酒店優惠2020｜Hyatt送自助餐、Conrad包4餐　5大豪華住宿$927起

全港各大酒店繼續推出Staycation優惠吸客，《香港01》旅遊頻道記者精選了5間高級酒店的食住優惠，包括Langham Hotel、Conrad、W酒店、喜來登酒店及Grand Hyatt，以超抵價住海景房和歎自助餐！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Conrad Hotel —— $2660包4餐住足27小時

酒店推出極抵食住優惠，入住一晚即包4餐，包括雙人自助早餐、英式三層tea set、黃昏cocktail及Nicholini's 意大利餐廳或Brasserie on The Eighth 法國餐廳雙人4道菜晚餐，晚餐價值高達$1954。另外更可無限次入擁有維港靚景嘅Lounge，免費歎小食及飲品！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【2】Grand Hyatt —— 62折包自助晚餐

酒店推出「Escape 24」住宿度假優惠，每晚$2380起（未連服務費），可免費升級至海景客房，並保證24小時住宿。優惠除了包雙人早餐，更可享用原價$1232的意大利雙人晚餐、$1513的港灣壹號中菜廳晚餐或$738的雙人自助晚餐（星期一至四）或兩位40分鐘身體按摩療程（星期一至四）。

以7月15日至16日為例，豪華海景客房為$2300一晚，加上價值$1513的中菜廳晚餐，總值$3813，而是次優惠為$2380，於原價相比，未計早餐已有62折！

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【3】Sheraton Hotel —— 免費升級至海景客房

酒店推出的Staycation優惠，住客可免費升級至海景客房，亦可享用咖啡廳雙人自助早餐。住客亦可獲贈$800酒店餐飲消費額，可用於米芝蓮推介的天寶閣中菜廳。另外亦可到頂層的sky lounge邊欣賞維港夜景邊享受免費迎賓飲品。預訂日期由即日起至2020年8月31日。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【4】W酒店 —— 住一晚自助早午餐買一送一

W酒店推出的夏日狂想住宿套餐，住奇妙客房一晚，包兩位用早餐、池畔酒吧黃昏白日夢兩位用套餐，包括W招牌雞尾酒。住客除了獲贈$500水療消費額，更可以買一送一的優惠價享用KITCHEN自助早午餐！

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【5】朗廷酒店 —— 所有房型6.18 折

酒店推出155周年限時優惠，以6.18折可以預定全部房型，預訂主臥套房更包埋朗廷會Club Lounge的設施及禮遇，包括歐陸早餐、下午茶、各款美酒、黃昏雞尾酒和小食。入住日期由2020年6月10至9月30日。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

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