑踩單車歎美食 馬鞍山4間餐廳推介必食擔擔麵】觀看全文🖱️🖱️🖱