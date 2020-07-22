【好想飛呀】分享昔日旅行點滴　賺分換獎準備隨時再飛！

【分享旅程回憶賺取積分！換實用禮品準備下次旅程】

想去旅行抖下氣？重溫舊時旅程一樣咁開心！喺7月27號至8月9號期間，嚟開講發帖分享可以賺取01積分之餘，更有豐富禮品等你嚟拎！

是咪好想飛呢？你有咩旅程回憶呀？（c_b_a@unsplash）

一句心情短句、一張怦然心動的旅照，帶大家去你去過嘅地方！入「#講哩d」標籤頁睇其他版友分享，尋找下一個目的地！利用社交功能認識新旅友，留言分享同一份感動。

帖文最多reaction嘅30位用戶，可額外獲得4000「01積分」，到會員獎賞專區換取心水用品，為下次旅程做好準備！

事不宜遲！眼睛去旅行，嚟開講一齊玩啦！

*喺活動期間發文仲可以獲得期間限定徽章添！😆

#講哩D

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《不如講哩D：我好想飛呀》活動簡介

在2020年7月27日至2020年8月9日期間，香港01會員在開講平台完成符合以下活動玩法的事項，即成功參加是次活動。

活動玩法

1.《不如講哩D：我好想飛呀》賺取01積分玩法如下，會員可於活動期間按照以下三個途徑參與活動並賺取積分：

(i)會員在開講平台（香港01手機應用程式內或網頁版）發帖文時，附上a.旅行相關主題相片、b.能表達完整意思、有意義的短句、c.並於帖文加上特定標籤「#講哩D」，經主辦機構確認做齊以上三項可賺取688「01積分」。

(ii)會員在開講平台（香港01手機應用程式內或網頁版）使用讚好鍵，對任何一篇在開講平台「#講哩D」標籤頁內的帖文發表感受reaction（例如：讚好、我鍾意、我喊喇、笑死我和我嬲啊），可獲取288「01積分」。

(iii)在活動期間，三十篇最高reaction的帖文作者（帖文需符合以上1(i)資格）可在活動期後得到額外積分獎賞，獲4000「01積分」。

2.三十位最高reaction的得獎作者不限於已取得1(i)發文和1(ii)reaction積分之會員。

3.上述1(i)發文和1(ii)讚好的積分獎賞為一次性派發，每位會員於每項下最多只能獲取一次積分獎賞。

4.積分並非即時派發，主辦機構需最少七個工作天辦理相關流程；積分派發後，會員將會從手機應用程式的通知中心獲得提示訊息。

5.所有獲取積分獎賞的資格均以主辦機構系統的紀錄為準。

每項積分獎賞名額有限，先到先得，馬上登入開講，一齊「眼睛去旅行」！

記得下載《香港01》App開啟推送訊息通知，接收活動最新資訊。立即加入開講社交平台！

「我好想飛呀」活動條款及細則

1. 由「香港01」（下稱「主辦單位」）主辦之《不如講哩D：我好想飛呀》（下稱「活動」），只限已綁定電話號碼之「01會員」並年滿18歲（以有效身份證明文件為準）人士參與。

2. 活動由2020年7月27日（早上00：00分）至2020年8月9日（晚上11：59分）（下稱「活動期」）止，主辦單位具備更改活動日期及時間之最終決定權而毋須另行通知。

3. 活動之參加方法及優惠獎賞派發受《香港01》相關條款及細則約束，詳情請參閲相關活動玩法之詳細介紹及條款細則。 所有獲取積分獎賞的資格均以主辦機構系統的紀錄為準。

4. 是次活動所派發的「01積分」名額有限，派完即止；會員不能轉讓或出售予第三者，不可兌換現金、退換、轉售或作任何商業用途，亦無任何現金價值。

5. 參加者於活動期間，因任何電腦、電話及網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況，責任由參加者自負，主辦單位概不負責。

6. 如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取「01積分」，包含但不限於以外掛程式或其他非正式途徑參加活動、使用其他第三方設備或技術獲取「01積分」、違反或侵犯主辦單位的權益等，主辦單位有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

7. 會員參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加及其獲得積分資格。

8. 參加者參與此活動即代表同意「香港01有限公司」收集參加者於活動過程中所提交的個人資料及參加紀錄，有關《收集個人資料聲明》請參閲：https://www.hk01.com/Pages/PrivacyTerms。有關的資料將用作日後活動宣傳之用，除指定資料處理者外，「香港01有限公司」將對上述訊息保密。

9. 為表示公平公正，主辦單位所有員工不可參與此活動。

10. 如對是次活動及使用「01積分」有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行知。

11. 上述「01積分」使用受有關「01會員」條款及細則約束，請參閲http://bit.ly/38wwslG。

12. 如有任何有關活動的疑問，請前往https://faq.hk01.com/hc/zh-tw/requests/new查詢。