Disneyland重開！迪士尼酒店$1378起　6間親子Staycation酒店優惠

Disneyland迪士尼樂園將於後日（18號）重開，一眾期待已久的粉絲紛紛歡呼，迪士尼酒店亦同步推出住宿優惠吸客，一家四口入住一晚連服務費只需$1378起。除此之外，本文亦整理了另外5間親子酒店優惠，包括Hotel Icon、帝京酒店、海洋公園萬豪酒店、黃金海岸酒店和挪亞方舟度假酒店。除了有超靚的主題房間，還可以享用不少玩樂設施！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】迪士尼探索家度假酒店 —— 一家四口一晚$1378起

與迪士尼樂園酒店的典雅風格不同，迪士尼探索家度假酒店充滿熱帶風情的特色。今次酒店推出的住宿優惠，一家四口入住一晚連服務費只需$1378起，同時包雙人指定早餐套餐，更可以玩晒三間酒店的玩樂設施。

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迪士尼探索家度假酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000

【2】Hotel Icon —— 包一家四口自助午餐

酒店推出食住優惠，兩位成人及最多兩位小童入住Club 65套房一晚，即包The Market半自助早餐、免費下午茶點心，更包埋自助午餐！套房內更會設置特色兒童帳幕，充滿童趣。另外還可免費享用康樂設施如PS4、PlayStation VR、足球機等，啱晒一家大細一齊玩！

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Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【3】帝京酒店 —— 任玩任天堂Switch遊戲機

酒店推出的住宿餐飲優惠，豪華尊貴親子客房一晚連服務費$1760起，可以免費任玩任天堂Switch遊戲機及收睇電影頻道，更包埋帝京軒四位用中式晚市套餐！優惠有效至2020年7月31日。

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帝京酒店 地址：旺角太子道西193號 電話：2928 8822

【4】海洋公園萬豪酒店 —— 送門票、酒店/公園餐飲消費額

趁著海洋公園即將重開，園內的Marriott酒店隨即推出優惠。每房每晚為$1998元起，包括豪華客房住宿一晚、海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張、兩位成人及一位小童自助早餐，以及$1000餐飲現金券，適用於酒店或海洋公園内指定餐廳。兩大一小的門票加餐飲現金劵價值已經$2245，充分抵銷到房價，今次優惠可謂超抵！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【5】黃金海岸酒店 —— 海景露台房買二送一

香港黃金海岸酒店有8款特色主題房間，包括森林、海盜、恐龍、太空、公主等。今次推出的主題房間優惠，訂兩晚即額外送一晚，兩大一小入住每晚$2588起，免費的一晚更可之後再住。另外亦包括一次早餐及主題下午茶（兩大一小）。

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黃金海岸酒店 地址：香港青山灣青山公路1號 電話：2452 8888

【6】挪亞方舟度假酒店 —— 主題房每晚人均$450

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店推出三款全新主題客房，分別以叢林、宇宙和消防為主題，同時推出住宿套票優惠。三人入住的話一晚$1350起，四人入住則一晚$1650，包豐盛閣餐廳晚餐及海景早餐，亦可免費享用酒店大堂的遊戲設施及免費借用桌上遊戲，小朋友可以盡情玩樂。

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挪亞方舟度假酒店 地址：新界馬灣珀欣路33號 電話：3411 8868

另外有兩間尖沙咀酒店都推出超抵食住優惠，包括港威酒店和馬哥孛羅香港酒店。

【1】港威酒店 —— 人均每晚低至$310起

由即日起，凡訂購尖沙咀港威酒店 Gateway Hotel「饗樂．購物．休閒之選」食宿套票，並於2020年6月1日至7月31日期間入住，即可享客房升級，提前中午12時入住及延遲退房至下午6時，一晚住宿長達30小時！另外送上價值港幣＄600元的餐飲回贈，享受酒店餐廳及客房送餐服務精心炮製的各國美食。

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【2】馬哥孛羅香港酒店 —— 人均每晚低至$420起

由即日起，凡訂購尖沙咀馬可孛羅酒店 Marco Polo Hong Kong Hotel「饗樂．購物．休閒之選」食宿套票，並於2020年6月1日至8月31日期間入住，即可享客房升級，提前中午12時入住及延遲退房至下午6時，一晚住宿長達30小時！另外送上價值港幣＄600元的餐飲回贈，享受酒店餐廳及客房送餐服務精心炮製的各國美食。

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