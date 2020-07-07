余香凝曬性感照　4間Infinity Pool住宿人均$480起｜香港酒店優惠

香港不少酒店有超靚Infinity Pool（無邊際泳池），同時又可以望到絕美海景。既然暫時未能離開香港去旅行，夏日天氣又炎熱，到本地酒店度假之餘，亦可以到泳池玩水打卡。《香港01》旅遊頻道記者精選了4間擁有Infinity Pool的酒店Staycation優惠，包括Rosewood、W酒店、四季酒店及維港凱悅尚萃酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

余香凝在社交平台Instagram上載性感泳衣照。（ig @ jenniferyuuu）

藝人余香凝日前在社交平台Instagram上載了一張在泳池邊拍的性感泳衣照，並標註了Rosewood瑰麗酒店。原來她日前與朋友到酒店度假兼慶祝生日。除了Rosewood外，香港還有不少酒店有超靚Infinity Pool（無邊際泳池），以下4間全部都可以住到海景房，有間更包埋自助餐！

【1】瑰麗酒店 —— $1800元餐飲及SPA回贈

奢華5星級酒店品牌Rosewood酒店推出食住套票優惠，入住除了可以享用單程轎車接送服務，亦可享用盡覽維港景致的行政廊瑞閣 (Manor Club) 的設施。另外還附送適用於酒店餐廳及酒吧的$1000餐飲消費額及$800 Asaya消費額，享受美食和SPA等體驗。酒店的Infinity Pool非常漂亮，坐擁維港美景，連女神余香凝都在這裡打卡！

😍😍😍想知每晚房價、在酒店lounge可享用哪些服務？立即按圖看看😍😍😍

+ 5 + 4 + 3

香港瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 電話：3891 8888

【2】四季酒店 —— 海景套房買一送一

Four Seasons酒店將於7月13日中午12時推出快閃優惠，海景套房住一晚送一晚，連雙人歐陸式早餐，另外豪華山景客房亦有5折優惠。以半價的價錢就可以擁有四季酒店的頂級享受，亦可以到無邊際泳池暢泳兼飽覽海景！

😍😍😍想知每晚房價折後幾錢、優惠幾時完結，立即按圖睇睇😍😍😍

四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【3】W酒店 —— 住宿禮劵65折

W酒店適逢12周年，將於7月8日推出多項超抵優惠，當中包括住宿電子禮劵，原價$2000，65折後只需$1300，非常抵買！禮劵適用於酒店所有房型，包括多間海景房型！酒店的Infinity Pool更是全港最高的戶外泳池，坐擁絕美景色。

😍😍😍想知道如何獲得優惠、優惠期限，立即按圖睇睇😍😍😍

+ 3 + 2

W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【4】維港凱悅尚萃酒店 —— 住海景房送自助餐

酒店推出的Staycation優惠，包入住標準客房一晚，可以望到維港海景，另外亦送雙人自助早餐及自助午餐，亦可以選擇雙人下午茶代替自助午餐。如果想品嚐酒店自助晚餐，可以加$200，美食款式較多。酒店的天台無邊際泳池亦是另一賣點，坐擁180度維港海景！

😍😍😍想知平日及周末每晚房價，立即按圖睇睇😍😍😍

維港凱悅尚萃酒店 地址：北角邨里1號 電話：3762 1234

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

想知道床尾巾有咩作用？立即觀看全文👉👉👉酒店房4個枕頭各有作用？ 床尾巾你知道用處嗎？