化妝是為了生存？日本美妝廣告1句話惹民憤：不化妝也能活得好！

日本女生據說連出門去便利店都要化妝，總是打扮得一絲不苟的樣子給人非常「貪靚」的印象。不過，真的僅僅只是因為「貪靚」嗎？日本大型美妝品牌近日推出的廣告，就用一句話惹起網民激烈爭論，更令女士們感到被冒犯？

日本美妝品牌Kanebo是日本三大化妝品品牌之一，擁有逾百年歷史，旗下產品深受世界各地的女士喜愛。不過，Kanebo在7月14日推出的宣傳片就引來極大爭議。

宣傳片首先剪輯了來自世界各地不同國藉、不同膚色的女性化妝時的影像。

然後背景傳來女性的獨白：「我們為甚麼要化妝？是為了美、還是為了其他人？」短片的最後一幕最後用黑白鮮明的文字再度點出宣傳片的主旨——「化妝是為了生存（生きるために、化粧をする）」。

圖片來源：Kanebo Cosmetics【official】＠YouTube

Kanebo早於春季就發佈了一部名為《I HOPE.》的宣傳片，旨在為品牌帶出「宣揚希望」的概念，更獲日本廣告界的認可，獲得「日本銀河賞」商業部門的大獎。不過，最新一條宣傳片帶出的品牌價值觀卻受到廣大民眾的批評和質疑，在Twitter上甚至出現「向Kanebo宣傳片抗議」的標籤。👇👇👇

記者曾聽過一句說話非常深刻：「日本人認為沒有化妝就像是裸體般害羞，所以在任何要見人的場合都要化妝」。日本女生不化妝就無法在社會生存？👇按下圖看4個原因為甚麼日本女生一定要化妝👇

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