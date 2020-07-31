香港酒店優惠｜8月31間Staycation推介　打卡歎美食　持續更新

各大酒店紛紛推出食宿套票優惠，吸引本地人消費。《香港01》旅遊頻道記者精選了全港酒店Staycation 8月優惠，包括朗廷酒店、W酒店、港島海逸君綽酒店、The Murray、JW Marriott、The St. Regis、Conrad Hotel、Grand Hyatt、Ritz Carlton、文華東方、喜來登酒店、皇家太平洋、荃灣如心、城市花園酒店、天際萬豪、迪士尼酒店、Hotel Icon、帝京、海洋公園萬豪、黃金海岸、挪亞方舟、Eaton HK、維港凱悅尚萃、帝逸、帝都、九龍東皇冠假日酒店、香港東隅、One-Eight-One 酒店和港島太平洋酒店。部分可以住海景房，有Infinity Pool無邊際泳池可以打卡，並免費或以優惠價歎米芝蓮星級美食。記住bookmark，一有新優惠記者就會更新！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】朗廷酒店 —— 送$1200餐飲回贈

The Langham推出「醉人美饌」住宿套餐，包入住房間、兩大一小早餐以及1200元餐飲回贈，可以扣減與酒店餐廳點餐金額。因應疫情，酒店所有餐飲會轉為房內用膳。更有其他禮遇，計計埋埋可謂「負房價」！

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朗廷酒店 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 6611

【2】沙田萬怡酒店——送熱辣辣海鮮晚餐

住宿套票除了包住宿一晚，也包在房內享用的海鮮晚餐「美式海鮮袋」，內有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、大蝦、和風鮑魚、鮮魷魚、八爪魚、花甲、藍青口及三文魚柳，另外更包翌日早餐！

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沙田萬怡酒店 地址：新界沙田石門安平街1號 電話：3940 8888

【3】半島酒店——送自選禮遇及餐飲回贈

最近半島酒店就推出本地居民限定的住宿優惠「香港‧半島‧愛在八方」，套票包住宿一晚、八選一體驗、早餐以及500元的酒店內餐飲回贈，更有一程豪華轎車從家將你帶到酒店！

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【半島酒店】 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【4】諾富特世紀酒店——房內海鮮晚餐

「SHAKE SHAKE海鮮房住宿套餐」套票，除了包高級客房，也包在房間內進食的美式Shake Shake海鮮包。這個In Room Dining Set完全夠兩個人吃，除了海鮮，更有麵包、芝士煙肉焗生蠔四隻及沙律，飲品方面可以選擇紅酒或白酒一支。

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【諾富特世紀酒店】 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【5】W酒店 —— 住一晚送早晚餐

酒店最新推出的Staycation優惠，入住一晚即送二人晚餐及自助早餐。自助晚餐因應疫情改為房內用膳，可以挑選中式或西式晚市套餐。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【6】港島海逸君綽酒店 —— 人均$544住海景房

酒店推出超抵Staycation食玩優惠，每人$544就可獲免費升級至貴麗豪華海景客房，更有每晚$800的酒店餐飲消費額，適用於最近於周末重開的自助餐，任食生蠔、海膽、松葉蟹等。

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【7】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店前身為政府辦公大樓，有超過半世紀歷史，後來經過活化，成為一間五星級酒店。酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，同時包早晚下午茶三餐，而且酒店歡迎客人攜帶 10kg 以下的竉物一同入住，記得事先告知酒店。！

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【8】JW Marriott酒店 —— 派對Staycation優惠

香港JW萬豪酒店推出Party Staycation優惠，2間房相連，可以住足30小時，啱晒同屋企人或朋友開Party！更抵的是優惠包埋4人JW Cafe自助早餐，再送高達$1500餐飲消費額或4人行政酒廊。另外仲送1支紅酒或香檳，同埋泳池旁飲品或小食。

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【9】The St. Regis酒店 —— 保證24小時住宿

The St. Regis為酒店集團巨頭Marriott旗下，今次推出的Staycation優惠，主打彈性check in時間，而且保證24小時住宿。入住尊貴豪華客房，包埋2杯雞尾酒和定制私人健身訓練。

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The St. Regis酒店 地址：灣仔港灣徑 1 號 電話：2138 6888

【10】Conrad Hotel —— $1700回贈$700

港麗酒店推出極抵食住優惠，入住一晚即包雙人自助早餐及700元酒店內餐飲回贈。另外更可免費泊車以及提早入住！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【11】香港君悅酒店 —— 包早午晚三餐

Hyatt 這次的住宿套票，包30小時住宿，大家不需再擔心Check-Out時間太早！酒店套票有多個選項可以揀，識揀的話，包晒三餐無難度！適用入住日期由即日起至9月30日。不過因應疫情，現時酒店餐點全改為房內用膳，大家要記得問清楚餐單。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【12】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食，今次優惠期至2020年9月30日。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【13】Sheraton Hotel —— 免費升級至海景客房

喜來登酒店推出的Staycation優惠，住客可免費升級至海景客房，亦可享用咖啡廳雙人自助早餐。住客亦可獲贈$800酒店餐飲消費額，可用於米芝蓮推介的天寶閣中菜廳。另外亦可到頂層的sky lounge邊欣賞維港夜景邊享受免費迎賓飲品。預訂日期由即日起至2020年8月31日。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【14】皇家太平洋酒店 —— 任點任食形式buffet

酒店推出的「 饗樂住宿之旅 」計劃，入住超豪華客房或豪華海景客房一晚即送柏景餐廳雙人自助晚餐，優惠期至2020年9月30日。疫情下政府規限晚市不得堂食，記者致電皇家太平洋酒店查詢，酒店方就指晚餐未有安排改動，所以為配合政府政策，會為購入Staycation套票的客人改期或取消，都會建議想預訂的客人挑選較後日期。

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皇家太平洋酒店 地址：尖沙咀廣東道33號 電話：2736 1188

【15】如心海景酒店暨會議中心 —— 落地玻璃窗望海景

酒店推出最新「夏日智FUN」食宿優惠套票，入住一晚即送雙人早餐及晚餐，不過因應政府規限晚市不得堂食，套票所包的晚餐為房內享用中式晚市套餐。除晚餐外，房間內都有Board Game遊戲供客人消閒。酒店房間空間算大，更有落地大玻璃窗望到海景。

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如心海景酒店暨會議中心 地址：荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

【16】城市花園酒店 —— 免費享用迷你酒吧

酒店推出的食住優惠，入住全新裝修的城市客房，更可免費單次享用迷你酒吧，另外包埋雙人自助晚餐，任食紐西蘭青口、海蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有魚、帶子等蒸海鮮、羊架。疫情下政府規限晚市不得堂食，記者致電城市花園酒店查詢，酒店方就指為配合政府政策，暫不接受預約，如果有興趣可以密切留意酒店公佈。

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城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2887 2888

【17】天際萬豪酒店 —— 同小朋友一齊整餅

天際Marriott酒店推出「親子繽紛」住宿優惠，入住豪華客房一晚即包天際咖啡室自助早餐，更可以帶小朋友參加糕餅廚藝班，體驗整餅！另外，住客可以延遲退房至15:00及享用酒店室內泳池。

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天際萬豪酒店 地址：赤鱲角航天城東路1號 電話：3969 1888

【18】迪士尼探索家度假酒店 —— 一家四口一晚$1378起

與迪士尼樂園酒店的典雅風格不同，迪士尼探索家度假酒店充滿熱帶風情的特色。今次酒店推出的住宿優惠，一家四口入住一晚連服務費只需$1378起，同時包雙人指定早餐套餐，更可以玩晒三間酒店的玩樂設施。

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迪士尼探索家度假酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000

【19】Hotel Icon —— 包一家四口午餐

酒店推出食住優惠，兩位成人及最多兩位小童入住Club 65套房一晚，即包The Market早餐、免費迷你吧，更包埋午餐！套房內更會設置特色兒童帳幕，充滿童趣。另外還可免費享用康樂設施如PS4、PlayStation VR、足球機等，啱晒一家大細一齊玩！

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Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【20】海洋公園萬豪酒店 —— 送酒店餐飲消費額

趁著海洋公園即將重開，園內的Marriott酒店隨即推出優惠。每房每晚為$1998元起，包括豪華客房住宿一晚、海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張、兩位成人及一位小童自助早餐，以及$1000餐飲現金券，適用於酒店或海洋公園内指定餐廳。兩大一小的門票加餐飲現金劵價值已經$2245，充分抵銷到房價，今次優惠可謂超抵！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【21】黃金海岸酒店 —— 海景露台房買二送一

香港黃金海岸酒店有8款特色主題房間，包括森林、海盜、恐龍、太空、公主等。今次推出的主題房間優惠，訂兩晚即額外送一晚，兩大一小入住每晚$2588起，免費的一晚更可之後再住。另外亦包括一次早餐及主題下午茶（兩大一小）。

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黃金海岸酒店 地址：香港青山灣青山公路1號 電話：2452 8888

【22】挪亞方舟度假酒店 —— 主題房包海景早餐

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店推出三款全新主題客房，分別以叢林、宇宙和消防為主題，同時推出住宿套票優惠。三人入住的話一晚$1728起，四人入住則一晚$1828，包豐盛閣餐廳海景早餐，亦可免費製作一隻可愛啤啤熊。

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挪亞方舟度假酒店 地址：馬灣珀欣路33號 電話：3411 8868

【23】Eaton HK —— 包寵物禮品包

逸東酒店推出的「毛孩宿一宵」住宿優惠，包狗狗零食包，同時供應狗狗睡床、玩具、飲水碗、零食等，十分方便！主人亦可以帶毛孩到酒店酒吧的室外花園，不過要注意，寵物離開房間時要記得繫繩。

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【24】維港凱悅尚萃酒店 —— 住海景房送自助餐

酒店推出的Staycation優惠，包入住標準客房一晚，可以望到維港海景，另外亦送雙人自助早餐及自助午餐，亦可以選擇雙人下午茶代替自助午餐。如果想品嚐酒店自助晚餐，可以加$200，美食款式較多，因應疫情，自助晚餐會提供外賣盒供客人自行夾取喜愛的食物並上房慢慢享用。酒店的天台無邊際泳池亦是另一賣點，坐擁180度維港海景！

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角邨里1號 電話：3762 1234

【25】帝京酒店 —— 全日暢玩遊戲機

酒店推出的夏日軟棉棉住宿計劃，5歲以下同行小童更可免費入住酒店會安排客人入住親子套房，客人可以於房內全日任玩Switch，小朋友更可額外獲贈棉花糖、爆谷及Movenpick雪糕！套票更包中式晚餐，因應疫情會轉為房內用膳，而且優惠非常吸引！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【26】帝逸酒店 —— 任食即開生蠔、即煮海鮮

酒店推出的Staycation優惠，入住一晚標準客房即送自助午餐，任食即開生蠔、即煮海鮮、即切原條鮮魚刺身、現造手握壽司、鐵板燒、龍躉粥、Gelato雪糕等美食，及房內享用晚市套餐。

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帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【27】帝都酒店 —— 包三餐價格抵

位於沙田的帝都酒店推出「仲夏太空玩樂祭－主題客房住宿計劃」，客人預訂套票，原本可享有自助早餐、自助午餐及自助晚餐，價錢都不需1000元！不過因應疫情及政府規限，現時酒店將自助餐改為房內用膳，餐單也有調整，各位可以先向酒店查詢最新菜單。

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帝都酒店 地址：沙田白鶴汀街八號 電話：2601 2111

【28】九龍東皇冠假日酒店 —— 包早午晚三餐

將軍澳皇冠假日酒店推出的住宿套餐，客人預訂套票，原本可享有自助早餐及自助晚餐。不過因應疫情及政府規限，現時酒店將自助餐改為房內用膳，入住一晚包埋早午晚三餐，於酒店餐廳外賣自取，上房間享用。

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九龍東皇冠假日酒店 地址：香港將軍澳唐德街3號 電話：3983 0300

【29】One-Eight-One 酒店 —— 空間寬敞海景房

位於西環的這間酒店開業只有半年，非常新淨。所有海景客房和套房都擁有落地大玻璃窗，可以180度欣賞維港美景，坐在窗邊影靚相最適合不過！酒店推出的BFF Staycation優惠，入住二人海景套房即送三枝意大利紅酒或白酒，亦可以免費租借Switch遊戲機。

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One-Eight-One 酒店 地址： 西環干諾道西181號 電話： 3181 1688

【30】香港東隅 —— 坐泡泡椅望海景

EAST Hong Kong一直都是人氣打卡酒店，所有房間都擁有落地玻璃，海景套房更配有透明泡泡椅。很多人都會選擇預訂海景精選客房，床與落地玻璃窗相連，打卡一流！酒店的超抵Staycation優惠，入住海景客房即可於頂層室外酒吧Sugar享用免費二人雞尾酒，享受日落維港美景。

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香港東隅 地址：鰂魚涌太古城道29號 電話：3968 3968

【31】港島香格里拉大酒店 —— 人均$500一晚

酒店推出限時優惠，最平人均$500就可以住到靚靚落地玻璃山景房，如果想歎埋早餐，可以加$300。房間配備Nespresso咖啡機及咖啡膠囊，浴室更有液晶電視，可以一邊浸浴一邊睇電視放鬆。

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港島香格里拉大酒店 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2877 3838

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