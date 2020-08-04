台灣口罩3大平台送香港$2.3一片　accmask KKwong大讚/萊潔免運費

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在本港再次爆發，口罩需求再次上升。雖然市面上有不少香港製口罩，但質素參差，因此很多人寧願購買一向擁有良好口碑的台灣製口罩。雖然市面上有很多網上商店幫忙代購，但始終還是在官方網站或大型網購平台購買比較穩陣。《香港01》旅遊記者整理了購買台灣製口罩的3大網站，口罩牌子包括accmask、恒大口罩、萊潔口罩、健康天使口罩，全部直送香港，部分更免運費！

台灣製口罩質素一向穩定有保證。（accmask）

早前化學博士K Kwong盲測市面上多個品牌的口罩，accmask當時的批次獲評為整體滿意度滿分，可見質素非常好！而其他台灣牌子如恒大口罩、萊潔口罩、健康天使口罩都可在旅遊平台kkday和網購時裝平台pepperkoko買到。

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💡同場加映：教你一招分辨白色口罩正反面💡

很多人都有疑問，到底白色口罩怎樣分辨正反面？記者詢問過兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工醫生的意見，原來只需一招就能輕易分辨出正反面！

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