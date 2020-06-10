酒店優惠2020｜4個閨密派對套票低至人均$179　Cordis包蛋糕汽酒

閨密聚會想歎世界、傾天光，不如就到酒店預訂Staycation住一晚吧！不少酒店都推出多人入住的套票，四人小組入住都無問題！《香港01》記者精選4個有得食有得玩的酒店套票，適合閨密享受！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】香港康得思酒店 —— 包汽酒、自助早餐、蛋糕

康得思酒店推出為閨密而設的「BFF閨蜜派對」，最多可以四人入住！房內會以文字氣球裝飾，大家可以自選文字，最多十個字母，小編覺得打卡度很高！套票除了包佈置，都包一瓶酒以及一磅士多啤梨蛋糕，而且第二天早上更可以在酒店餐廳享用自助早餐。即日起至9月30日都有優惠，大家是時候召集閨密們了！

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【香港康得思酒店】 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【2】帝京酒店 —— 人均$179有住有玩

帝京酒店的「暢玩遊戲天堂住宿計劃」，包四人入住客房一晚，客房內有兩張Queen Size雙人床，一定夠瞓！入住當晚可以與朋友到酒店E-Game Zone玩Switch，不過就限時兩小時。套票更包小食拼盤，不過是二人份量，如果想四人夠食，要加100元升級成四人份量。

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【3】海景嘉福酒店 —— 包早餐、派對食物、Häagen-Dazs 雪糕

海景嘉福酒店的「友緣相聚住宿計劃」，人數較少，包三位成人入住客房一晚之外，更有早餐、氣球佈置，以及有漢堡包、雞翼薯條的「派對拼盤」。另外更包迎賓小食Combo，裡面有Häagen-Dazs雪糕、汽水、薯片、杯麵，一整晚都不會餓，可以邊食宵夜邊傾計！

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【海景嘉福酒店】 地址：尖沙咀麼地道 70 號 電話：2721 5161

【4】帝景酒店 —— 包自助晚餐、房內10件Häagen-Dazs雪糕

套票可以入住Häagen-Dazs主題房，全酒店只有兩間，一間走粉紅色路線，另一間則是粉橙色主題。套票包自助早餐、自助晚餐以及房內十件Häagen-Dazs雪糕產品！

房內有兩張雙人床，價錢原本只包兩位成人，如果想與閨密一起來，可以每位額外加350元，同樣包自助早餐及晚餐，不過上限每房只可供四位入住。雪櫃內的Häagen-Dazs雪糕共有六杯迷你杯及四個甜筒，吃不完的話，櫃內更有保溫袋讓大家帶走。

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【帝景酒店】 地址：香港荃灣汀九青山公路353號 電話：3716 2888

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不如睇埋以下全港酒店6月Staycation優惠合集！當中有不少五星級酒店如文華東方、瑰麗酒店、美利酒店、W酒店等。部份更可免費或優惠價歎米芝蓮星級美食！

【1】四季酒店 —— 6折住宿優惠

四季酒店推出限時住宿優惠，豪華山景房原價一晚$4180，6折後只需$2508（包服務費），非常難得！豪華山景房有484呎，房間內有Nespresso咖啡機，同時提供 L'Occitane 日用品，每日更有免費水果、飲用水及茶點。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

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