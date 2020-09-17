【日本清酒】糅合傳統與創新！日本年輕酒廠推出限量氣泡清酒

編按：日本清酒歷史悠長，最近清酒改革成另一新品：氣泡清酒，產品糅合了傳統和創新，從而製作出獨一無二的味道，且看下文作者分享。

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因應時代的變遷，所要求的事與物都會有所不同，跟著時代的步伐，不斷創新，把古人的智慧融合著現今社會的流行觸角去創造出獨一無二的新事物，這樣才能趕上生活節奏！

因應時代的變遷，所要求的事與物都會有所不同。（thewhitewood／unsplash）

而日本人喜愛的清酒也不例外，由三所年輕的酒廠：頚城酒造、⽵⽥酒造店、千代の光酒造和日本画家⻘⽊隆太⽒合作創造出一款屬於年輕一代可以在餐桌上享用的氣泡清酒。

如果大家細心留意，一般清酒都會在招紙上把清酒的來源，資料也會詳細地標示下來，但這次的設計，只是把畫家所繪畫的抽象圖案直接用在招紙上，把清酒中的藝術感升華到另一個層次，留白給大家自己去想像！

一般清酒都會在招紙上把清酒的來源，資料也會詳細地標示下來。（nicki_schinow／unsplash）

而清酒品質方面，不是好像大家喜歡的汽水一樣，把人工的二氧化碳打入去，汽泡完完全全是經由清酒發酵所製造出來的天然二氧化碳而成，沒有半點人造添加成份，是純天然的氣泡純米酒！

因應每瓶不同的主題，所造出來的味道都是唯一的：

~ 千代の光酒造 「 雪解け 」雪溶之景，帶點清爽的提子味

~ ⽥酒造店 「 潤い 」濕潤的春風，則帶點濃厚的白桃清香

~ 頚城酒造「 実り 」夏日果實，就帶點淡麗的柑橘

而食物上﹐大家不妨可以隨意一點，按著自己的心情而配搭，白魚／海鮮襯托上雪溶之景，炸物配上濕潤的春風而夏天的冷麵配上夏日果實其實也不錯。

每款限定「100瓶」，喜歡新穎型格的朋友就不要錯過了！

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

作者Facebook專頁：匠心の旅 Travel Plan Ahead

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