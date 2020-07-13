書展2020｜怕了人多？網民熱數10個不去書展的理由　不只因為肺炎

每年書展總是人山人海，會否是令你卻步去書展的原因？不過，不想去書展的理由何其多，今年還有新冠肺炎陰影。《香港01》旅遊記者綜合網民意見，盤點10個不去書展的理由。

網民熱數不去書展的理由當中，有個直接戳中記者的心聲，因為家中真的無位置了！不過，香港地少人多，相信大家的屋企都出現同樣情況，點擊圖片睇睇大家不去書展的理由 👇👇

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