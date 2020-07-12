【倫敦住宿】5間至就腳抵住旅館！步行10分鐘內到達N個主要景點

前來倫敦旅行的你一定會提前做好倫敦住宿攻略，想要找到最適合你的倫敦飯店。每年都有大量的遊客和遊客來參觀這座城市，很多人都是精打細算的。因此，如果你想去倫敦旅遊，在旅途中遇到志同道合的人，旅舍是一個不錯的選擇，而不是昂貴的酒店或Airbnb。倫敦可不是個便宜的城市，所以我們整理了一份倫敦最好的旅館的名單，供你仔細閱讀。這裡有倫敦最好的5間旅舍，繼續往下看吧!

1. 袋熊旅館 WOMBAT’S CITY HOSTEL

袋熊旅館是一個在世界各地屢獲殊榮的連鎖旅店，當然包括位於倫敦的這一間，其在過去三年被評為倫敦最受歡迎的旅舍之一是有幾個原因。首先，坐擁絕佳位置，離倫敦橋和市政廳只有幾分鐘的路程。你也不會遠離肖迪奇（Shoreditch），在那裡你可以享受一些不錯的Club、一些雞尾酒，和年輕的人群。您將在這裡受到歡迎的飲料，友好的工作人員和舒適的氣氛。在早上還有一個5歐元的自助早餐，你可以吃到所有想吃的東西。

+ 6 + 5 + 4

人均房費: 27€ 地址: 7 Dock Street

2. THE ROSE & CROWN

THE ROSE & CROWN位於市中心的位置，就在行政區附近，服務處位於大樓的上層。樓下是酒吧，也是旅舍的一部分，幸運的是，作為客人，你可以在這裡享受折扣。旅社非常接近倫敦橋（London Bridge）、波羅市場（Borough Market）。這家酒店提供更個性化的住宿服務，房間雖小，卻提供更多的設施，如迷你冰箱，電視，水壺，熱飲杯和超級友好的服務。價格還包括一份非常美味大方的歐式早餐。這裡對於經濟實惠的旅行者來說是一個雙贏的選擇，所以你不必擔心在倫敦住在哪裡!

人均房費: 29€ 地址: 65 Union Street, Borough

3. ASTOR MUSEUM INN

顧名思義，對於博物館愛好者來說Astor是再合適不過的了，最著名的博物館離這裡只需幾分鐘路程。英國國家美術館（National Gallery），大英博物館（British Museum）——就在旅舍的街對面，格蘭特動物博物館（Grant Museum of Zoology），倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds），離著名的柯芬園（Covent Garden）只有幾條街之遙！這家旅舍與倫敦的其他地方也有地鐵和公共汽車，所以如果你去倫敦市中心以外的地方，就不用擔心了。他們還在早上提供早餐，收費便宜而且會將收益捐予有需要的人。這裡有一個公用的大廚房，設備齊全，如果想自己煮飯食也是可行的。

+ 2

人均房費: 27€ 地址: 27 Montague Street, Bloomsbury

4. ST. CHRISTOPHER’S VILLAGE

St. Christopher’s是歐洲最好的連鎖酒店之一。位置完美，主題卻有點古怪！旅館的房間實際上是由日式小臥室組成的。這家旅館是英國第一家膠囊旅館。除此之外，聖克里斯多夫酒店這個地方以派對招待所而聞名，所以如果你想在這裡玩得開心，結交新朋友，你應該呆在這裡！它離波羅市場很近，離倫敦橋只有幾條街。

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人均房費: 24€ 地址: 165 Borough High Street

5. WALRUS HOSTEL

海象酒店（Walrus）就是酒吧和旅舍和諧相處的一個例子。這個地方有一種古雅的氛圍與現代的接觸，公共區域有一個非常折衷的組織與充滿活力的顏色和復古的外觀。旅舍更像是一個家，而不是一個只待在家裡的地方。廚房對客人是開放的——就像你家的廚房一樣。工作人員很細心，也很友好。早餐已包括在房費內——這很簡單，但是開始一天的生活很好。旅捨距滑鐵盧火車站（Waterloo station）僅一條街之遙，步行5分鐘即可到達倫敦眼（London Eye）!

+ 5 + 4 + 3

人均房費: 22€ 地址: 172 Westminster, Bridge Road

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