捷旅有Level3外科口罩　康泰台灣零食免運費　4大旅行社網購好貨

疫情之下，大家難以到飛到日韓台一解「鄉愁」，偏偏夏天更是不少水果的當造季節，但現在足不出戶都可以歎到季節限定水果，因為4間旅行社推出網購平台，空運環球美食到港，更有免運費直送水果上門呢！

（本文提及優惠及貨品以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。）