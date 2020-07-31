多圖｜東京奧運紀念和服全公開　日本花色華麗　香港不只洋紫荊？

雖然2020年的東京奧運受新冠肺炎疫情影響需要延遲一年舉辦，不過由多位著名和服設計師及工匠聯合推動的「Imagine Oneworld Kimono Project」，則在原定開幕日期（7月24日）當天公開全部213款紀念和服，全部都是專為參與奧運的國家及地區而設計，甚具當地特色。

「Imagine Oneworld Kimono Project」於2014年由福岡和服師傅高倉慶應提出，18個都府縣和服創作者及手工織染工匠共同製作完成。「Kimono Project」曾於2年前舉行首100件完成製作的和服發佈會，至日前東京奧運原定開幕日，他們為向全球各地人民打打氣，決定在網上發佈所有已經完成的和服設計。

團隊最終製件213套和服，其中東道主日本和香港的款式更是首次公開。香港的和服圖案可見中銀大廈、中環中心及渣打銀行大廈等地標，當然亦不少得原生花洋紫荊！即按下圖看超有心思的東京奧運紀念和服！

👇👇👇按下圖看亞洲區👇👇👇

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👇👇👇按下圖看非洲區👇👇👇

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👇👇👇按下圖看美洲區👇👇👇

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👇👇👇按下圖看大洋洲、歐洲及難民代表團👇👇👇

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👇👇按下圖看答案👇👇

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