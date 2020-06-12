大阪百年河豚店難敵疫情結業　2020年這日本13間老店變成集體回憶

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對全球各地旅遊業均造成很大影響。日本的疫情雖然暫時有緩和趨勢，不過仍然有零星的感染個案，遲遲未能重新建立海外旅客的信心。加上，疫情嚴重打擊當地的經濟，不少香港人熟知的餐廳和酒店都因抵受不住疫情的衝擊而無奈結業。

在新冠肺炎疫情的影響下，日本不時傳來食店和酒店等結業的消息。日前，屹立大阪百年的地標河豚店「づぼらや」亦宣佈因疫情導致經營困難，只能忍痛結業。不少日本人聽到消息後都感到震驚，亦有人遺憾至今仍未曾到此一遊。

大阪百年河豚老店「づぼらや」。（圖片來源：twitter@zentech_yakei）

《香港01》旅遊記者整合13間已成為集體回憶的日本老店，其中有不少更是我們非常熟悉，甚至遊日時必定到訪過的食店和酒店。

😢😢👇只能留在回憶裡的日本13間結業老店👇😢😢

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🤦‍♀️🤦‍♀️同場加映：網民熱數東京7大中伏景點🤦‍♀️🤦‍♀️

香港人過往幾乎一年飛幾次日本，更視日本為「鄉下」，東京、大阪等更是訪日必到熱門城市。雖然今年飛日本的機會不大，但有網民熱數東京7個最伏景點，連名勝之一的東京鐵塔都有上榜！大家之前去東京又有無中過伏？

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還有更伏的東京景點？全文網民熱數東京7大中伏景點 豊洲市場無氣氛？這個近郊景點最伏？