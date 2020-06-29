捷旅有Level3外科口罩　康泰台灣零食免運費　4大旅行社網購好貨

疫情之下，大家難以到飛到日韓台一解「鄉愁」，偏偏夏天更是不少水果的當造季節，但現在足不出戶都可以歎到季節限定水果，因為4間旅行社推出網購平台，空運環球美食到港，更有免運費直送水果上門呢！
（本文提及優惠及貨品以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。）
【1】捷旅旅遊Jetour Mall：搜羅全球名貴用品、美食及最高規格口罩
捷旅Jetour推出網上商店「Jetour Mall」，為客人搜羅歐洲名牌家電廚具、家居防疫用品、世界各地名酒與美食、運動及時尚服飾等，滿足客人生活各方面需求。為抗疫，網上商店推出一系列比亞迪防疫用品，口罩更達ASTM Level III最高規格，點擊睇網站售賣的6款口罩及價錢 👇👇
【2】康泰旅行社HT Mall：多款日台零食選擇
康泰旅行社的「HT Mall」的商品包羅萬有，食品、staycation套票、防疫產品、旅行必備產品等都一應俱全。不過，講到平台最吸引的，就是多款日台直送零食，包括人氣手信品牌維格餅家、海邊走走、賈以食日、微熱山丘等的零食，點擊圖片睇必買人氣台灣手信，更是通通免運費 👇👇
【3】東瀛遊EGL Market：日本、台灣、馬來西亞直送原箱當造生果
東瀛遊5月推出全新網購平台「EGL Market」，售賣超過500款環球直送的美食及產品，主要有超級市場、生活百貨及嬰兒專區，當中最吸引的必定是多款原箱直送的當造生果，更有不少免運費送上門，點擊睇免運費直送生果推介 👇👇
【4】永安旅遊生活館：永安旅遊新增頁面有齊各類商品
永安旅遊在自己的網頁新增「生活館」頁面，提供日本、台灣直送、生活用品、電子用品、有機食品、圖書等。特別的是，只要在特定日期買，就有機會享有折扣優惠。點擊圖片睇熱賣產品 👇👇
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不少港人將日本當成自己的第二個故鄉，一年飛幾次東京、大阪都是很平常的事。不過你又有否想過東京都有不少超伏景點？點擊圖片睇東京7個中伏經典 👇👇
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