【法國巴黎】睇戲去旅行！10個在花都拍攝的浪漫電影場景

提到巴黎，除了想起新浪潮電影，還會想到許多在花都取景的電影。正所謂「人生如戲，戲如人生」，在巴黎街頭漫步，總會輕易地遇見電影拍片現場！置身於夢幻的浪漫之都，何不到著名電影的取景地點，感受一下現實與想像交錯的神奇力量呢?INSIDR為你揭曉10部巴黎電影的場景，讓你也一起來發掘巴黎的另類魅力。準備來巴黎旅遊嗎? 想知道更多巴黎漫步路線、口袋指南和獨家攻略，立刻下載小編為你編寫的全新巴黎旅遊指南吧！

巴黎電影場景

1. 《潛行凶間 INCEPTION》

《潛行凶間》這部神戲相信大家都一定看過了，電影畫面唯美不在話下，一眾荷李活巨星如李安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard），唐．李維（Joseph Levitt）等等都一同現身於巴黎拍攝！你一定要到比爾阿克姆橋（Pont de Bir-Hakeim）走走，重溫一下戲中男女主角的昔日美好，順道為旁邊的巴黎鐵塔打卡。

你一定要到比爾阿克姆橋走走，重溫一下戲中男女主角的昔日美好（《潛行凶間》劇照）

另外在戲中被爆破的咖啡室Le Café Debussy其實只屬電影拍攝之用，10年後的地址已經物是人非，變成意大利料理餐廳 Il Russo了！不過坐在此角落觀看巴黎人來來往往也是一流的選擇！

2. 《日落巴黎 BEFORE SUNSET》

這部情繫半生的跨國異地戀就在巴黎的重逢得以開花結果。當中除了塞納河船遊，主角們也去了令人心醉的Promenade plantée（或稱Coulée verte），是有舊路軌改建而成的公園，遊客通常都會錯過的！天氣好的時候不妨與你的愛人去那邊散散步聊聊未來，在巴黎市的上空暢遊！

這部情繫半生的跨國異地戀就在巴黎的重逢得以開花結果。（《日落巴黎》劇照）

另外不容錯過的是位於第11區Charonne 的Le Pure Cafe！小編與男朋友剛交往時就是像男女主角一樣來這咖啡室傾心事，不久後就正式在一起！快來感受這咖啡廳的神奇愛情力量，同時欣賞內裡的法式裝潢！

3. 《天使愛美麗 LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN》

《天使愛美麗》的主角愛美麗（Améli）古靈精怪愛淘氣，她讓觀眾體會了巴黎最為童真夢幻的一面！戲內的雙風車咖啡館是愛美麗工作的地方，裡頭的吧檯和裝潢沒有富麗堂皇的距離感，反而呈現了巴黎第18區的地道特色！就像在地人一樣，坐在咖啡館裡或是露天座位上你看我看你，偷得浮生半日閒。或者到聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）拋拋石頭，吃著法式麵包，超級寫意！

戲內的雙風車咖啡館是Amélie 工作的地方，裡頭的吧檯和裝潢沒有富麗堂皇的距離感，反而呈現了巴黎第18區的地道特色（《天使愛美麗》劇照）

按圖睇其餘7部在巴黎取景的經典電影：

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