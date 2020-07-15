2020日本有氣飲品網民票選Top10　可樂只排第2　冠軍香港有得買？

炎炎夏日，被曬得滿頭大汗時飲一支冰凍的汽水就能解喝又解暑！最近，有日本排名網站公佈了最新的有氣飲品人氣排名，由超過2,000位日本網民親自票選，當中有部分香港都可以買到，即看有無你的心水！

日本排名網站「ランキングー！」2020年在6月份在網站進行投票，收集了2,794位10歲至30歲網民意見，最終得出日本有氣飲品的人氣排名！其中，香港人非常熟悉的可樂、雪碧均有上榜，而第一位則有日本國民級有氣飲品以高票奪冠！記者也曾在香港的日式超市見過這款冠軍飲品出售，不過近來似乎已買少見少！

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同場加映：2020日本美味棒人氣榜Top10

日本最大排名網站「gooランキング」於2020年3月份在網站進行投票，收集了3,005位網民意見，最終得出人氣「美味棒」口味排名TOP 10，其中最經典的芝士味、章魚燒味等全部上榜，第一位更勇奪超過900票，佔總票數三分一，可說是眾望所歸！

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頭5位美味棒是哪一隻味？全文：2020日本美味棒人氣榜Top10 章魚燒味排第4 經典口味大比數奪冠