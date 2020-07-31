【Staycation】超抵$545住尖沙咀富豪九龍酒店 包早晚餐+延遲退房

因疫情持續，久久未能衝出香港旅遊，實在令人心癢癢，想自製一個精彩小渡假！近來非常流行本地「Staycation」，即是住所渡假，炎炎夏日最適合與家人、朋友、伴侶一起入住酒店歎一歎！不少酒店都推出各式各樣的Staycation套票優惠，今次就介紹一個超筍價2人$1090入住尖沙咀富豪九龍酒店豪華客房一晚，平均每人只需$545，更可享一連串的特選禮遇！

富豪九龍酒店位於尖沙咀麼地道，交通便利，購物方便。（富豪九龍酒店）

Staycation超抵推薦：尖沙咀富豪九龍酒店 包早晚餐+延遲退房

$1090富豪九龍酒店Staycation套票包括：

1．2人一晚富豪九龍酒店豪華客房住宿

2．享用酒店精選早餐（兩位用）

3． 享用海陸空晚餐(只限客房送餐服務-兩位用) (餐單 : 番茄炒青口, 水牛城雞翼, 波士頓龍蝦三文治, 鴨肝牛肉漢堡)

4．額外呈送精選餐酒一支

5．延遲退房時間至下午 3 時

6．免費使用健身中心設施

7．房內提供免費 Wifi上網服務 (4 部流動電子產品)

8．由即日起至2020年8月31日可於香港01預訂，適用於2020年8月1日至9月30日期間入住。

豪華客房可欣賞到維港景色及城市景。（富豪九龍酒店）

套票包早晚餐，基本上價錢已經十分超值，同時也免卻外出找食物的煩惱，可讓你專心在酒店享受，夠寫意。富豪九龍酒店位於尖沙咀麼地道，交通便利，購物方便。4星酒店服務，設備齊全，酒店房更可欣賞到維港景色及城市景觀，性價比很高！

+ 6 + 5 + 4

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/31）

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